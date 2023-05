Voor het eerst sinds 2004 neemt Rafael Nadal niet deel aan Roland Garros

Rafael Nadal (36) heeft afgezegd voor Roland Garros, het toernooi van zijn hart. Tijdens de persconferentie waar hij dat aankondigde, liet hij ook weten dat volgend jaar in principe zijn laatste op het allerhoogste niveau wordt.

Veertien keer won hij Roland Garros op zeventien deelnames. Dat komt overeen met 112 overwinningen en drie nederlagen. Twee keer tegen Novak Djokovic, één keer tegen de Zweed Robin Söderling. Nadal was, is en zal altijd de gravelkoning blijven.

Voor het eerst sinds 2004 zal de Spanjaard niet deelnemen aan zijn favoriete Grand Slam, nadat hij eerder al afzegde voor de toernooien van Monte Carlo, Barcelona, Rome en Madrid. Dat doet hij niet zomaar. Onvoldoende hersteld van een heupblessure, het risico op een herval te groot. “Ik ben niet klaar om competitief te zijn”, zei hij tijdens een druk bijgewoonde persconferentie in zijn academie op Mallorca. “We vonden geen oplossing voor het probleem dat zich stelde na de Australian Open. De blessure is niet volledig geheeld. Ik ga niet naar Parijs, gewoon om er te zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Het is een moeilijke beslissing, dat wel. Eentje dat mijn lichaam genomen heeft. Ik ben triest. Maar ik moet dit aanvaarden. Je kan niet boos of verdrietig blijven. ”

Zondag 5 juni, 2005, Parijs. De negentienjarige Nadal klopt de Argentijn Mariano Puerta in een zinderende finale op Roland Garros (6-7, 6-3, 6-1, 7-5). De Spanjaard gaat door de knieën na de overwinning. “Het is een droom die uitkomt”, klonk het toen. Hij was de jongste winnaar sinds Michael Chang in 1989. “Een geweldig moment in mijn carrière. Voor het eerst heb ik gehuild na een wedstrijd. Dat is me nog nooit overkomen.”

Het was een toernooi waarin Nadal alle facetten van zijn talent liet zien. Een forehand als sloophamer, een fysieke oerkracht en de wilskracht die hem al die tijd is blijven typeren. “Ik vecht, vecht en vecht. Voor elke bal en elke match opnieuw.”

Het is door die ingesteldheid dat Nadal een van de beste tennissers uit de geschiedenis van de sport is. Samen met Roger Federer en later Novak Djokovic domineerde hij zijn generatie. Hij won elke Grand Slam minstens twee keer. “Ik vind mezelf een normale jongen”, zei hij daar over. “Als ik het kan doen, kan iemand anders het misschien ook.”

Definitief afscheid in 2024

Zondag 5 juni 2022, Parijs. De 36-jarige Nadal klopt de Noor Casper Ruud in een eenzijdige finale op Roland Garros (6-3, 6-3, 6-0).

“Deze zege geeft energie om vol te houden en voort te doen”, zei de Spanjaard toen. “Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik probeer te vechten om te blijven gaan.” Bijna een jaar later ziet diezelfde toekomst er niet al te best uit.

Na zijn afzegging zal Nadal wegzakken naar plaats 130 op de ATP-ranking. Vindt hij nog de mentale sterkte en de motivatie om keer op keer zijn schoenen aan te doen. Die racket op te pakken. Het lijf voor en na de matchen te verzorgen en urenlang te blijven meppen. Non-stop. De tijd zal het uitwijzen. Nadal blijft positief.

“De laatste jaren waren de resultaten positief, maar genoot ik niet langer. Ik ga dan ook een paar maanden stoppen. Niet trainen. Dat kan één maand zijn. Of twee, drie, vier maanden. Zulke zaken kan je niet voorspellen. Wat ik wel weet: mocht ik nu blijven spelen, zou ik er volgend jaar niet meer bijlopen. En ik zal er alles aan doen om in 2024 weer competitief te zijn. Op deze manier kan ik niet stoppen. In principe wordt 2024 mijn laatste jaar. Ik wil op een mooie manier afscheid nemen op de toernooien die veel voor mij hebben betekend.”

Roland Garros, dus. En wie weet volgt er volgende zomer een definitief afscheid na de Olympische Spelen in Parijs. “Ik weet het niet”, grijnsde Nadal. Hij hoopt vooral dat zijn lichaam na zijn rustperiode een extra tennisjaar toelaat.