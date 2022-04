Voor eeuwig een raadsel door verloren fietscomputer: zette Pogacar recordtijd neer na indrukwekkende beklimming Oude Kwaremont?

Wat was hij indrukwekkend bij de tweede beurt over de Oude Kwaremont. Tadej Pogacar laveerde van de ene renner naar de andere en zorgde voor een imposante machtsontplooiing. Het resultaat was een zelden geziene beklimming van de scherprechter in de Ronde van Vlaanderen. Maar resulteerde dat in een recordtijd?

We hebben er bij gebrek aan Strava-gegevens bij Pogacar het raden naar, maar het is wel duidelijk dat er sneller dan ooit naar boven werd gereden. Kasper Asgreen, die zich in het wiel van Pogacar vastbeet en er zijn benen bij liet ontploffen, reed de snelste beklimming ooit van de Oude Kwaremont op Strava.

Beeld Instagram/Leon_van_bon

De Deen realiseerde 4:33 op de 2,5 kilometer lange klim, daarmee reed hij met 33,1 kilometer per uur naar boven en deed hij 17 tellen beter dan de vorige besttijd. Die stond al vijf jaar op naam van Philippe Gilbert. Wellicht deed Pogacar nog een tikkeltje beter dan Asgreen en was hij 18 of 19 seconden beter dan Gilbert in 2017.

Beeld BELGA

Mathieu van der Poel had dus wel een punt toen hij na zijn overwinning stelde dat er onder impuls van Pogacar nooit zo snel naar boven werd gereden op de Oude Kwaremont. Al moet zeker ook vermeld worden dat de omstandigheden gunstig waren. Er stond een briesje - geen storm - rugwind.

Daarnaast hadden Pogacar en Asgreen de hele klim ook constant mikpunten om naartoe te rijden. Tot slot reden door het tempo van Pogacar ook andere renners zoals Van der Poel, Küng, Pidcock, Garcia Cortina, Wright en Tratnik sneller dan de 4:50 van Philippe Gilbert in 2017.

🚴🇧🇪 | Pogacar trekt ten strijde! Op de brommer! Waar is Van der Poel??#RVV22



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/mnIn8JYfmA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 3 april 2022

Uit de Strava-file van Van der Poel kunnen we afleiden dat de Nederlander over een tijdspanne van 4 minuten en 37 seconden een gemiddeld vermogen van 503 watt realiseerde om enigszins in de buurt van Asgreen en Pogacar te blijven.

“Het plan om aan te vallen op de Oude Kwaremont kwam er na de verkenning”, vertelde Pogacar na de koers over zijn indrukwekkende raid. “Ik houd van die helling en door het publiek heerste een ongelooflijke sfeer. Ik kom zeker nog terug.”

Van der Poel en co weten wat bij deze wat ze kunnen verwachten.

De top tien op de Oude Kwaremont na de Ronde van Vlaanderen:

Beeld Strava