‘Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen’: zo verliep de nacht voor het WK voor Mathieu van der Poel

Het blijft een ongelooflijk verhaal: een topfavoriet voor goud die de nacht voor het WK in de cel belandt na een ruzie met twee tienermeisjes. Het incident zal Mathieu van der Poel (27) nog lang achtervolgen.

De rechtszaak is al achter de rug. Het dossier werd een dag vroeger behandeld, omdat de rechtbank in Sutherland er begrip voor toonde dat de renner gisteren een vlucht naar huis had gepland. De Nederlander kreeg een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro) en een verbod om de komende drie jaar naar Australië te reizen. Een forse straf, maar Australië neemt geweld tegen minderjarigen heel ernstig.

Van der Poel was in de rechtbank aanwezig met zijn vriendin en Christoph Roodhooft, sportief manager van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Niemand van hen wilde nadien iets zeggen. Volgens advocaat Michael Bowe was zijn cliënt zwaar aangeslagen. “Zijn partner was in tranen en hij was zelf ook zeer teleurgesteld”, zei de man bij de NOS.

Kabaal op de gang

Van der Poel zegt dat hij zaterdag vroeg in bed was gekropen, maar dat hij werd lastiggevallen door twee pubers, meisjes van dertien en veertien jaar. Ze maakten kabaal op de gang en klopten meermaals op zijn kamerdeur. Hij zegt dat hij zijn geduld verloor en “niet zo vriendelijk gevraagd heeft om daarmee te stoppen”.

Volgens de tegenpartij was de renner agressief en heeft hij de meisjes fysiek aangepakt. Eén van de twee bezeerde daarbij de arm, heel erg was dat niet. De aanklacht tegen Van der Poel, die zaterdag een groot stuk van de nacht in een politiekantoor doorbracht, luidde ‘common assault’ (geweld zonder echte verwondingen, dat kan ook verbaal zijn).

De Nederlander bevestigde dat er een incident was geweest, maar hoopte weg te komen zonder veroordeling. Hugh Donnelley, de magistraat van dienst, tilde er zwaar aan dat Van der Poel “het recht in eigen handen had genomen”. Hij legde een boete op van 1.000 dollar voor het aanvallen van het ene meisje en 500 dollar voor het andere meisje.

Van der Poel liet via zijn advocaat weten in beroep te gaan. Hij hoeft daarvoor niet in Australië te blijven. Bowe vertelde nog dat zijn cliënt het gevoel heeft dat hij zijn land en zijn team in de steek heeft gelaten. Van der Poel gaf zondag op na dertig kilometer. Het hele WK werd zo een grote en dure miskleun. Van der Poel had zich na de Tour twee maanden afgebeuld en zelf 20.000 euro betaald om in business class naar Australië te vliegen.

Videobeelden

Intussen zijn ook beelden opgedoken van de bewuste nacht. De Nederlandse krant Algemeen Dagblad had contact met de oudste van de drie tienermeisjes en bekeek de beelden die de meisjes zelf gemaakt zouden beelden.

In een van de filmpjes, dat 13 seconden duurt, is te zien hoe een tienermeisje op de deur van een hotelkamer klopt en wegrent, haar kamer in. Vervolgens beweegt het beeld alle kanten op, vermoedelijk omdat er met de telefoon in de hand gelopen wordt. Daarna is te zien hoe het meisje ineengedoken in een hoek zit, met haar handen over haar hoofd, haar ellebogen omhoog. Een man in een zwarte boxershort springt vervolgens door het beeld. Hij springt over het bed, en bij de landing lijkt zijn linkerhand de handen of het hoofd van het meisje te raken. Daarna houdt het filmpje op.

De video werd naar het AD gestuurd door iemand die zegt de oudere zus van het twaalf jaar oude meisje te zijn dat op de deur klopte.

In een ander, langer filmpje zijn beelden te zien van de ruzie die op het kloppen en de achtervolging volgt. Die video laat minder ruimte voor twijfel dat het om de woordenwisseling tussen Van der Poel en de meisjes gaat. Van der Poel zegt tegen de meisjes: “Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen.”

Uit het filmpje blijkt onder meer dat het niet de eerste keer is dat ze op de kamer van Van der Poel kloppen. De wielrenner trekt namelijk vrijwel meteen de deur open. Ook nu zien we hoe het meisje wegrent, dit keer zien we ook hoe Van der Poel erachteraan gaat. Opnieuw springt hij over het bed. Bij de landing lijkt hij het meisje kort aan te raken. Maar een gerichte klap of duw is het niet.

Nog veel vragen

De familie van de renner wilde gisteren niet reageren. Zijn ploeg deed dat ’s avonds wel, maar nam een afwachtende houding aan. “Dit is een verhaal met enkel verliezers en dat kunnen wij alleen maar betreuren. Wij zullen een gesprek hebben met Van der Poel en de betrokkenen bij Team NL. Op basis daarvan zullen wij bepalen welke stappen er worden genomen.”

Veel vragen blijven. Hoe kon het dat Van der Poel zelf moest ingrijpen toen hij werd lastiggevallen? Waarom riep hij niet de hulp in van de Nederlandse wielerbond? Waar waren die mensen trouwens? Waren zij afwezig omdat Van der Poel niet bij de rest van de ploeg lag, maar op een andere verdieping sliep in een kamer met zijn vriendin? Had de bond daar wel toestemming voor moeten geven? De ongegeven antwoorden zijn in Nederland een staatszaak geworden.