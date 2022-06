Voor terugkeer naar Inter levert Lukaku wel 10 miljoen euro in

Terug naar afzender. Na tien maanden zit zijn tweede termijn bij Chelsea er zo goed als op. Een etiket van flop van 113 miljoen euro kleeft op zijn rug.

Na interne besprekingen hebben de nieuwe eigenaars van de Londense club beslist dat Romelu Lukaku (29) mag vertrekken. Ook coach Thomas Tuchel heeft zijn zegen gegeven. ‘Big Rom’ blijkt niet in zijn voetbal te passen, en liever houdt hij geen speler tegen zijn zin. Als Chelsea een waardige vervanger vindt en Inter voldoende centen op tafel legt, is de club bereid zaken te doen.

De bal ligt nu in het kamp van de Italiaanse club. Inter neemt eerstdaags officieel contact op met Chelsea. De Italiaanse club heeft niet de budgetten om Lukaku definitief aan te kopen. Zelfs niet als Chelsea straks een flinke korting toe zou staan op die 113 miljoen die het in augustus vorig jaar betaalde. Dat bedrag hopen ze in Londen grotendeels te recupereren.

Inter hoopt hem voor minstens een jaar aan vaste prijs te huren, met verplichte optie tot aankoop. Zo hopen zijn directeurs de kosten te spreiden. Inter heeft immers moeite om binnen de lijntjes van de Financial Fair Play te kleuren; de voorbije twee boekjaren leed de club meer dan 350 miljoen euro verlies. Daarom dat de verkoop van Lukaku vorige zomer een noodzaak was. Chelsea engageerde zich toen om de transfer in schijven te betalen, maar Inter verkocht de vordering aan een derde partij, om snel over genoeg cash te kunnen beschikken.

Deadline: 1 juli

Om de komst van Lukaku mogelijk te maken zal de directie creatief moeten zijn. Ook de speler zelf wil er alles aan doen om zijn droom waar te maken. Lukaku heeft al sinds de herfst spijt van zijn vertrek uit Milaan. Daarom is hij ook bereid om de helft van zijn loon te laten vallen. Bij Chelsea verdient hij momenteel ruim 20 miljoen euro bruto per jaar, zonder bonussen. Bij Inter zouden ze hem maximaal 10 miljoen bruto kunnen betalen.

Tenminste, als voor het eind van de maand alle punten en komma’s op papier staan. Enkel zo komt hij in aanmerking voor het verlaagde belastingtarief. Omdat hij zijn appartementen in Milaan heeft behouden, zou hij nog altijd op een gunst kunnen rekenen van de Italiaanse instanties. Vandaar dat er zoveel haast is gemoeid met het dossier. De deadline ligt op 1 juli.

Liefst trekt Lukaku de deur in Londen zo snel mogelijk achter zich dicht. Bij Chelsea stond hij afgelopen seizoen 44 keer op het veld, waarvan 29 keer als basisspeler. Hij scoorde vijftien keer. Een teleurstellende return voor een spits die de Serie A twee jaar op rij kapot had gespeeld.