Voor filmstad New York laat Vanzeir zijn grote liefde achter: ‘Union is de beste springplank’

Dante Vanzeir (24) is blij dat de deal naar New York RB eindelijk officieel is afgerond. Gisteren kreeg hij nog een hulde op Union, vandaag reist hij af naar het Red Bull-sportcentrum in Salzburg om te trainen. Over twee weken sluit hij aan bij zijn nieuwe club in New York.

“Ik ben geen impulsief persoon die blind kiest”, zegt Vanzeir. “De spelstijl is me op het lijf geschreven. In de MLS voetballen ze best open. Maar ook Amerika, New York, het avontuur en de nieuwe cultuur spreken me aan. Bij een bezoek aan New York had ik een overweldigend gevoel, het waren echt beelden zoals in de film. Voor mij is voetbal alles in mijn leven, maar het leven is niet alleen voetbal. Van deze stap zeg ik misschien later: ‘Supermooi dat ik dat heb beleefd.’”

Ook het financiële plaatje was belangrijk, erkent Vanzeir. “Ik kan in Amerika een pak meer verdienen dan bij Union. Maar ik heb nooit alleen voor het geld gekozen. Bij Union koos ik toen ook voor het sportieve project. Union is in België nu de beste springplank. Ze draaien mee in de top, voetballen aantrekkelijk en hebben een goede mindset. Maar ze doen geen gekke dingen of betalen geen lonen zoals Anderlecht of Club. Dat gaat gepaard met het vertrek van talenten. Als je ziet hoeveel Union betaalde voor Undav, Nielsen en mij en voor hoeveel ze ons doorverkochten, dan leverden ze fantastisch werk.”

Titel in 1B

Dat het moeilijk is om Union te verlaten, zegt hij nog. “Het voelt als een groot gemis. Ik maakte er in die tweeënhalf jaar superveel goede momenten mee en een paar dieptepunten, zoals die rode kaart en de gemiste penalty tegen Club.

“Voor mij overheerst het positieve. Ik ben door Union weggekaapt toen ik op het laagste zat en ik verlaat de club op een hoogtepunt. Ik heb kampioen gespeeld in 1B, als topschutter, en kampioen van de reguliere competitie. Ik heb er veel vrienden gemaakt. Zoals Union, dat ga ik in het topvoetbal wellicht niet meer tegenkomen. We waren allemaal jongens die van ver kwamen, na vele tegenslagen. Nu laten we aan de rest van de wereld zien: voilà, dit kunnen wij.”

Voor de achtste finale in de Europa League is hij er dus niet bij. “Alles zal pijn doen. Misschien dat Union binnenkort de bekerfinale haalt en voor de titel speelt. Ik besef dat ik veel op het spel zet.”

Of zijn vertrek de titelkansen van Union niet ondermijnt? Vanzeir: “Ik weet wel dat ik een belangrijke speler was, maar dat waren Undav en Nielsen ook. Union bewees hun vertrek op te vangen. Ik ben overtuigd dat de club met Vertessen weer een goede oplossing heeft gevonden.”