Voor Club Brugge lijkt tweede plaats hoogst haalbare in rollercoasterseizoen

Oktober was een topmaand voor Club Brugge. Het kwalificeerde zich in Madrid voor de achtste finales van de Champions League en het draaide goed in eigen land. Van de zes competitiewedstrijden in oktober werd er slechts één verloren (thuis tegen Westerlo). Het was ook de maand waarin de landskampioen voor het laatst twee competitiematchen na elkaar kon winnen: een zege op het veld van Anderlecht werd gevolgd door een simpele overwinning in het Jan Breydelstadion tegen Sint-Truiden.

Sindsdien is er veel misgelopen bij Club. Het spelpeil daalde snel, tot 29 januari werd er geen enkele keer meer gewonnen, trainer Carl Hoefkens werd ontslagen en het was knokken om in de top vier te blijven. Een situatie die ze de laatste jaren nooit hebben meegemaakt.

Die drie titels op rij kwamen er niet zomaar. Vier op een rij zit er niet in, tenzij Genk, Antwerp en Union plots een inzinking kennen. Dat lijkt op dit moment weinig waarschijnlijk. En dus moet Club zijn doelstellingen bijstellen. Runner-up lijkt dit seizoen het hoogst haalbare. Dat het een deugddoende overwinning behaalde tegen AA Gent was een opluchting voor het bestuur, de fans, de spelers en de coach.

Vijf zeges op rij tegen KVO

Scott Parker gaf toe dat de groep desperate was voor de drie punten. Wanhopig. In Brugge hoopt men dat de zege tegen de Buffalo’s de spelers bevrijd heeft in de hoofden en in de benen.

De prestatie van vorige week vraagt om bevestiging op het veld van KV Oostende, een ploeg die vecht tegen degradatie en die voor het laatst een competitiewedstrijd kon winnen op 6 november. Het is bovendien zes jaar geleden dat Club verloor in Oostende. Blauw-zwart pakte in de laatste vijf confrontaties aan de kust telkens de overwinning. Onderschatting zal straks met andere woorden het grootste gevaar zijn. Met welke ingesteldheid ziet Parker zijn spelers op het veld stappen?

Een foutenmarge heeft Club niet. Daarvoor is de kloof met dichtste achtervolgers AA Gent, Standard en Westerlo niet groot genoeg (slechts vier punten). De Bruggelingen hebben het voordeel dat hun programma niet al te zwaar is. De verplaatsingen naar KV Mechelen en Westerlo en een thuismatch tegen Standard zijn de moeilijkste hindernissen.

Kijken we terug naar de voorbije jaren, dan zien we dat Club het in de laatste zeven wedstrijden van de reguliere competitie niet altijd even goed deed. Vorig seizoen sprong er echter uit. Toen pakten blauw-zwart en Alfred Schreuder 21 op 21, waardoor ze vol vertrouwen konden beginnen aan de Champions’ play-offs én ze uiteindelijk de titel pakten. Details waren daarin van doorslaggevend belang. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

KV Oostende - Club Brugge, vanavond om 20.45 uur