Voor 12 miljoen euro laat blauw-zwart de onbezonnen Nsoki wel naar Duitsland vertrekken

Hij heeft de balbehandeling en het atletische vermogen voor de Europese top. En toch aarzelde Club Brugge niet om Stanley Nsoki (23) voor ‘slechts’ 12 miljoen euro aan het Duitse Hoffenheim van de hand te doen. De transfer wordt vandaag in principe afgerond, amper één jaar nadat hij overkwam van OGC Nice.

Bij de buitenwacht zijn de meningen verdeeld, maar binnenskamers is er consensus die recentelijk werd gevoed door Nsoki’s prestatie in Eupen en eerder door een incident tijdens de voorbereiding. Parallel met zijn positieve ontwikkeling vorig seizoen investeerde Club Brugge op weg naar een nieuwe landstitel veel aandacht aan de Fransman. Die mentale begeleiding wierp vruchten af, al was het met vallen en opstaan. Maar in de derde oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen haalde Nsoki, als aanvoerder, met een onbezonnen kopstoot zijn hele voorbereiding overhoop.

Een maand later herviel Nsoki in Eupen in oude gewoontes. “Iedereen heeft het recht om fouten te maken,” zei Carl Hoefkens, “Nsoki ook. Maar ik wil wel als coach dat elke speler leert uit die fouten.” De T1 wist toen al dat de Fransman op weg was naar de Bundesliga. Zijn machtsontplooiing in de terugronde ten spijt, heeft de linksbenige verdediger binnen Brugge nooit de twijfels kunnen wegnemen.

Op één na duurste

En dus koos Club Brugge eieren voor zijn geld, in de vorm van 12 miljoen euro plus bonussen én een percentage op de eventuele meerwaarde bij een doorverkoop. Geen gegarandeerde 28 miljoen zoals bij Odilon Kossounou vorig jaar, wel een bedrag dat dicht bij die recordsom aanleunt. Nsoki is na Kossounou de duurste verdediger die vertrekt uit de Jupiler Pro League. Een slordige 6 miljoen winst in een jaar is uiteindelijk niet verkeerd.

De Fransman wilde bovendien graag naar de Bundesliga, waar hij weliswaar geen Champions League zal spelen. Dat maakte de beslissing voor Club eigenlijk nog makkelijker. In de schaduw van de Charles De Ketelaere-mania mag blauw-zwart zo na de 10 miljoen voor Loïs Openda opnieuw een flink bedrag op de rekening bijschrijven.