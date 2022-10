Voor haar olympische droom rijdt Lotte Kopecky nog op de piste: ‘Omdat de Olympische Spelen in Parijs in mijn hoofd zitten’

De verplaatsing naar Australië heeft er serieus ingehakt, vertelt Lotte Kopecky (26). “Die jetlag voel ik wel.” Toch was ze vijf dagen na haar thuiskomst alweer op de piste in Aigle, en volgende week rijdt ze het WK in Parijs. Waarom?

“Omdat de Olympische Spelen in Parijs in mijn hoofd zitten. Ik heb altijd gezegd dat ik in mijn carrière een olympische medaille wil, en de piste is dan een extra kans. Het is een heel lang en slopend seizoen geweest, maar ik wil de voeling met de baan behouden. Ik voel me goed op training en heb er zin in, daarom doe ik mee.”

Kopecky doet niet mee om de hoop te vullen. “Ik vertrek altijd met het doel om een medaille te pakken”, klinkt het. “Gaat dat ook lukken? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het niveau nog hoger zal zijn dan op het EK.” Daar pakte ze goud in de afvalling en de puntenkoers. “Ik ben van plan om nog één keer alles uit mijn benen te schudden.”

Pokeren op WK

In augustus reed ze het piste-EK om de Tour te vergeten, dit WK rijdt ze om het weg-WK te vergeten. “Ik denk er af en toe aan en het blijft pijnlijk. Ik moet mezelf nog overtuigen dat zilver ook iets is om trots op te zijn.”

Had Kopecky moeten reageren op de uitval van Annemiek van Vleuten in de laatste kilometer? “Met wat ik nu weet wel", vertelt ze. “Maar zet me terug in de situatie van twee weken geleden en ik doe precies hetzelfde. Elke keer opnieuw.”

Silvia Persico zat ook in de groep, zij had Kopecky in de Vuelta geklopt. “Ik was niet bang van Persico in een gewone sprint, maar ze had al twee ronden niets moeten doen omdat er telkens een Italiaanse voorop zat. In mijn ogen was zij de renster naar wie ik moest kijken, ik wist ook dat ze in mijn wiel zat. Als ik het gat op Van Vleuten dichtreed, dan zou ik haar in een zetel zetten. Dat kon ik niet doen. Tot ik zag hoe vlot ik de sprint voor de tweede plaats won. Had ik geweten dat ik nog zoveel in de benen had en dat ze rond mij allemaal kapot zaten, dan had ik het wellicht wel gedaan. Maar dat is de uitleg achteraf. Ik probeer het positief te zien: nu weet ik zeker dat ik die trui ooit wil dragen. Zo blijft de honger groot.”

Als Wollongong het dieptepunt was van 2022, dan was de Ronde van Vlaanderen het hoogtepunt. “Dat was uniek. Als ik twijfel of mezelf wat vertrouwen moet inpompen, dan kijk ik terug naar de beelden. Dat heb ik voor het WK ook gedaan. Daarna doe je je computer toe met een heel goed gevoel. Al die bekers bier die door de lucht vliegen op het moment dat ik over de finish kom, dat blijf ik geweldig vinden.”

Lessen van de Tour

In de Giro, Tour en Vuelta lukte het niet om een rit te winnen. Het lijkt voor Kopecky moeilijker om in een grote ronde te scoren dan in een eendagskoers. “Je zou het gaan denken. Maar ik heb ook dingen geleerd deze zomer", zegt ze. “Ik denk dat er iets is misgelopen qua training in de opbouw naar de Tour. Ik was niet zo fris als ik gehoopt had. Na de Tour ben ik een week van de fiets gebleven en daarna had ik wel mijn beste benen. Die dingen kunnen dus nog gebeuren. Je bent met een lichaam bezig en zelfs de kleinste details moeten goed zitten. Ik ben geen robot.”

Kopecky is de grote favoriet om een derde Kristallen Fiets op rij te winnen. In hoeverre vindt ze dat belangrijk? “Het zou mooi zijn om die prijs nog eens te winnen. Alleen weet ik niet meer waar ik hem moet zetten. Ik kan er moeilijk drie op de kast zetten, toch?”

Haar wensen voor 2023 heeft Kopecky al klaar. “Parijs-Roubaix staat hoog op mijn lijstje. En het WK in Glasgow, waar de piste en de weg gecombineerd worden. Dat lijkt me ook een mooi doel om naar te pieken. Het wordt een druk jaar. Ik denk dat ik het minimum zal rijden op de piste, maar wel genoeg om me te kwalificeren.”

Veldritten zal ze deze winter niet rijden. “Het is al moeilijk om me voor dit WK nog op te laden. Op een bepaald moment wil je dat het echt gedaan is. Dus in het veld gaan jullie me niet zien.”