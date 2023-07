Vondrousova wint Wimbledon als eerste ongeplaatste speelster

Zonder regen geen bloemen. De tekst staat rechts op haar bovenarm getatoeëerd, als een aanmoediging in tijden dat het zwaar wordt. Maar, al was Markéta Vondrousova (24) zaterdagmiddag in de Wimbledon-finale nooit de grote favoriet voor de titel, zwaar werd het op het centre court nooit. Voor het eerst won een ongeplaatste speelster de titel op Wimbledon.

Een jaar geleden liep Vondrousova nog met haar arm in het gips. Ze was toeschouwer op Wimbledon, toerist in Londen waar ze ging shoppen, herstellende van haar tweede operatie aan haar linkerpols. Zo’n tien maanden geleden begon ze met trainen, een maand later speelde ze haar eerste wedstrijden weer. Inmiddels is ze de nummer 42 van de wereldranglijst, de nummer 7 van haar eigen land bovendien. Ze won van Ons Jabeur. Het werd 6-4, 6-4.

De eerste set begon Jabeur goed, al oogde ze gespannen. Voor beide vrouwen geldt: ze zijn creatief op de baan. Niet de grote servicekanonnen, niet de grote aanvallers. Noem ze schakers, vrouwen die staan voor afwisselend spel. Dat resulteerde in lange rally’s en mentaal uitdagende omstandigheden, tot groot plezier van het publiek.

Hoewel Jabeur op voorsprong kwam, raakte Vondrousova bij 2-4 op stoom. Vier games op rij gingen naar haar, die daarmee de eerste set won met 6-4. In de tweede set speelde Vondrousova doelgericht door, om uiteindelijk met dezelfde cijfers de winst binnen te slepen.

Huilend stak Jabeur na afloop de trofee voor de nummer twee met een hand in de lucht. Het was het pijnlijkste verlies in haar carrière, zou ze even later zeggen. Ze droeg niet alleen het gewicht van een land op haar schouders, maar dat van een heel continent. Winst had haar niet alleen de eerste Afrikaanse, maar ook de eerste Arabische kampioen gemaakt. “En ik ga er ook verschrikkelijk lelijk uitzien op foto’s, dus dat helpt ook niet”, zei ze in een poging het verdriet weg te lachen.

Vondrousova stamelde even later dat ze niet wist wat er was gebeurd. “Dat ik hier nu kan staan en dit kan vasthouden, is gek”, zei ze, met een blik op de schaal in haar hand.