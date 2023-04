Voor de wispelturige Skov Olsen betaalt geen enkele club nu 17 miljoen euro

Eind oktober had Andreas Skov Olsen (23) vijf competitiegoals en twee assists op de teller. Tegen FC Porto en Leverkusen was hij beslissend. In de met 2-0 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk kort daarvoor blonk de Deense vleugelspits ook uit.

Het Engelse Tottenham had zich intussen gemeld. Het wilde Skov Olsen naar Noord-Londen halen en liefst nog in de winter. De marktwaarde van de aanvaller op dat moment: 20 miljoen euro. Een veelvoud van de 6,5 miljoen die hij bij zijn verhuis naar Brugge tien maanden eerder waard was.

Club Brugge houdt er niet van om spelers in de winter van de hand te doen. Zo ook met Skov Olsen toen, in de hoop dat hij zich nog beter zou ontwikkelen, met een lucratieve verkoop als gevolg. Tottenham hoefde zich weinig illusies te maken.

Toen de Deen eind november richting het WK in Qatar vertrok, waren de twijfels rondom hem evenwel toegenomen. In de eerste poulewedstrijd tegen Tunesië kreeg hij in het offensieve compartiment de voorkeur op onder anderen Damsgaard, Braithwaite en Poulsen. Toch mislukte zijn WK grotendeels.

Heupprobleem

Het beeld van de Deen in het trainingscomplex was niet positief. Te veel op zichzelf gericht, weinig collegiaal. Toen Carl Hoefkens hem op tweede kerstdag tegen OH Leuven uit de selectie liet, beet Skov Olsen van zich af. “Ik wil het team helpen, maar de coach koos ervoor mij niet te selecteren.” Een actie die, na de 1-4-nederlaag tegen STVV, op weinig bijval kon rekenen.

Eind januari gaf Skov Olsen, die met een heupprobleem kampte, nog eens een teken van leven. Hij scoorde tegen Charleroi en lokte een rode kaart uit. “Ik heb een moeilijke maand achter de rug, maar nu gaat het beter,” klonk het.

Februari bracht vervolgens geen beterschap. En net wanneer Skov Olsen op het oefenveld weer het ritme vond, viel hem een acute blindedarmontsteking te beurt. In totaal stond hij opnieuw acht wedstrijden aan de kant. Zo lijkt het jaar van de waarheid voor Skov Olsen, vorig seizoen nog 14 keer beslissend in 22 matchen, met een sisser af te lopen. Geremd door blessures, maar ook door zijn ingesteldheid en persoonlijkheid. Stemmen uit de kleedkamer vinden hem nochtans, samen met Noa Lang, de beste voetballer voorin bij Club.

Skov Olsen maakte een veelbelovende rentree tegen Seraing, maar bleef onder de verwachtingen in Westerlo. Daar kwam hij pas in de basiself nadat Tajon Buchanan last minute had afgehaakt. De Deen was oké in het samenspel, maar kwam slapjes voor de dag. “Fysiek moet hij nog stappen zetten”, klonk het off the record bij Club.

Meer inzet op training

Zeven matchen resten de Deen nog om orde op zaken te stellen. “Voor welke speler gaan clubs nu 20 miljoen euro leggen?”, vroeg analist Marc Degryse zich begin deze week af. Ook hij weet dat een transfer voor Skov Olsen nu geen doel mag zijn. Zijn marktwaarde is intussen gedaald tot 17 miljoen, maar ook dat bedrag zal niet op tafel komen. En dus moet de aanvaller zichzelf terug op de kaart zetten, te beginnen dit weekend en nadien in wat wellicht play-off 2 wordt.

Naar verluidt dringt dat besef beetje bij beetje door en toont Skov Olsen meer bereidwilligheid dan eerder dit seizoen. Hij amuseert zich ook meer op training. Daar luidt het nog steeds dat hij een ongelooflijke voetballer is.

Als AA Gent geen misstap begaat, wordt Club Brugge-Eupen klassementsgewijs een formaliteit. Niet voor Skov Olsen, die zondag een eerste stap moet zetten in zijn rehabilitatieproces. Pas dan kan hij op termijn opnieuw die droomtransfer aspireren.