Volgende haltes van Evenepoel: Schepdaal, Calpe en Abu Dhabi

“De voorbije drie weken heb ik veel competitie- en trainingsuren geklopt en voor aanvang van de etappes regelmatig bijgefietst. Wellicht laat ik de fiets nu wat makkelijker aan de kant staan en trek ik eens meer de loopschoenen aan”, zegt Remco Evenepoel. “Een beetje afwisseling is welkom.”

Lang zal de relatieve rustpauze evenwel niet duren. “Ik vlieg snel naar Calpe, waar ik nog een dag of tien serieus kan schaven aan alle details richting UAE Tour (20-26 februari, JDK). Het is nog drie maanden tot de Giro en ik zit goed op schema. Ik word met de dag sterker, de benen draaien almaar beter, maar ik voel wel dat ik nog specifieke trainingen nodig heb. Een aantal sessies achter de brommer, enkele keren stevig doortrekken bergop en dat komt allemaal wel goed. In de UAE Tour probeer ik alleszins al mee te doen voor een mooi klassement.”

Na de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten staat de eerste van drie hoogtestages (op Tenerife) ingepland. De ploeg is nog op zoek naar een geschikte locatie voor de tweede, tussen de Ronde van Catalonië (20-26 maart) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Evenepoel: “Probleem is dat het beoogde hotel op Tenerife vaak volgeboekt is.” De derde, in de rechtstreekse aanloop naar de Giro, vindt normaal gezien plaats in het Spaanse Muntanya de la Sella, nabij Denia. “Omdat die regio ook geschikt is voor trainingen met de tijdritfiets.”