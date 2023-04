Volleybalclub Roeselare staat op het punt om het onmogelijke te realiseren

Wat de wereldtitel in 2018 was voor de Red Lions in het hockey. Wat de bronzen EK-medaille in 2017 was voor de Belgian Cats in het basketbal. Dat moet winst in de CEV Cup voor Knack Roeselare zijn voor het Belgische volleybal. Schiervelde maakt zich op voor een historische avond. Na de 0-3-zege bij Europese grootmacht Modena vorige week volstaan twee sets om het onmogelijk gewaande te realiseren.

“Het zou een geweldige boost zijn voor de sport”, zegt Wout Wijsmans, ’s lands grootste volleyballer aller tijden. “Roeselare staat op het punt om geschiedenis te schrijven. “Ik voel echt dat het leeft. Ook buiten mijn volleybalkring word ik erover aangesproken, op straat of op de padelclub.”

In de halve finale van de CEV Cup, na de Champions League de tweede Europese beker, legde Roeselare met Piacenza al een Italiaanse topper over de knie. “De Italiaanse competitie blijft toch de referentie voor het Europese volleybal”, weet Wijsmans. “Het verschil in werkingsbudget voor de Italiaanse ploegen en de topploegen in België is heel groot, vergelijkbaar met de verhoudingen in het voetbal tussen de Jupiler Pro League en de Serie A. Na Italië komt Polen, waar je een paar topclubs hebt. Dan volgen Frankrijk, Turkije en Duitsland en daaronder staat de Belgische competitie. Maar Roeselare en ook Maaseik in het verleden hebben al bewezen dat ze kunnen vechten tegen die Italiaanse clubs.”

Wijsmans gelooft dat een ploeg als Roeselare probleemloos kan meedraaien in de Italiaanse competitie. “In Italië speel je wekelijks een topper. Ik geef een voorbeeld: terwijl Roeselare rustig naar deze return kon toeleven, moest Modena aan de bak in de kwartfinale van de play-offs.”

Mentale tik

Van onderschatting is intussen geen sprake meer. “In de halve finale begon Piacenza tegen Roeselare aan de partij met een mentaliteit van ‘het komt wel goed’. Ze verloren met 3-0 in Roeselare, maar wonnen de return dan met 3-0. Alleen bleek Roeselare sterker in de gouden set. Modena wist goed genoeg wat ze van Roeselare konden verwachten, maar werd koud gepakt.”

De stad in Noord-Italië, tussen Parma en Bologna, heeft een rijke volleybalgeschiedenis. Alleen de laatste jaren wil het niet meer lukken voor de meest succesvolle club van Italië. “Dat maakt dat de honger naar nieuw succes zo groot is”, vervolgt Wijsmans. “Daarom dat die oplawaai in de heenwedstrijd zo hard is aangekomen. In het weekend verloor Modena ook kansloos bij Piacenza met 3-0. Mentaal zit het daar niet goed, daar moet Roeselare van profiteren.”

Wijsmans gelooft in een goede afloop. “Met Verhanneman, D’Hulst en Coolman is er veel ervaring, aangevuld met een pak jonge gasten. Als speler waren dit de matchen waar ik voor leefde. Die finales, daar doe je het voor, dat zijn de mooiste momenten. Ik kijk nog graag volleybal, maar dit zijn de avonden waarop ik het echt mis om op het veld te staan. Je mag dit niet benaderen als een gewone wedstrijd. De mannen die op het veld staan moeten zich willen bewijzen. Dat deden ze keer op keer in België, het zou schitterend zijn als ze dat nu ook in Europa kunnen doen.”

