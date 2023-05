Voor stuntwerk zullen de Belgen van Milan niet meer zorgen

Dat Charles De Ketelaere zaterdag niet op de voorste rij ging staan toen de ultra’s van AC Milan trainer Stefano Pioli en de spelers streng toespraken na de nederlaag in Spezia (pas zeventiende in de Serie A) valt ergens wel te begrijpen. Ook Divock Origi stelde zich zo onopvallend mogelijk op.

Volgens alle kenners beginnen ze straks op de bank en is het zelfs niet zeker of een invalbeurt erin zit. Origi kreeg zaterdag negentig minuten van Pioli, maar kwam niet tot scoren. Zijn teller staat nog altijd maar op twee doelpunten en één assist. De prognose is dat Origi, nog drie jaar onder contract, in juni naar de exit wordt geleid. Een andere Belg, Aster Vranckx, keert wellicht terug naar Wolfsburg.

Ook het rapport van De Ketelaere oogt dramatisch: 0 goals en 1 assist in 38 matchen (12 keer in de basis). Zelfs tegen laag geklasseerde clubs zoals Cremonese en Spezia bleef hij onmondig. En dat voor een aanvaller voor wie de Rossoneri 32 miljoen euro betaalden.

Mogelijke uitleenbeurt

“Het is erg om te zeggen, maar op dit moment is De Ketelaere van geen enkel nut. Ik denk niet dat Pioli hem nog een kans zal geven”, zo luidde het oordeel van ex-international Marco Parolo, commentator bij betaalzender DAZN. Ook Sky Sport-reporter Gianluca Di Marzio spaarde de Belg dit weekend niet. “Milan heeft bijna zijn hele budget opgedaan aan De Ketelaere, die blijft ontgoochelen.”

Volgens Italiaanse media zal de directie eerstdaags samenzitten met De Ketelaere om zijn toekomst te bespreken. Milan overweegt om hem een jaar uit te lenen. Clubs als Atalanta, PSV, West Ham en Monza passeerden al nadrukkelijk de revue.

Volgens Zvonimir Boban, die tien jaar bij Milan speelde, is dat de beste optie voor De Ketelaere. “Milan was voor mij te groot om meteen te begrijpen. Ik was er niet klaar voor. Het was goed dat ze mij aan Bari uitleenden, want daar begreep ik wat het betekent om in Italië te voetballen.” De Kroaat sloot zijn carrière af met 178 wedstrijden en 21 doelpunten voor de Rossoneri.

Top vier halen

Pioli leidde Milan vorig jaar naar zijn eerste landstitel sinds 2011 en werd daarvoor beloond met een contract tot juni 2025, maar volgens La Gazzetta dello Sport wankelt zijn zitje én dat van sportdirecteur Paolo Maldini. Zeker als ze naast een ticket voor de Champions League van volgend seizoen grijpen. Milan staat voorlopig vijfde in de stand, alleen de top vier van de Serie A kwalificeert zich.

Mogelijk steekt Juventus ongewild een handje toe. Zij kregen puntenaftrek wegens financiële fraude bij transfers, maar die zaak wordt opnieuw behandeld. Als dat op een veroordeling uitdraait, kan Milan alsnog in de top vier eindigen.

Op wie Pioli dan wel rekent? In de eerste plaats op Rafael Leão, vorige week de grote afwezige in San Siro, waar Inter met 0-2 won. De 23-jarige Portugees is met twaalf goals topscorer bij Milan in de Serie A en was ook al goed voor zeven assists. Zonder hem kon Milan amper dreigen in de heenmatch. Ook zaterdag ontbrak de aanvaller wegens spierpijn.

De enige ploeg die een 0-2 in de Champions League kon ophalen, was Manchester United in 2019 tegen PSG. Aan Milan om geschiedenis te schrijven, met of zonder De Ketelaere.

