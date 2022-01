Volledig Belgisch podium voor beloften op wereldkampioenschap veldrijden, goud voor Marianne Vos bij de vrouwen

De Nederlander Pim Ronhaar verdedigde zijn titel bij de beloften in Arkansas en had met Mees Hendrikx en Ryan Kamp slechts twee landgenoten aan zijn zijde. België kon daar zes beloften tegenover plaatsen. Kuypers schoot als een komeet uit de startblokken, daarna volgden de Nederlanders en ook Verstrynge was goed weg. Nys, gestart op de derde rij, moest al meteen enkele posities goed maken.

Na de snelle start van Kuypers nam Belgisch kampioen Verstrynge de kop over, Ronhaar, Thomas Mein en Kamp volgden in zijn spoor. De snelheid lag hoog, de groep bleef compact en bij de eerste doortocht aan de finish reden nog 14 crossers samen. Dat was niet naar de zin van Joran Wyseure. Net voor de trappen rukte hij zich los van de anderen en ging hij met grote stappen over de 37 tredes. Bovenaan telde hij twee seconden voorsprong. Niet veel, maar de Nederlanders moesten aan de bak en deden dat niet meteen.

Beeld BELGA

Ronhaar kwam even op kop, maar met weinig enhousiasme. Wyseure dook de tweede ronde in met zeven seconden voorsprong. Een krappe voorsprong, maar de Belgen zaten wel in een zetel. De drie Nederlanders konden het niet met elkaar vinden, er was zelfs wat misbaar in de achtervolging, Wyseure bouwde zijn voorsprong uit naar 14 tellen bij het inrijden van de vierde ronde. Daarin probeerde de titelverdediger in één ruk het gat te dichten op de steile klim, de bonus zakte even terug, maar niet genoeg en Wyseure bleef op kop.

De Nederlanders beten zich de tanden stuk in de achtervolging, Wyseure reed de zesde en voorlaatste ronde in met 15 seconden voorsprong op een groep met Hendrikx, Nys en Verstrynge, Kamp volgde op 17 tellen, Ronhaar gaf 21 seconden prijs. In die zesde ronde zag Verstrynge zijn kans schoon. Hij ontdeed zich van Hendrikx en ging hij alleen op zoek naar Wyseure. Die verzwakte evenwel niet en met 12 seconden bonus op de Belgische kampioen reed hij de slotronde in.

Verstrynge kwam nog aardig opzetten, maar Wyseure bleef heer en meester van het gebeuren en pakte de regenboogtrui. Verstrynge moest vrede nemen met zilver. De sprint om het brons werd gewonnen door Thibau Nys, die Mees Hendrikx en de Brit Cameron Mason achter zich hield.

Achtste goud voor Vos

Acht jaar na het WK in Hoogerheide heeft Marianne Vos op haar beurt nog een achtste wereldtitel veldrijden aan haar toch al imposante erelijst toegevoegd. De 34-jarige Brabantse was zaterdag op het snelle parcours met haar sprintkwaliteiten in het voordeel ten opzichte van titelverdedigster en rivaal Lucinda Brand. “Het is een ongelooflijk gevoel om na zo veel jaar weer wereldkampioen te zijn”, sprak Vos nadat ze Brand met een vlammende sprint had verslagen. “Ik kan het bijna niet geloven.”

Vos reed een defensieve koers, tot irritatie van Brand die liever had gezien dat haar landgenote wat meer kopwerk had gedaan. “Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Lucinda is zo moeilijk te kloppen. Ze voerde de druk ook enorm op. Ik heb dat later in de wedstrijd ook geprobeerd, maar wegkomen zat er niet in. Ik moest kalm blijven en focussen op de sprint.”

Vos werd in 2006 in Zeddam voor het eerst wereldkampioen, van 2009 tot en met 2014 volgden nog eens zes wereldtitels. De laatste weken toonde ze in vorm te zijn door als enige Brand enkele keren te verslaan. Vos werd langzaam weer een favoriet voor de titel genoemd. Dat mocht, zei ze. “Want het zegt iets over de vorm waarin ik verkeer.” Ook erkende ze nog steeds wedstrijdspanning te voelen, ondanks het al zo succesvolle verleden. “Maar een WK blijft altijd bijzonder. Of het nu je eerste is of je zeventiende. Veel teruggekeken heb ik niet vooraf. Ik concentreerde me op deze wedstrijd.”

Veel is er volgens Vos niet veranderd in die acht jaar tussen haar laatste titel en het hernieuwde succes in Fayetteville. “Ik ben altijd blijven doen wat ik al die jaren deed. Met een geweldige steun van mijn familie en de ploeg (Jumbo-Visma). Ik ben dankbaar dat ik hier weer op de hoogste trede mag staan.”