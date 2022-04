Volgwagen QuickStep veroorzaakt valpartij waarbij ook Alaphilippe valt: ‘Als Coquard niet achter zich keek, was er niets aan de hand’

Terwijl Julian Alaphilippe in het achtervolgende peloton zat, streed Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl aan het front in een kopgroep met onder meer ook Tom Pidcock en Tim Wellens. Aangezien de kloof bij het ingaan van de slotronde naar de minuut klom, mochten de volgwagens met renners in de kopgroep de brug slaan vanuit het peloton. In de strook richting aankomst ging Ineos Grenadiers het peloton succesvol voorbij, maar bij de inhaalbeweging van de volgwagen van QuickStep-Alpha Vinyl ging het mis. De auto, met ploegleider Geert Van Bondt achter het stuur, tikte een renner van Cofidis aan en die nam op zijn beurt enkele andere renners mee in zijn val. Onder wie dus wereldkampioen Julian Alaphilippe, die even aan de schouder tastte maar zijn weg dan toch kon verder zetten.

🚴🇧🇪 | Oh nee, wat gebeurt hier?! De auto van Quick-Step wil erlangs en rijdt renners aan. Onder wie indirect Alaphilippe die een pijnlijke elleboog heeft.... 💥😱 #BP22



“We claxonneerden veelvuldig om de renners te laten horen dat we eraan kwamen”, deed Van Bondt zijn verhaal. “Wij volgden de volgwagen van Ineos Grenadiers. Het peloton ging naar rechts, maar Bryan Coquard keek achter zich en raakte de wagen. Zo nam hij iedereen mee in zijn val. Hij moest gewoon niet achter zich kijken. Dit was de eerste keer in tien jaar dat zoiets mij overkwam, ik ben altijd een van de voorzichtigste ploegleiders. Hoe het gaat met Alpahilippe? Dat gaan we straks bekijken.”

Juryvoorzitter Peter Stuppacher: “Ik heb de ploegleider van QuickStep een boete gegeven van 2.000 euro wegens gevaarlijk rijgedrag. Het klopt dat ik hen permissie gaf om het peloton te passeren, maar dat wil daarom niet zeggen dat ze dat onmiddellijk moesten doen. Ze hadden hun inhaalmanoeuvre moeten doen wanneer het veilig was.”

De gevallen Alaphilippe kwam overigens zelf al met een geruststellende boodschap. “Er is niets aan de hand", aldus de Fransman. “Ik voel geen pijn na de val.”