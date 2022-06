Voor Batshuayi is de Nations League een mooie vitrine

De kans is klein dat Romelu Lukaku nog in actie komt in de Nations League. Wat betekent dit voor de wedstrijden tegen Polen (vanavond en volgende dinsdag) en Wales (zaterdag)? Wellicht een nieuwe kans voor Michy Batshuayi.

Zijn statistieken bij de Rode Duivels spreken voor zich: 42 caps en 24 goals. Michy Batshuayi (28) weet waar de goal staat. Tenzij Roberto Martínez er anders over beslist, staat Batshuayi vanavond tegen Polen en zaterdag tegen Wales in de spits. Omdat de bondscoach in hem gelooft als de vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku.

Maandagmiddag zag iedereen een vintage Batshuayi in Tubeke. Kleurrijk en flegmatiek. Hij maakte tijd voor de fans die aan de rotonde voor het hotel stonden te wachten. Handtekeningen uitdelen, op de foto gaan, kamerbrede glimlach. Zoals ze hem kennen bij de clubs waar hij heeft gespeeld, van Standard over Dortmund en Valencia tot Besiktas.

Ongeleid projectiel

Toen Batshuayi in 2016 koos voor een avontuur bij Chelsea waren zijn ex-coaches vol lof over de aanvaller.

José Riga: “Hij is sterk met de rug naar doel, efficiënt en is van niets bang.”

Mircea Rednic: “Hij blijft rustig onder alle omstandigheden.”

Ron Jans: “Fysiek en technisch vond ik hem heel sterk. Ik vond hem ook heel doelgericht.”

In zes jaar is er veel veranderd voor Batshuayi. Bij Chelsea brak hij nooit door, in zijn uitleenbeurten kon hij niet altijd overtuigen. Zijn trainers konden niets negatiefs zeggen over zijn arbeidsethiek, maar Antonio Conte bijvoorbeeld vond dat hij tactisch te weinig stappen vooruit zette in Londen. Omdat Batshuayi bij momenten een ongeleid projectiel was op het veld. Daardoor opteerde de Italiaanse coach destijds al eens om Eden Hazard als valse negen uit te spelen bij Chelsea, bij onbeschikbaarheid van zijn andere spitsen.

Ziedaar wat er ook gebeurde tegen Nederland. Martínez verving Lukaku niet één op één met Batshuayi, maar bracht Leandro Trossard tussen de lijnen en speelde lange tijd met een valse negen. Tot de late invalbeurt van Batshuayi, waarin hij toch opnieuw wist te scoren. De bondscoach heeft in het verleden al vaker gezegd dat hij zeer tevreden is over Batshuayi.

In tegenstelling tot Christian Benteke en Divock Origi ontbrak het hem dit seizoen niet aan speeltijd bij Besiktas. In Turkije scoorde hij veertien keer in 33 wedstrijden. Hoewel Batshuayi het goed deed, moet hij komende zomer weer op zoek naar een nieuwe club. Besiktas zal de aankoopoptie niet lichten, bij Chelsea rekenen ze niet op hem. De spits heeft nog drie wedstrijden in de Nations League om zich in de kijker te spelen.

Doeltreffend

Geïnterviewd door Marc Degryse in 2014, toen hij definitief doorbrak bij Standard, zei Batshuayi: “Lukaku zal nooit vijf wedstrijden droog staan. Ook als kleine jongen maakte hij de ene goal na de andere. Wat dat betreft is hij een voorbeeld voor mij.”

De ene goal na de andere maken, het is wat Batshuayi anno 2022 doet bij de Rode Duivels. En wat hij altijd gedaan heeft bij de nationale ploeg. Als hij daar de kans toe krijgt.

Zijn ex-trainer Ivan Vukomanovic omschreef hem zes jaar geleden als volgt: “Aartsgevaarlijk in de zestien en dodelijk efficiënt één tegen één.” Sommige dingen veranderen niet.

Andere opties

En wat als Martínez toch kiest voor een andere diepe spits dan Batshuayi? Loïs Openda of Charles De Ketelaere zijn de alternatieven van de bondscoach. Openda maakte dit seizoen indruk bij Vitesse. Achttien doelpunten gescoord in de Eredivisie, van groot belang voor zijn ploeg. Sterker en slimmer geworden in Nederland.

Hij lijkt klaar om de volgende stap te zetten in zijn carrière. Waar? Bij moederclub Club Brugge misschien. Hij had al een gesprek met Carl Hoefkens, de nieuwe coach. Die wil hem er graag bij. In het Jan Breydelstadion zou Openda de concurrentie dan moeten aangaan met De Ketelaere. Hij kan een bal vasthouden, heeft voetbalinzicht en kan een goal maken.

Een laatste optie is de valse negen, een spits die eigenlijk geen spits is. Hazard deed het in het verleden bij Chelsea. De Bruyne mocht er al eens van proeven bij Manchester City. En Mertens was het jarenlang bij Napels. Martínez experimenteerde ermee in het verleden. Vrijdagavond werd het alvast geen succes. Aanvallend kregen de Rode Duivels na het uitvallen van Lukaku lange tijd geen poot aan de grond tegen Oranje. Het zou in dat opzicht verbazen mocht de bondscoach die optie opnieuw uitproberen.

België - Polen om 20.45 uur op VTM