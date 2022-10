Voor pickleball komt de Amerikaan graag buiten: ‘Erg moe word je er niet van’

Bijna 5 miljoen Amerikanen spelen inmiddels pickleball, over tien jaar zullen dat er allicht 40 miljoen zijn. Grote namen als LeBron James en Kim Clijsters investeren daarom in de racketsport.

Het is de snelst groeiende sport van de Verenigde Staten: pickleball. Waar in België de padelbaantjes uit de grond schieten, zijn de Amerikanen de afgelopen jaren in de ban geraakt van de mix van tennis, badminton en tafeltennis.

Op het oog is pickleball vergelijkbaar met padel, maar dan zonder glazen wanden en afwijkende regels. De racketsport kan zowel binnen als buiten worden gespeeld, op banen van circa 13 bij 6 meter groot. Badmintonveldjes, als het ware, maar dan met een laag net van 92 centimeter. Inmiddels liggen er 38.000 verspreid over heel de VS; 4,8 miljoen Amerikanen beoefenen de sport.

Vier van hen hebben op een zonnige vrijdagmiddag in McCarren Park, gelegen in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn, een netje opgetrokken op een grote betonvlakte die is opgedeeld in uitgelijnde pickleballveldjes. De dertigers, buurtgenoten, hebben elkaar leren kennen via de sport. Vooral op woensdagavonden is het park bezaaid met ‘picklers’.

“Ik heb een achtergrond in het tennis”, zegt Jake, een van de spelers. “De overstap naar pickleball ging vrij natuurlijk.” De sport, gespeeld met een soort grote, hoekige tafeltennisbatjes, staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Wie ooit een racket heeft vastgehouden (tennis, badminton, tafeltennis of squash) zal het spelletje relatief snel onder de knie hebben.

Weinig lopen

Het is te zien op het beton van McCarren Park, waar grote scheuren in de ondergrond het spel beïnvloeden. De vier mannen zijn recentelijk begonnen, maar halen al een aardig niveau. “Erg moe word je er niet van”, zegt Corey als de bal, van plastic en met gaatjes erin, ver buiten de lijnen richting de rand van de betonvlakte rolt. “Behalve als je de bal moet gaan halen”, zegt medespeler Matt.

In pickleball worden sets tot elf punten gespeeld, scoren kan alleen op de eigen (onderhandse) service. Enkelen is mogelijk, maar vaker wordt gedubbeld. Veel rennen is niet nodig, wat de populariteit van de sport onder oudere Amerikanen verklaart. De gemiddelde leeftijd van picklers is 38 jaar, maar het grootste deel van de beoefenaars is ouder dan 55. Wel groeit het segment van spelers onder de 24 jaar de afgelopen jaren het hardst.

De plastic bal zit vol met gaten. Beeld AFP

Tijdens de coronapandemie kende pickleball een flinke groeispurt: van 2019 tot 2021 steeg het aantal spelers met liefst 40 procent, berekende de Sports and Fitness Industry Association. Volgens deskundigen is het nog maar het begin en zullen er binnen tien jaar zeker 40 miljoen Amerikanen geregeld op de baan staan.

Ook op het hoogste niveau groeit het aantal professionals, competities en toernooien. Vorig jaar startte de Major League Pickleball (MLP), onder meer op initiatief van oud-tennisser James Blake. Sterren uit de sportwereld investeerden miljoenen in de competitie, die komend jaar zal uitbreiden naar zestien teams. Onder meer sterbasketballer LeBron James, American footballkampioen Tom Brady en oud-tennisster Kim Clijsters zijn eigenaar van een MLP-team.

Spelers en bestuurders die pickleball een warm hart toedragen willen dat de sport op het programma komt van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het feit dat steeds meer tennissers de overstap maken naar pickleball zou daarbij kunnen helpen. Onder meer Sam Querrey, ooit de nummer elf van de ATP-ranking, is tegenwoordig pickler. “Mensen willen weten hoe goed een toptennisser kan zijn in pickleball”, zei de Amerikaan onlangs. “Ik wil degene zijn die dat laat zien.”

Ontstaan in 1965

Nieuw is pickleball allerminst. Het begon in 1965 als een spelletje in de achtertuin van Joel Pritchard, een congreslid in de staat Washington. Die zag dat zijn kinderen zich tijdens een vakantie verveelden en improviseerde een spelletje op het badmintonveld bij een schuur. Rackets had hij niet, dus gaf hij zijn kinderen een paar batjes die rondslingerden. Ook had hij nog enkele plastic ballen met gaten liggen, die weleens gebruikt worden in het honkbal. Later verlaagde hij het net en samen met twee vrienden, Bill Bell en Barney McCallum, patenteerde hij de uitvinding die pickleball zou gaan heten.

Met pickles (augurken) heeft de sport niets te maken. De vrouw van Pritchard bedacht de term naar aanleiding van haar ervaring in het roeien, waar de slechtste boot, gevuld met deelnemers die niet geselecteerd werden, als ‘pickle boat’ vaak als laatste finisht. Ook de nieuwe racketsport was immers een bijeengeraapt allegaartje.

Aanvankelijk bleef de sport een lokale bezigheid, alleen gespeeld in de buurt van de stad Seattle. Pas het laatste decennium verspreidde pickleball zich als een olievlek over het land. Tot aan Brooklyn toe dus.

De vier mannen in McCarren Park, gehuld in vrijetijdskleding, bereiden zich voor op een toernooi, een dag later in stadsdeel Queens. Langzaam neemt de intensiteit toe, worden de slagenwisselingen aan het net feller. Het geluid van de klappen trekt over de betonnen vlakte.

Het is het enige minpunt aan de nieuwste rage: net als bij padel produceert pickleball een relatief hoog aantal decibels. In de VS werden de eerste rechtszaken al aangespannen.