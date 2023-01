Voor 1.800 jaar aan stadionverboden: ‘Maar er bestaat geen mirakeloplossing tegen geweld’

Een stilgelegde Standard-Anderlecht omdat fans vuurpijlen op het veld gooiden. Doodsbedreigingen aan het adres van Roman Jaremtsjoek voor de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge. Jonge kinderen en gezinnen die moesten schuilen. Verbale agressie en zwarte bivakmutsen. Het geweld in en rond voetbalstadions lijkt erger te worden.

Uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat de sancties die vorig seizoen werden uitgedeeld wel degelijk zwaarder zijn dan ooit. Zo werden er voor meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes uitgedeeld. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Na een aantal incidenten in onze voetbalstadions beslisten we met de FOD Binnenlandse Zaken, de politie, de Pro League en de voetbalbond om onze aanpak te verstrengen.”

In het actieplan ‘Samen voor een veilig voetbal’ heeft de minister opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen. “Onze sancties zijn een duidelijk signaal”, zegt Verlinden. “Wangedrag hoort niet thuis in onze stadions.”

Burgerrechtelijke uitsluiting

De minister beseft dat er nog een hele weg te gaan is. “Er bestaat nu eenmaal geen mirakeloplossing om het geweld overal te bezweren. Om de veiligheid in en rond de stadions te verhogen en de voetbalbeleving voor de supporters te optimaliseren is een volgehouden totaalaanpak van overheid, politie, voetbalwereld en overheid nodig.”

Het systeem van de burgerrechtelijke uitsluiting werd intussen hervormd. Uitsluitingen tot 25 jaar zijn mogelijk. “De overheid faciliteert dan weer een lik-op-stukbeleid ten aanzien van hooligans met een regelgeving. Er is de verplichting om tickets en abonnementen op naam uit te geven en de voetbalwet wordt gewijzigd. Er komen strengere bestraffingen voor inbreuken op racisme en discriminatie, het onrechtmatig gebruik van pyrotechnische voorwerpen en fysiek geweld. Ook wordt een sanctie ingevoerd voor bezit van bivakmutsen of andere voorwerpen bedoeld om zich aan identificatie te onttrekken. De vernieuwde wet geeft aan zowel stewards, veiligheidsverantwoordelijken als bewakingsagenten de bevoegdheid om te controleren of de identiteit van een supporter overeenkomt met de naam die op het ticket of abonnement vermeld staat.”

Kunnen we in België niet naar een systeem van nultolerantie? “Het actieplan gaat uit van een nultolerantie voor bepaalde prioritaire inbreuken. Deze worden momenteel reeds strenger gesanctioneerd en zullen met de vernieuwde voetbalwet dus nog strenger worden bestraft.”

Camerasysteem

Voor het seizoen 2021-2022 bezorgde de politie liefst 1.587 processen-verbaal aan de voetbalcel. Dat aantal ligt niet veel hoger dan de 1.482 processen-verbaal tijdens het precoronaseizoen 2018-2019.

Maar voor het afgelopen voetbalseizoen werden bijna dubbel zoveel maanden stadionverboden opgelegd als voor het seizoen 2018-2019: 22.037 maanden tegenover 11.229. Ook het totaalbedrag van de geldboetes ligt fors hoger: 910.250 euro versus 540.525 euro. Verlinden: “Het betekent niet dat er vaker werd geverbaliseerd. De voetbalcel ging wel in meer dossiers over tot het opleggen van een sanctie en die waren hoger.”

Het grootste werkpunt ligt misschien wel bij de clubs zelf. Daders kunnen namelijk pas worden bestraft als ze zijn geïdentificeerd. Daarvoor is een goed functionerend camerasysteem van essentieel belang. Daar is er werk aan de winkel. Bij de aanvang van dit seizoen deed de voetbalcel een inspectieronde in de stadions om de camerasystemen van de profclubs te controleren. In drie maanden werden alle profclubs gecontroleerd. Bij acht daarvan werden tekortkomingen vastgesteld.