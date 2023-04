Voor Antwerp-doelman Butez lijkt de nul houden een evidentie

Doe Jean Butez een blinddoek om en nog zal het moeilijk zijn om hem te passeren. De Antwerp-doelman is op recordjacht, met nu al zeventien clean sheets in competitieverband.

KDC en JSE

Op zijn 27ste is Jean Butez beter op dreef dan ooit. Afgelopen speeldag hield de Franse doelman op Zulte Waregem alweer zijn netten schoon, voor de zeventiende keer in deze competitie. Een record loert om de hoek. Sinds de invoering van de play-offs hield Eiji Kawashima bij Standard eens twintig keer de nul (in 2013-2014). Met nog negen matchen te gaan is het voor Butez niet onmogelijk om beter te doen.

Wie weet sneuvelt zelfs het absolute record in de Belgische hoogste klasse. Dat staat op naam van Jean Trappeniers en Michel Preud’homme. Zij kenden allebei een seizoen waarin ze in 21 matchen geen bal lieten passeren. Preud’homme flikte dat kunstje in 1988-1989 met KV Mechelen, Trappeniers in 1974-1975 met Antwerp.

“Staat het record op 21? Dat is haalbaar”, zegt Peder Hansen, die vorig seizoen keeperstrainer was op de Bosuil en zijn vroegere poulain nog steeds volgt. “Over de mens Butez kan ik geen slecht woord zeggen: zo’n lieve, hardwerkende en bescheiden jongen. Als keeper heeft hij heel veel kwaliteiten. Hij heeft ‘veilige handen’ en goede reflexen. Hij is sterk op hoge ballen en kan uitstekend meevoetballen. Bovendien is Butez uitgegroeid tot een echte leider. Dat de huidige coach hem in afwezigheid van Toby Alderweireld kapitein maakte, heeft hij zelf afgedwongen door zijn professionalisme.”

Minder werk

De vraagtekens die er soms waren tijdens zijn eerste jaar bij Antwerp zijn volledig uitgeveegd. “De dag dat hij ontdekte hoe goed hij wel was, is Butez een andere keeper geworden”, glimlacht Hansen. “Met de technische staf hebben we vorig jaar veel vertrouwen in hem uitgesproken. Op een gegeven moment pikte hij dat op. Ondertussen heeft Butez veel krediet bij Antwerp, dat geeft een gerust gevoel.”

De doelman laat geen gelegenheid onbenut om de mannen voor hem te bedanken. De statistieken van de gespecialiseerde firma Stats Perform tonen aan dat Butez dit seizoen minder dan vorig seizoen de handen uit de mouwen moet steken. Tegenover gemiddeld 3,8 reddingen per match toen zit Butez nu aan 2,3. Zijn reddingspercentage staat op 73,7.

“Voor een keeper is weinig werk hebben niet noodzakelijk makkelijker”, merkt Hansen op. “Een hele wedstrijd lang kun je alleen terugspeelballen krijgen, tot je dan die ene gevaarlijke poging moet verwerken. Het is zaak om voortdurend geconcentreerd te blijven. Ik vind het mooi dat Butez dat ook kan.”

Intussen zit Butez over alle competities heen zelfs aan 23 clean sheets. In de Europese toplanden doet enkel Odysseas Vlachodimos van Benfica iets beter (24). De verwachting is dat Butez na dit seizoen een stap hogerop zal zetten. Onder meer AS Monaco heeft hem op de radar staan. “Als er nu geen clubs uit Europese topcompetities komen, stel ik me vragen bij de scouting”, zegt Hansen. In de entourage van Butez valt te horen dat hij enkel zal vertrekken als het totaalplaatje klopt. Bovendien zou hij liefst afscheid nemen met een trofee.

Andere records

Bij Antwerp is trouwens niet enkel Butez op recordjacht. Eerder dit seizoen sneuvelden er al een paar collectieve records. Antwerp begon als een speer aan de competitie met negen opeenvolgende zeges. Meteen werd het vorige clubrecord uit 1930 verbroken. Toen startte Antwerp met zeven overwinningen op een rij. Het absolute record in de Belgische competitie blijft wel in handen van Club Brugge. In 2000 won Club zijn eerste veertien matchen van het seizoen.

Met nog drie speeldagen te gaan telt Antwerp 63 punten, dat zijn er evenveel als vorig seizoen op het einde van de reguliere competitie. Ongetwijfeld gaan de mannen van trainer Mark van Bommel daar straks over.

KV Mechelen kreeg begin maart op de Bosuil een 5-0 om de oren. Dat was de grootste zege sinds Antwerps ‘verrijzenis’ in 2017. Het was van 1990 geleden dat de club in eerste klasse nog eens zo’n ruime overwinning kon boeken (5-0 tegen Lokeren). Overigens scoorde Antwerp sinds 2017 gemiddeld nooit meer goals per speeldag (1,77).