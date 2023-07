Volgens Van Aert is de Tour nog niet gewonnen: ‘We moeten het hoofd koel houden’

Wout van Aert wilde er niet flauw over doen. Ook hij had niet verwacht dat zijn ploegmaat, geletruidrager Jonas Vingegaard, met zo’n groot verschil de tijdrit zou winnen. “Ik heb met open mond zitten kijken”, zei hij. “Zoals iedereen.”

Van Aert zag het in de hotseat, dat is de stoel die voorbehouden is voor de voorlopige beste in de tijdrit. “Zoals al de hele tijd in de Tour staken twee jongens erbovenuit. Dat was in de tijdrit superduidelijk.”

Eén renner stak er nog meer bovenuit dan de ander. Vingegaard reed naar een klinkende overwinning. Ook Tadej Pogacar zou veel beter doen dan de besttijd van Van Aert. Maar de Sloveen kwam niet in de buurt van de Deen.

“Je zag bij de eerste tijdmeting al dat Jonas niet meer zou stilvallen. De voorbije weken lagen hij en Tadej erg dicht bij elkaar. Het is gek hoeveel sneller Jonas dit keer was. Hoe dat komt? Ik weet dat hij een goede tijdrijder is. Hij heeft de voorbije jaren grote progressie gemaakt. In zijn voordeel is ook een harde tijdrit op het einde van een zware Tour de France. Jonas heeft getoond dat hij nog iets in de benen heeft.”

Klim- of tijdritfiets

Van Aert had bedenkingen bij Pogacar. “De fietswissel was een optie, dat hadden wij ook kunnen doen. Maar het was niet de juiste tactiek, denk ik. Voorts vraag ik me af of Tadej wel zijn beste dag had.”

Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma, deelde die mening. “Voor deze tijdrit waren er twee vragen die je moest stellen. Hoeveel verschil zit er in het gewicht van de tijdritfiets en de gewone klimfiets? En kun je op de tijdritfiets hetzelfde vermogen leveren als op de klimfiets? Wel, Jonas kan bergop evenveel vermogen leveren op zijn tijdritfiets als op zijn gewone fiets. UAE deed wel een fietswissel. Dat wil zeggen dat ze geen vertrouwen hadden in het feit dat Pogacar genoeg vermogen kon duwen met zijn tijdritfiets.”

En zo behaalde Vingegaard, die al elf dagen in de gele trui rijdt, nu ook zijn eerste overwinning in deze Tour. De eerste voor Jumbo-Visma. Van Aert: “Dat maakt het voor ons fantastisch. Dit hebben we als ploeg verdiend.”

De voorsprong van Vingegaard op Pogacar bedraagt nu 1:48. Dat is comfortabel, maar dat maakt voor Van Aert nog geen gewonnen Tour. “We moeten het hoofd koel houden en goed herstellen. Woensdag wordt een erg zware dag. We hebben genoeg ervaring om te weten dat er nog moeilijke momenten komen. We hebben vorig jaar de Tour gewonnen omdat we tot het laatste moment gefocust bleven. Iedereen weet dat we de Tour ook al op het laatste moment hebben verloren. Maar er is wel een heel grote stap gezet.”