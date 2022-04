Volgens de cijfers en het verleden haalt Anderlecht de top vier

Na Kortrijk zou alles anders worden in het Lotto Park. Het was een zondagmiddag, 21 november. Coach Kompany opteerde die dag op het middenveld voor Ashimeru, Cullen en Olsson. Voorin experimenteerde hij met Zirkzee, Kouamé en Raman. Het was de match waarin Raman rood pakte omdat hij zich revancheerde. Een frustrerende middag resulteerde in een droevige draw tegen KVK.

De druk op Kompany nam toe. Anderlecht won die periode slechts één van zijn zeven competitiematchen. Maar het dieptepunt bleek een keerpunt te zijn. Anderlecht vond in de weken nadien de juiste flow, met herkenbaar voetbal, en begon aan een knappe reeks. Die reeks moet voor Anderlecht zondag eindigen met een plaats in de Champions’ play-offs.

Op Neerpede zijn ze gisteren in alle rust begonnen aan de week van de waarheid, met een hersteltraining een debriefing van de 4-0-zege tegen Charleroi. Vandaag zijn de spelers vrij en vanaf morgen wordt de blik op Kortrijk gericht.

De scenario’s zijn duidelijk. Als Anderlecht wint, dan hoeft het zich niets aan te trekken van AA Gent en is het zeker van de top vier. Verspeelt paars-wit punten, dan is het hopen en bidden dat AA Gent hetzelfde doet in eigen huis tegen OHL.

Déjà vu

Druk is in elk geval geen factor volgens Kompany. “Je mag je niet laten leiden door emoties, daarom moet je kunnen terugvallen op een sterke basis.”

Anderlecht kan in elk geval moed putten uit het verleden. Ze weten wat het is om op de laatste speeldag een alles-of-nietsmatch te spelen met een ticket voor de Champions’ play-offs als inzet. Een jaar geleden moest Anderlecht op de slotspeeldag minstens een punt pakken tegen STVV om geen haasje-over te doen met KV Oostende. Anderlecht hield het hoofd koel en won dankzij een goal van Verschaeren.

Die is er zondag door liesproblemen wellicht niet bij tegen Kortrijk. Van de basisploeg van vorig jaar tegen STVV worden enkel Ait El Hadj en Murillo zondag in de basiself verwacht.

Anderlecht-middenvelder Kristoffer Olsson in actie tegen Charleroi. Beeld Photo News

Als het spelniveau van het eerste halfuur tegen Charleroi straks de norm wordt in het Lotto Park, dan kunnen het nog boeiende Champions’ play-offs worden. En dan moet de ploeg het zondag gewoon afmaken in Kortrijk.

De cijfers staven de evolutie. In 2022 kreeg Anderlecht slechts acht tegengoals binnen en liet de doelman vijf clean sheets noteren. Anderlecht zit dit seizoen aan 69 gemaakte doelpunten, enkel Union (73) en Club Brugge (70) doen beter. Dat zijn er al achttien meer dan vorig seizoen op het einde van de reguliere competitie, en dat ondanks het gebrek aan efficiëntie dat er in sommige wedstrijden zeker was. Vorig seizoen scoorden amper twee spelers minstens vijf doelpunten: Nmecha en Verschaeren. Dit seizoen zijn er dat zeven: Zirkzee, Refaelov, Raman, Verschaeren, Kouamé, Gómez en Amuzu.

Wie voelt zich geroepen om Anderlecht zondag opnieuw te verzekeren van een plaats bij de beste vier?