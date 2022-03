Voor alleskunner Ashleigh Barty is de cirkel rond: ‘Tennis heeft al mijn dromen vervuld’

Ze was de nummer één van de wereldranglijst, won in januari glansrijk de Australian Open en had alles in zich om het vrouwentennis de komende jaren te regeren. Toch heeft de 25-jarige Ashleigh Barty beslist ermee te stoppen.

Met een brok in haar keel en een trillende stem vertelde ze op Instagram dat ze de fysieke drive en emotionele honger niet langer heeft om zichzelf uit te dagen en het beste in zichzelf op topniveau naar boven te halen. “Ik weet in mijn hart dat het de juiste keuze is. Ik ben dankbaar voor alles dat tennis mij heeft gegeven. Het heeft al mijn dromen vervuld en nog veel meer.”

Barty won op Roland Garros in 2019 haar eerste grandslamtitel en verwezenlijkte twee jaar later haar grootste doel op sportief vlak: ze schreef Wimbledon op haar naam. Met haar zege op het heilige gras van Londen trad ze na vijftig jaar in de voetsporen van haar landgenote Evonne Goolagong, de eerste inheemse Australische vrouw die zegevierde op Wimbledon.

Toen Barty, ook afkomstig uit een familie met een Aboriginal-achtergrond, begin dit jaar in haar achtertuin de Australian Open won, was de cirkel rond. In Melbourne was ze trouwens de eerste thuisspeelster in 44 jaar die de titel veroverde, en dat zonder setverlies.

Voor de beste speelster van de afgelopen jaren was tennis meer dan een sport. Als rolmodel wilde ze jongeren met inheemse wortels die dromen van een leven als topsporter inspireren. “Ik wil haar vooral bedanken voor het inspireren van een hele generatie”, zei de Australische premier Scott Morrison.

Pandemie

Wellicht heeft corona een rol gespeeld in haar beslissing. Australië hanteerde strikte regels tijdens de pandemie. Wie het land verliet, kwam er niet eenvoudig weer in. Familiemens Barty verbleef maanden in het buitenland om te kunnen deelnemen aan toernooien zoals Wimbledon en de Olympische Spelen, ver weg van haar geliefde familie.

Het aangekondigde afscheid van de nummer één van de wereld is een groot gemis voor het vrouwentennis. Barty stond synoniem voor respect, empathie, bescheidenheid en loyaliteit.

Barty speelde een offensief en gevarieerd tennis. Beeld AP

Ook op de baan maakte ze indruk. Volgens Marcella Mesker heeft Barty het vrouwentennis naar een hoger niveau getild. De oud-prof en tenniscommentator meent dat ze met haar gevarieerde spel de basis voor een nieuw tijdperk heeft gelegd. “Na het powertennis van Serena Williams en Maria Sjarapova stond met Barty een alleskunner op. Haar variatie was uniek: ze speelde naar voren, had een dodelijke slice backhand en durfde een harde tweede service te slaan.”

Mesker ziet dat haar spel navolging krijgt. “Je ziet steeds meer speelster op de tour die met meer variatie spelen, naar het net komen en de ballen met meer spin slaan. Veel speelster proberen de beste te imiteren, zo gaat het altijd. Ze werd niet voor niets de Roger Federer van het vrouwentennis genoemd.”

Zoals Henin

Barty, die 121 weken de eerste plaats van de wereldranglijst bezette, is niet de eerste tennisster die relatief vroeg een punt achter haar loopbaan zet. Enkele weken voor haar 24ste verjaardag kondigde Kim Clijsters haar afscheid aan. Mentale en fysieke vermoeidheid was de oorzaak. Ze was op dat moment de nummer vier van de wereld en had één US Open-titel gewonnen. Twee jaar later begon ze aan een succesvolle comeback.

Enkele weken voor haar 26ste verjaardag volgde Justine Henin het voorbeeld van Clijsters. Ze deed dat als nummer één van de wereld en met haar zeven grandslamtitels reeds binnen. Anderhalf jaar later maakte ze haar comeback op de Australian Open, waar ze meteen de finale haalde. Blessures maakten van dat vervolg echter geen succes.

Caroline Wozniacki, de voormalig mondiale nummer één, stopte op haar 29ste. En viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka laste vorig jaar een pauze van vier maanden in omdat ze niet meer gelukkig was op de baan.

Mesker: “Mentaal is het zwaar, daar moet je ­tegen kunnen.” Als tennisster ben je ook minimaal 35 weken per jaar op reis.

Voor Barty is het niet de eerste keer dat ze het tennis de rug toekeert. In 2014 dwongen depressies haar afstand te nemen van de sport. Na twee jaar cricketen keerde ze in 2016 als de geresette versie van zichzelf terug en hield anderen toen al voor altijd je eigen weg te kiezen. Gisteren vertelde ze in haar video dat dit afscheid heel anders voelde. “Ik ben hier klaar voor.”

Barty neemt dus genoegen met vijftien enkeltitels en twaalf dubbelzeges, terwijl een veelvoud mogelijk was geweest. Nu kan ze met een gerust hart en met een grote pint bier plaatsnemen in de tribunes van haar favoriete Australian football-club Richmond. En ze hoeft zich niet meer voor te bereiden op Roland Garros maar wel op haar huwelijk met profgolfer Garry Kissick.