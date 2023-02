Voor kampioen Nys start nu een ontdekkingstocht op de weg

België stond bij de beloften met een sterke selectie aan de start: Nys, Meeussen, Verstrynge en Wyseure kregen een ultieme kans om wereldkampioen te worden. Ieder mocht zijn eigen kans gaan.

Thibau Nys nam de kopstart. De rest kon zijn achterwiel soms ruiken, maar aansluiten lukte nooit.

De twintigjarige Nys heeft nu een wereldtitel bij de junioren en de beloften op zak. De regenboogtrui bij de profs moeten we nog niet snel verwachten. Had de wedstrijdjury hem vorig weekend in Hamme niet uit koers genomen, dan dubbelde Wout van Aert hem. “Ik besef dat het verschil groot is, maar ik ben ervan overtuigd dat ik de komende jaren nog veel stappen kan zetten”, zei Nys.

Innerlijke motor

Hij heeft ook talent op de weg. Er bestaan echter twijfels over de inhoud van zijn motor. Uit inspanningstests is nog niet gebleken dat hij in de toekomst zal meedoen voor de prijzen in klassiekers van 250 kilometer.

Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Bij Trek-Segafredo krijgt hij een mooi programma: eerst Nokere Koerse en GP Denain, nadien Ronde van Romandië. Die rittenkoers van WorldTour-niveau zal hem helpen om regelmatiger te worden in zijn prestaties.”

Volgens het opleidingshoofd van Trek-Segafredo zal Nys zich in de eerste jaren toeleggen op sprints en korte tijdritten. “De Vlaamse klassiekers zullen een natuurlijke habitat voor hem zijn, maar op termijn zie ik hem ook ver komen in de Ardennen-klassiekers.”

De vraag is waar de ambities van Nys liggen. Op de weg? Of toch in het veld? “Ik wil de komende jaren een voltijdse crosser blijven. De weg wordt belangrijker, maar zal nooit belangrijker worden dan de cross.”