Voor 300 miljoen euro mogen teams wel praten met Mbappé

De onzekere toekomst van Kylian Mbappé bij PSG heeft een geruchtencarrousel in overdrive geduwd. Wat een feit is: bij PSG ligt er een voorstel van 300 miljoen euro van het Saudische Al-Hilal, de club die eerst Lionel Messi wilde strikken en daarna focuste op Romelu Lukaku.

Bij PSG blijven ze er echter van overtuigd dat de Franse superster een overeenkomst heeft om volgend jaar gratis naar Real Madrid te gaan. Zij willen niet gegijzeld worden. Om die reden besloot de club hem niet mee te nemen op tournee door Azië. Mbappé bleef in Parijs achter met de overbodige spelers.

Ondertussen wonnen verscheidene topclubs informatie in over het dossier-Mbappé. Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Inter Milan en Barcelona zijn genoemd. Of zij hem effectief kunnen betalen deze zomer is een andere kwestie.

Volgens L’Equipe belt PSG vandaag met de directie van Barcelona. Barça heeft geen centen, maar zou wel enkele spelers in ruil kunnen aanbieden. Een zet om grote rivaal Real Madrid uit de tent te lokken?

Al-Hilal hoopt te stunten met Mbappé, al geeft de speler de voorkeur aan een Europees avontuur. Hij kreeg toestemming om te onderhandelen, maar houdt de boot af.

Het aanbod zorgt wel voor de wildste geruchten over zijn loonpakket in Saudi-Arabië. Makelaars en journalisten goochelen met cijfers: van 200 tot zelfs 700 miljoen euro per seizoen.