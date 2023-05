Voor een NBA-match tellen beroemdheden al snel 1.400 euro neer

De laatste weken verschijnen steeds meer bekende gezichten langs het parket. Het overgrote deel van de beroemdheden wordt uitgenodigd op vraag van de teams zelf. Het is dan ook niet toevallig dat bekende acteurs, rappers of collega-topsporters plaatsnemen op de zogenoemde courtside seats, de meest begeerde plaatsen bij een NBA-wedstrijd helemaal tegen het speelterrein.

Voor zo’n courtside-kaartje leg je gemiddeld bijna 1.400 euro neer. De goedkoopste courtside-tickets bij de LA Lakers, met LeBron James als sterspeler, gaan vanaf 4.500 euro over de toonbank. Voor een minder sexy team, bijvoorbeeld Cleveland Cavaliers, starten de tickets vanaf 500 euro. Wie als toerist aanspraak wil maken op een plaatsje naast het parket is eraan voor de moeite. Bij de Lakers hebben bijvoorbeeld enkel abonnees toegang tot dergelijke plaatsen.

Hoe raken beroemdheden dan aan zo’n ticket? Eerst en vooral omdat sommigen persoonlijke banden hebben met spelers, coaches of eigenaars van teams. Tickets als vriendendienst dus. In dezelfde categorie: sterren die zelf deals hebben met de NBA. Sponsorbedrijven raken ook makkelijk aan tickets.

Sommige celebrity’s willen ook gewoon voor hun ticket betalen. Neem nu de Amerikaanse filmmaker en notoir NBA-fan Spike Lee. “Ik betaalde dit jaar 300.000 dollar (274.000 euro) om New York Knicks aan het werk te zien. In 28 jaar gaf ik ongeveer 2 miljoen uit.” Acteur Jack Nicholson is dan weer een vaak geziene gast in het Staples Center van de Lakers. Hij betaalt 3.200 euro per wedstrijd.

Regisseur Spike Lee in Miami. Beeld ANP / EPA