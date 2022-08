Voor 4 miljoen euro moet Mertens Galatasaray aan goals helpen

Een nieuw avontuur met zijn gezin kan beginnen. Na negen jaar in een voetbalgekke stad als Napels speelt Dries Mertens het komende jaar in een nog voetbalgekkere metropool. De Rode Duivel, 35 ondertussen, ondertekende een contract van een jaar met optie op een bijkomend seizoen. Aan de officiële instanties gaf Galatasaray aan dat hij 2,9 miljoen euro netto zal verdienen plus een tekenpremie van 1,1 miljoen. Samen dus 4 miljoen netto. Mooi meegenomen.

Galatasaray kondigde de komst van Mertens aan in een radio-uitzending. “In Napels zijn de fans gek,” zei Mertens, “maar tegelijk hangt er ook een familiale sfeer. Daarom ben ik naar hier gekomen. Ik wil hier een legende worden.”

Ook Torreira tekent

Hij liet zich nog van zijn leukste kant zien. “Dit is mijn derde dag in Istanbul en Lucas Torreira blijft me maar bellen om samen een kebab te gaan eten.” Een kwinkslag die de fans wel konden smaken. Torreira maakte namelijk ook de overstap naar de 22-voudige Turkse landskampioen. Hij tekende voor vier jaar en levert zijn vorige werkgever Arsenal 6 miljoen euro op.

Mertens krijgt bij de Turkse recordkampioen wellicht het rugnummer 10. Galatasaray wil na een historisch slecht seizoen met een dertiende plaats weer meedoen voor de prijzen. Van Mertens worden er straks goals verwacht.

“Ik wil mijn kwaliteiten tonen op het veld. Ik zal alles geven voor dit team. Ik ben een speler die altijd wil scoren en wedstrijden winnen. Ik zal laten zien waarom Galatasaray mij absoluut wilde.”