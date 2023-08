Volleybalster Britt Herbots breekt een lans voor haar ex-coach: ‘Een stevige opmerking moet je als topsporter kunnen plaatsen’

Het Belgische vrouwenvolleyteam begint donderdag voor eigen publiek aan het EK. Britt Herbots (23), aanvoerder van de Yellow Tigers, over hun kansen, flaneren in Italië en de ophef rond de bondscoach. ‘Ik had een probleem met de leugens die verteld zijn.

‘La furia belga’ wordt ze in Italië genoemd, de Belgische furie. Dat hebben de volleyvolgers in de laars goed ingeschat. Als aanvalsleider van de Yellow Tigers scoort Britt Herbots doorgaans vanaf de hoekpositie, als ambassadrice van het Belgische vrouwenvolleybal komt ze dikwijls scherp uit diezelfde hoek. Alsof smashen en praten in elkaars verlengde liggen: het is er meestal boenk op. Mediatraining is overbodig; spontaniteit en gedrevenheid kun je niet oefenen.

Herbots vormt straks het tricolore speerpunt op het EK volleybal, dat van 15 augustus tot en met 3 september in België, Duitsland, Estland en Italië wordt georganiseerd. De Yellow Tigers werken hun groepswedstrijden af in de Flanders Sport Arena in Gent. In een latere fase van het toernooi mogen ze (hopelijk) in Paleis 12 op de Brusselse Heizel spelen. Of in Firenze, wat voor Herbots net zo goed een thuiswedstrijd is, want daar vlakbij werkt en woont ze, samen met haar Italiaanse vriend en de hond Mats, een shiba inu die zo stilaan een Instagram-idool aan het worden is.

Tegenstanders van de Yellow Tigers in de groepsfase zijn Hongarije, Slovenië, Oekraïne, Polen en wereldkampioen Servië. De eerste vier stoten door naar de achtste finales. Haalbaar en toch niet makkelijk, vooral omdat de voorbereiding op dit EK flink verstoord werd door de affaire-Gert Vande Broek. Eind 2021 werd in de Canvas-docureeks De prijs van de winnaar door verschillende ex-internationals kritiek gegeven op de aanpak van de volleybalcoach. Intimidatie, verbale agressie, grensoverschrijdend gedrag.

Half juni werd Vande Broek, die vijftien jaar bondscoach is geweest, voor één jaar geschorst uit al zijn functies. Hij ging in beroep tegen deze uitspraak, maar wilde dit niet opschortend gebruiken om toch maar bondscoach te kunnen zijn op het EK. Kris Vansnick, tot voor kort assistent van Vande Broek, moet de klauwen van de Yellow Tigers nu aanscherpen.

‘Topsport is hard. Met schouderklopjes alleen kom je er niet. Je moet jezelf pushen en je moet gepusht wórden’ Beeld Wouter Van Vooren

Bio beste Belgische volleybalster; speelt als receptie-hoekaanvalster / geboren op 24 september 1999 in Sint-Truiden / won in 2015 brons met de Young Yellow Tigers op het EK; speelt sinds 2016 bij de Yellow Tigers / speelt bij Savino Del Bene Scandicci in Scandicci, vlak bij Firenze / eerdere clubs: Asterix Kieldrecht (2015-2017), Mulhouse (Fra), UYBA (Ita), Novara (Ita), Firenze (Ita) / werd herhaaldelijk verkozen tot MVP of beste speelster op haar positie

Wat zijn de verwachtingen?

“Moeilijk te zeggen bij een EK. We hopen op de top 8. Zodra je de groepsfase hebt overleefd, is alles mogelijk. Dan is het elke wedstrijd proberen te stunten: in of out.”

Jullie staan dertiende op de wereldranglijst, als zevende Europese land. De kwartfinales halen zou een realistische ambitie mogen zijn?

“‘Zou mogen’, je zegt het goed. Afwachten maar.”

Hoe belangrijk wordt het thuisvoordeel?

“Of dat inderdaad een voordeel wordt, zal tijdens het toernooi moeten blijken. Ons team kickt op volle zalen en veel ambiance. Nu moeten we dat volk nog in de zaal krijgen, wat in België niet evident is. We zijn ‘maar’ volleybal en het is voor veel mensen nog altijd vakantie: laten we hopen op hetzelfde wisselvallige weer als de laatste weken.” (lacht)

Tien jaar geleden behaalden de Yellow Tigers hun beste resultaat ooit op een EK: brons. Dat is nu te hoog gegrepen?

“Het volleybal in Europa is sindsdien enorm geëvolueerd. Italië en Servië zijn megasterk, Turkije is zeer goed bezig. In de top 3 raken is momenteel heel moeilijk. Maar zeg nooit nooit. Natuurlijk droom ik van een medaille.”

Vergelijk de bronzen generatie van 2013 eens met de Yellow Tigers vandaag.

“Het is bijna onmogelijk om die vergelijking te maken. Alles is nu veel professioneler. Ons team heeft zijn kwaliteiten. Het is een hechte, sterke groep. Veel speelsters zijn intussen actief in het buitenland en zetten daar stappen. We zijn ook nog een relatief jong team.”

Anderhalve maand geleden was er veel commotie rond de bondscoach. Hoe kijken jullie daar nu naar?

“We zijn aan de voorbereiding van dit EK begonnen met de intentie om de bladzijde om te slaan. Er is duidelijkheid over wie de bondscoach is, we spelen in eigen land, we hoeven ons niet meer bezig te houden met het extrasportieve, wat zich dan ook nog eens boven onze hoofden afspeelde.

“Deze zaak heeft wel gewogen op de groep. In de Golden League verloren we kansloos van Zweden, maar welk ander team zou in deze omstandigheden zelfs nog maar aan die wedstrijd begonnen zijn? De motivatie was er toen niet, het resultaat was bijkomstig: geen vooruitzichten, geen goesting. Niemand mag ons dat kwalijk nemen.

“Nu zijn we sterk gefocust op dit EK. We weten weer waar we naartoe willen werken. De eerste dag dat we opnieuw zijn samengekomen, hebben we een streep getrokken onder het recente verleden. Volgende pagina, volgende hoofdstuk. We hebben altijd al een heel groot groepsgevoel gehad, dat is alleen maar gegroeid de voorbije maanden. En het voordeel van de nieuwe bondscoach is dat we hem door en door kennen. We moesten niet opnieuw van nul beginnen.”

‘Hoe Gert werd afgeschilderd in de media, was helemaal niet correct. Ik was aanwezig bij veel van die momenten waarover geschreven werd: zaken werden omgedraaid of waren helemaal niet zó gebeurd.’ Beeld Wouter Van Vooren

Sta me toe toch nog even de pagina terug te draaien. U bent Gert Vande Broek altijd blijven verdedigen. Waarom?

“Dit is mijn achtste seizoen bij de nationale ploeg en ik had ook al met Gert samengewerkt bij Asterix Kieldrecht. Ik heb veel aan hem te danken, heb me altijd heel goed gevoeld bij zijn aanpak. Ieder moet maar voor zichzelf uitmaken wat hij hard, of té hard, noemt.

“Hoe Gert werd afgeschilderd in de media, was helemaal niet correct. Ik had een probleem met de leugens die verteld zijn. Ik was aanwezig bij veel van die momenten waarover geschreven werd: zaken werden omgedraaid of waren helemaal niet zó gebeurd. Binnen het team hadden we sterk het gevoel dat het al lang niet meer over Gert ging: de nationale ploeg moest kapot. We voelden ons aangevallen. Mochten wij dan niet doorgaan met een project en een coach waar we achter stonden? ‘Mogen we ons alstublieft voorbereiden op een EK in eigen land waar we met z’n allen naartoe leven?’, vroegen we ons af. We hoopten op zijn minst dit toernooi met hem als coach te kunnen spelen. Het heeft niet mogen zijn.

“Veel van de speelsters die getuigenissen aflegden, hebben hier jaren gezeten. Als jonkies zijn wij daarna bij de groep gekomen. Geen idee waarom dit plots groot nieuws werd, geen idee waarom dit zo laat kwam. Het werd ook uitgespeeld als een heen-en-weergevecht: opmerking vanuit de oudere groep, reactie van de Tigers, reactie vanuit de oudere groep, reactie van de Tigers, enzovoort. Iedereen heeft het recht om zijn eigen ervaring te delen en zijn eigen gevoel bloot te leggen, maar dan moet er ook respect zijn voor anderen die zeggen dat ze zich niet zo hebben gevoeld. Het was alsof onze mening er totaal niet meer toe deed.”

‘Van het moment dat de training start tot wanneer die gedaan is, wordt een miljoen keer op de klok gekeken’, getuigde ex-Yellow Tiger Ilka Van de Vyver in Het Nieuwsblad. Kunt u zich daar dan helemaal niets bij voorstellen?

“Neen. Zo heb ik mezelf in elk geval nooit gevoeld. Ik begrijp dat ook niet van Ilka: wij hebben ons samen keihard geamuseerd, supertoernooien gespeeld, waar komt dit plots vandaan?”

Een speelster ‘dikke koe’ noemen, mag een coach dat dan doen? Zou ú dat accepteren?

“Ik zou dat zelf niet aanvaarden, neen, maar ik heb zoiets ook nooit gehoord. Als er tijdens een time-out in een wedstrijd een stevige opmerking wordt gemaakt over je prestaties, moet je dat als topsporter kunnen plaatsen, vind ik. Situatie en context zijn belangrijk. Met mijn persoonlijkheid zou ik achteraf naar de coach trekken en zeggen dat het niet kan, wat hij voordien geroepen had. Waarom is dat toen niet gebeurd door die speelsters die zich aangevallen voelden? Ga de confrontatie op dat moment toch aan!

“Topsport is hard. Met schouderklopjes alleen kom je er niet. Je moet jezelf pushen tot het uiterste en je moet ook gepusht wórden. Ook door de andere speelsters van het team: we durven commentaar op elkaar te geven, omdat we dat klimaat gecreëerd hebben. Het heeft geholpen: van alle nationale ploegen speelt het Belgische team waarschijnlijk het dichtst tegen zijn limiet aan.

“Na alles wat je de voorbije maanden hoorde en las, lijkt het wel alsof we jaren met een verschrikkelijke bullebak hebben samengewerkt. Dat is totaal niet het geval. Gert werd afgeschilderd als een tiran, wat hij niet is. Als je problemen had, kon je echt wel bij hem terecht. Het Belgische vrouwenvolleybal heeft veel te danken aan Gert – van de Volleybalschool en Asterix Kieldrecht tot de Yellow Tigers. Dankzij hem zijn speelsters beter geworden, hebben ze internationaal carrière kunnen maken. Gert heeft altijd het maximum uit de nationale ploeg gehaald. Vind in ons land maar eens veertien goeie speelsters die je in ploegverband doet presteren. Chapeau.”

‘Onlangs kwam een moeder met een wenend kindje naar me toe. ‘Ge gaat toch het EK meedoen, hopen wij?’ Dan breekt je hart.’ Beeld Wouter Van Vooren

Eind juni liet u nog uitschijnen dat u bij de nationale ploeg zou stoppen mocht Gert Vande Broek niet gerehabiliteerd worden. Wie heeft u kunnen overtuigen om te blijven?

“Redelijk wat mensen. Gert zelf, bijvoorbeeld. Hij zei me dat het niet belangrijk was wie er aan de zijlijn stond, het EK moest voorop staan. ‘Doe het voor jezelf, voor het team en voor de Belgische supporters’, zei hij. Ook mijn medespeelsters drongen aan om te blijven. En op de laatste wedstrijd van de Golden League kwam er achteraf een mama met een wenend kindje naar me toe. ‘Ge gaat toch het EK meedoen, hopen wij?’ Ergens breekt je hart dan. Dat deed me wel iets.”

Hoe gaat u om met de druk op uw schouders? Er wordt de komende weken veel van u verwacht. U bent de Emma Meesseman van de Tigers.

“Dat zeggen er veel. (lacht) Ik probeer er niet te veel bij na te denken. Go with the flow! Ik ben erin gerold en geniet ervan. Soms vragen mensen mij na een match: ‘Je hebt wel zeventig ballen moeten aanvallen, kun je nog?’ Ja, want ik speel op adrenaline. Op toernooien kan ik heel lang doorgaan, de klop volgt pas een paar dagen later. Dat is wie ik ben.”

‘Volleybal is soms ook een beetje acteren’, zei u vorig jaar in Het Laatste Nieuws. ‘Je haalt de top niet als je niet kunt laten uitschijnen dat je zeker bent van jezelf – ook al zit je met een ei in je broek.’ Topsport is niet alleen fysiek maar ook mentaal een keihard spel?

“Helemaal waar. Ik kan me wedstrijden herinneren waarbij wij wisten dat de ploeg aan de overkant in zijn broek aan het kakken was. Je ziet het wanneer speelsters onzeker zijn. Toon je dat zelf, dan zien zíj dat ook. Dan is de wedstrijd al half verloren. Dus: bitch face on en gaan maar, ook al zit je misschien in je binnenste te hopen dat de volgende bal níét naar jou gespeeld zal worden.”

Moet ik me daarbij voorstellen dat jullie aan het net intimiderende opmerkingen maken richting tegenstanders?

“Bij de vrouwen valt dat heel goed mee, vind ik. Mannenvolleybal is een heel andere sport, daar gebeurt dat wel. Af en toe worden er na de match zelfs een paar motten uitgedeeld, maar de dag nadien is dat vergeten. Het zijn mannen, hè. Bij ons is het rustiger, al wordt er soms een woordje geroepen terwijl je elkaar diep in de ogen kijkt.”

Krijgt volleybal voldoende media-aandacht?

“Hier niet. Alleen in metropool Sint-Truiden kennen ze mij van het volleybal. (lacht) Soms vragen mensen me: ‘Zijt gij niet die van de basket?’ ‘Neen, volley.’ ‘A ja, da’s zo met een bal naar de ring gooien, hè?’ ‘Neen, dat is basket.’ Er zou best wel meer over ons geschreven mogen worden. En ja, we hebben de laatste tijd veel media-aandacht gekregen, maar dat was de verkeerde: dat ging niet over het sportieve. Als ik dezer dagen door een journalist word aangesproken, gaat dat over Gert Vande Broek, niet over onze prestaties. Ik hoop dat het EK in België daar verandering in brengt.

“In Italië ligt dat anders. Volleybal lééft daar. Als ik in Novara (waar ze twee seizoenen speelde, red.) met de hond over straat liep, hielden mensen me tegen om te vragen hoe het met me ging. De Gazzetta dello Sport schrijft bijna iedere dag over volley.”

‘Toon je je onzeker, dan zien de tegenstanders dat ook en is de wedstrijd al half verloren. Dus: bitch face on en gaan maar.’ Beeld Wouter Van Vooren

Hebt u een rolmodel in het vrouwenvolleybal?

“Er wordt weleens gezegd dat ik qua stijl op Gabi (Gabriela Braga Guimarães, red.) lijk, de Braziliaanse. Zij is net iets kleiner dan ik, snel, explosief, een leidersfiguur. Als jonge speelster keek ik enorm naar haar op. Intussen heb ik al vaak tegen haar gespeeld. We volgen elkaar op Instagram, af en toe sturen we een berichtje. Het is best straf dat je rolmodel je collega wordt.”

Hoe was het om familie en vrienden te moeten achterlaten toen u naar het buitenland vertrok?

“Ik was net achttien geworden toen ik naar Mulhouse (Franse topclub, red.) ging. In mijn contract stond dat ik een auto van de club kreeg, maar ik had niet eens een rijbewijs. Dat heb ik de dag voor mijn vertrek nog snel gehaald. Spannend.

“Ik ben heel graag bij familie of vrienden, maar ik ben geen huismus. België mis ik al helemaal niet, zeker niet met het weer van deze zomer. (lacht) Ik heb me goed gevoeld in Frankrijk, voel me nu al vijf jaar goed in Italië. Ik heb een Italiaanse vriend, heb net een appartement gekocht, spreek de taal perfect, sommige medespeelsters zijn vriendinnen geworden. Al geef ik toe: nergens maken ze lekkerder stoofvlees dan in België.” (lacht)

Bij Novara zat u drie seizoenen geleden meer op de bank dan u lief was. ‘Ik denk aan stoppen’, zei u toen. Hoe diep zat u?

“Heel diep. Ik had geen zin meer om te spelen, voelde me slecht, naar de training gaan was elke dag een opgave. Ben ik mezelf echt kwijtgeraakt in die dagen? Neen, dat nu ook weer niet, maar als 21-jarige is dat lastig om te verwerken.

“De nationale ploeg is mijn redding geweest. Toen ik voor het eerst weer bij deze groep aankwam, vroeg ik me af of ik mijn rol nog wel zou aankunnen, maar na de eerste wedstrijd met de Tigers zat het weer goed: ik wist weer wie ik was. Ik heb snel de knop omgedraaid en mijn verstand op nul gezet. Zo ben ik: ik wil alles altijd zelf oplossen.”

Vorig seizoen speelde u bij Il Bisonte Volley Firenze, vanaf september bij Savino Del Bene Scandicci, dat is in vogelvlucht zes kilometer verder. Waarom gaat u van de stad naar de parking?

“Ik had veel positieve dingen gehoord over Bisonte, ze hebben er een jaar geleden alles aan gedaan om mij binnen te halen. Het was een relatief jonge ploeg. Ik dacht: jonge meisjes, die zullen keiveel zin hebben om ervoor te gaan. Ik was er, op mijn 23ste, zelfs bij de oudere speelsters. In de praktijk bleek dat die jonge talenten luieriken waren, prima donna’s. Daardoor draaide het team niet. De trainer werd buitengegooid, er kwam een nieuwe coach met goede ideeën, maar tegen dat het beter begon te gaan was het te laat. Van de veertien speelsters van vorig seizoen blijft er nu nog één over. Ik mocht blijven, er werd mij van alles beloofd, maar ik wilde zelf vertrekken. Toen kwam het aanbod van Scandicci.”

Uw vriend, Andrea Panzeri, is assistent- coach, zowel bij de Yellow Tigers als bij uw nieuwe team. Hoe gaat dat dan? Hij is eigenlijk uw baas, dus.

“Goh, neen hè, ik ben mijn eigen baas. (lacht) We hebben elkaar leren kennen in Novara, waar hij al assistent was. We hebben onze relatie een poos geheimgehouden, omdat dat gevoelig kon liggen bij de andere stafleden en speelsters. Begin dit jaar werd Andrea door de coach van Scandicci gevraagd om naar daar te komen als assistent, toen was er nog geen sprake van dat ik er zelf een half jaar later zou gaan spelen. Bij de nationale ploeg heeft Gert Vande Broek Andrea nog gevraagd om T3 (eerste hulptrainer, red.) te worden, omdat er in de zomermaanden toch geen clubvolleybal is.

“Ik zie hem meer als een sparringpartner dan als een coach. Dat gaat goed. Tijdens de training valt niet te merken dat wij een koppel zijn. Integendeel, ik denk dat hij de bal harder in mijn richting slaat, dan naar de anderen. We zijn die rol nu gewoon, dus waarom niet?”

Nu bent u wel verplicht om in Italië te blijven wonen?

“Er zijn ergere dingen, hè. (lacht) We hebben net een appartement gekocht in Riccione, aan de Adriatische Kust. Vanuit Firenze is dat een uur en vijftig minuten rijden: in België lijkt dat een hele afstand, ginder kijkt men daar niet van op. Ik was het beu om uit mijn valiezen te leven, ik wilde een vaste stek waar mijn inboedel kan staan.

“We hebben afgesproken dat onze carrières op dit moment voorgaan, we zullen wel zien welke opportuniteiten er opduiken. Ik zal kunnen volleyballen tot ik net de 30 voorbij ben, hij kan als coach natuurlijk nog veel langer doorgaan.”

Er waren deze zomer naar verluidt ook aanbiedingen uit Brazilië, Rusland, China, Japan en Turkije voor u?

“Klopt. Rusland bood financieel absurd veel, maar is dit nu het moment om daar te gaan zitten? Neen, dank u. Brazilië is een topland op het vlak van volleybal, maar daar lag het financieel dan weer moeilijker. Er wordt daar ook meer fysiek en minder technisch gespeeld. Misschien is dat nog iets voor later, omdat ik het wel meegemaakt wil hebben. Turkije is een minder sterke liga, met vijf goede ploegen, de rest is heel wat minder. Financieel lag dat in de lijn met wat ik in Italië kon verdienen, waar je toch in een sterkere competitie uitkomt.

“Weet je, met de tram sta ik nu in tien minuten in het centrum van Firenze. In mijn vorige team raakte ik daar via een fietstochtje langs de Arno. Heerlijk. En toch: mochten ze mij een appartement in het centrum hebben aangeboden, zou ik daar vriendelijk voor bedankt hebben. Veel te veel toeristen. Op je vrije dag naar Firenze gaan, komt neer op taffelen achter Amerikanen, Chinezen en Duitsers, terwijl ik gewoon snel van winkel A naar winkel B wil.” (lacht)

‘Ik speel op adrenaline. Op toernooien kan ik heel lang doorgaan, de klop volgt pas een paar dagen later. Dat is wie ik ben.’ Beeld Wouter Van Vooren

Gaat u over tien jaar financieel binnen zijn dankzij het volleybal?

“Dat hangt ervan af hoe de rest van mijn carrière zal verlopen. Blijf ik op niveau spelen en is er fysiek niets aan de hand, dan misschien wel. Wil ik dat? Neen, ik wil later niet op mijn lui gat zitten Ik zou graag in de volleybalwereld blijven.”

U lijkt me assertief genoeg om coach te worden.

“Dat wil ik niet: ik heb geen geduld. (lacht) Persoonlijke manager zie ik mij nog wel worden: jeugdspelers begeleiden en hun carrièrepad helpen uittekenen.”

Het zou wel mooi zijn mochten de Yellow Tigers ooit een vrouwelijke staf krijgen.

“Ja, maar dat zal dan toch zonder mij zijn.” (lacht)

Een uitspraak van de zestienjarige Britt in Het Belang van Limburg van 26 april 2016: ‘Ik wil het ver schoppen’. Schat eens in waar u nu staat.

“Ik hoop dat ik nog niet op mijn verste punt ben aanbeland, maar ik ben wel heel blij met waar ik vandaag sta. Zeven jaar geleden had ik niet gedacht dat ik nu bij een topclub in Italië zou spelen. Dit is een beloning voor al het harde werk. Op mijn wenslijst staat zeker nog het winnen van de Champions League en nog meer grote toernooien spelen met de nationale ploeg.”

Er is nog nooit een volleyballer Sportman of Sportvrouw van het Jaar geworden. Een uitdaging?

“De concurrentie is groot. Bovendien zijn en blijven we een ploegsport. Ik zou blijer zijn wanneer de Yellow Tigers Ploeg van het Jaar worden dan wanneer ik zelf Sportvrouw word.”

Volgend jaar zijn er Olympische Spelen. Hoe groot is de kans dat de Yellow Tigers erbij zullen zijn?

“In september is er een kwalificatietoernooi waar we in negen dagen tijd zeven wedstrijden spelen. Vraag eens aan voetballers om dat te doen! (lacht) Stevige kost, want het is ook nog eens in Japan. De beste twee gaan door. Als je weet dat Brazilië, Japan en Turkije erbij zijn, wordt dat bijna een onmogelijke opdracht. We zullen flink moeten stunten. Andere teams kwalificeren zich later via de ranking per continent, maar daar maken wij als Europees land niet zoveel kans.

“We hebben een jong team en in de toekomst zal de kwalificatie voor de Spelen gebeuren aan de hand van de wereldranglijst. Als we de volgende drie, vier jaar veel punten sprokkelen, maken we een kans. De kortetermijndroom is misschien niet zo realistisch, laten we dan gaan voor de langetermijndroom en de Spelen van 2028: als Parijs niet lukt, is Los Angeles ook een fijne stad, hè.” (lacht)

Wedstrijden van de Yellow Tigers op EuroVolley 2023: Hongarije (17/8, 20u), Slovenië (19/8, 20u), Oekraïne (21/8, 20u), Polen (22/8, 20u) en Servië (24/8, 20u.). De wedstrijden worden live uitgezonden op het Ketnetkanaal.