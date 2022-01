Voor elke minuut American football drie minuten reclame

Kijken naar de grootste Amerikaanse sportcompetities op televisie is een kwestie van geduld. Wie het kan opbrengen, wordt beloond met flarden van hoogstaand spektakel, maar waadt tegelijk door een moeras van reclameblokken, time-outs en andere onderbrekingen.

Er is geen ontkomen aan: de jingles en slogans van commercials nestelen zich van wedstrijd tot wedstrijd langzaam maar zeker in het onderbewustzijn van de trouwe Amerikaanse sportliefhebber. De tv-kijkers die dit weekend inschakelden voor de play-offs van de NFL, zullen de reclames van autofabrikanten, fastfoodketens of verzekeraars kunnen dromen.

Wat betreft onderbrekingen maakt de American footballcompetitie het het bontst. Een uitzending van een willekeurig NFL-duel duurt gemiddeld drie uur en 23 minuten, berekende statistiekenplatform FiveThirthyEight twee jaar geleden in samenwerking met de universiteit van Texas. Vijftig minuten is ingeruimd voor reclame, in slechts achttien minuten is de bal in het spel. Kortom, voor elke minuut wedstrijd ziet de kijker dus bijna drie minuten aan reclameboodschappen.

Het geringe aantal zuivere speelminuten in het American football ligt deels aan de aard van het spelletje. Aanvallen in de NFL zijn kort maar krachtig. Vaak duren ze maar een paar seconden. Een kanttekening: fanatieke volgers en kenners halen meer plezier uit een uitzending. In de manier waarop teams zich tussen twee spelmomenten opstellen, valt veel te ontdekken over de gekozen strategie.

Voor fans met een kortere concentratieboog bestaat het programma NFL Redzone, dat schakelt tussen wedstrijden waarin een team op het punt staat om te scoren.

In de afgelopen seizoenen beperkte de NFL het aantal reclameblokken, al werden de ‘commercial breaks’ die overbleven wel meteen wat langer gemaakt. Vooral de vervloekte ‘double up’ werd, waar het kon, geschrapt. Na een score ging het op dergelijke momenten als volgt: reclameblok, een aftrap, en meteen wéér een reclameblok. Zelfs NFL-baas Roger Goodell gaf toe dat het hem soms tot waanzin dreef.

Ook de andere grote Amerikaanse sporten blinken niet uit in continuïteit. In honkbalcompetitie MLB is de bal gemiddeld een minuut of twintig in het spel. Wedstrijden kenden het afgelopen seizoen een lengte van gemiddeld drie uur, tien minuten en zeven minuten, een fractie langer dan in de vijf voorgaande jaren. De maatregel om het wisselen van werper te beperken, lijkt daarmee niet het gewenste effect te hebben.

In basketbalcompetitie NBA werd het aantal time-outs in 2017 teruggebracht van achttien naar veertien. Ook werden treuzelaars aan de vrijeworplijn aangepakt. De competitie wilde zo afrekenen met het gegeven dat de laatste twee minuten de langste zijn. Coaches bewaren hun time-outs doorgaans tot het laatste moment. Vergeleken met American football en honkbal zijn basketbalwedstrijden met een duur van ongeveer twee uur en vijftien minuten overigens nog altijd relatieve vluggertjes.

Hoogtepunten op mobiel

Vraagtekens zijn er over de houdbaarheid van de Amerikaanse sporten in hun huidige vorm, want de jongere kijker haakt af. Uit een onderzoek van tijdschrift Variety bleek dat de helft van de jonge sportliefhebbers in de Verenigde Staten liever naar hoogtepunten op mobiele apparaten kijkt dan naar een volledige wedstrijd op televisie. Vooral het honkbal, dat een ouder publiek trekt, zal zichzelf moeten heruitvinden.

De NFL zal ongetwijfeld overleven. De kijkcijfers schoten dit seizoen met 10 procent omhoog en waren beter dan in de afgelopen jaargangen. 48 van de 50 best bekeken tv-programma’s in de VS waren American footballwedstrijden.

Van de gevreesde verzadiging na het toevoegen van een extra speelronde in de reguliere competitie bleek geen sprake. In maart van vorig jaar tekende de NFL nog een nieuw tv-contract voor tien seizoenen van 110 miljard dollar.

Een paar reclameblokken meer of minder zal het footballgekke Amerika voorlopig niet afstoten. “We kunnen maar niet wegkijken”, concludeerde The New York Times-columnist Kurt Streeter na een seizoen met verschillende schandalen, zoals seksueel wangedrag in de burelen van Washington Football Team en het recente ontslag van uitgerekend twee van de drie Afro-Amerikaanse coaches in de NFL, een competitie met 32 clubs en voor 70 procent zwarte spelers.

Tientallen miljoenen Amerikanen zullen over een kleine drie weken gewoon weer inschakelen voor de Super Bowl, die doorgaans een lengte van vier uur nadert. In het geval van de ontknoping van het seizoen zijn de peperdure (ruim 5 miljoen dollar voor dertig seconden), met beroemdheden volgepakte reclames onderdeel van de pret.