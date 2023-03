Vol voor Europa of vol voor play-off 2? Hoe Europees voetbal Anderlecht Europees voetbal kan kosten

Vol voor Europa of vol voor play-off 2. Met wedstrijden tegen Villarreal en Cercle Brugge hinkt Anderlecht deze week op twee gedachten. Waar liggen de Brusselse prioriteiten? We kruipen in het hoofd van coach Brian Riemer.

Brian Riemer moet deze week een spreidstand maken waar zelfs Kim Clijsters jaloers op zou zijn. Hij staat met Anderlecht voor een week die de rest van het seizoen kan bepalen, zowel in de Conference League als in de Jupiler Pro League. Anderlecht ontvangt donderdag Villarreal in de 1/8ste finale van de Conference League. Zondag komt Cercle Brugge over de vloer in het Lotto Park. Anderlecht begon met een pak ambities aan het seizoen, maar moest ze beetje bij beetje bijstellen. Plek in play-off 1, weg! Beker, weg! Enkel Europees voetbal halen kan nog. Maar uitgerekend het mooie parcours van Anderlecht in Europa, kan de kansen op Europees voetbal volgend seizoen hypothekeren. Van een contradictie gesproken.

Beeld BELGA

Een Conference League-avontuur dat midden augustus begon tegen het Estse Paide Linnameeskond en paars-wit intussen al tot in de 1/8ste finales tegen Villarreal voerde. Met uitschieters tegen Young Boys Bern en Ludogorets. Het was zowat het enige waar Anderlecht zich dit seizoen vrolijk over kan maken. Sportief belangrijke wedstrijden voor de ontwikkeling van de ploeg. Jongeren als Debast, Sardella en Amuzu kunnen een schat aan ervaring opdoen in die wedstrijden.

Financieel lucratief voor de club wordt het pas vanaf de kwartfinale. Daarvoor moet Anderlecht deze ronde tegen Villarreal dus nog overleven. Maar welke prijs wil je daarvoor betalen? Europees voetbal afdwingen is, zoals gezegd, het enige wat Anderlecht nog rest in deze competitie. Dat kan via de Conference League, al is die kans bijzonder klein. Of dat kan via play-off 2 en de barrages, maar dan moet Anderlecht zich eerst wel verzekeren van een plaats in de top acht.

Daarvoor leggen de Brusselaars zondag hun belangrijkste troefkaart op tafel. Drie dagen na het duel met Villarreal komt Cercle Brugge op bezoek in het Lotto Park. Een nederlaag betekent onherroepelijk dat Anderlecht een kruis moet maken over play-off 2. Met nog vijf wedstrijden te spelen zou Anderlecht in het geval van een verliespartij tegen Cercle Brugge zeven punten achterstand tellen. Alleen de grootste positivo geeft dan nog een eurocent voor de play-offkansen van Anderlecht.

Geen overschot in kern

Riemer wacht de lastige opdracht om donderdag geen mal figuur te slaan tegen Villarreal, intussen toch weer opgeklommen tot plek 6 in La Liga. En zondag toch op volle sterkte tegen Cercle Brugge te spelen. Anderlecht heeft geen overschot in de kern. Roteren zonder al te veel aan kwaliteit in te boeten is sowieso al een lastig karwei. Amadou Diawara kreeg rood tegen AA Gent, die is er tegen Cercle Brugge niet bij. Hem kun je in de basis verwachten tegen de Spanjaarden. Jan Vertonghen krijgt zo goed als zeker een van de twee wedstrijden rust. De kapitein was voor de partij tegen AA Gent al twijfelachtig met een enkelblessure en ook in de Ghelamco Arena liep hij een paar keer te trekkebenen.

De personeelsproblemen bij Anderlecht zijn het grootst achterin. Wesley Hoedt is weg en de transfer van Harry Toffolo sprong in extremis af. Hannes Delcroix is op de terugweg, maar nog niet wedstrijdfit en dus niet inzetbaar. Wellicht gaat Riemer weer aan het schuiven met Sardella. Dan komt de linkspoot naast Debast in het hart van de verdediging en neemt Moussa N’Diaye de plek van linksachter in. En wat doet Riemer met zijn aanwinsten? Kunnen Dreyer en Slimani nog eens drie wedstrijden in één week aan, ook zij maakten tegen AA Gent al een minder frisse indruk. Roteer je dan al tegen Villarreal met het oog op Cercle Brugge of niet? Het is de moeilijke afweging die Riemer moet maken.

De statistieken kunnen Riemer in elk geval op weg zetten om de juiste keuze te maken. Want als het Europese parcours van Anderlecht ons iets geleerd heeft dit seizoen, dan wel dat het punten kost in de Jupiler Pro League. In de elf - tussen de twee partijen tegen Young Boys in speelde Anderlecht geen competitiematch - wedstrijden die volgden op een Europese partij liet Anderlecht 15 punten liggen in de eigen competitie. Er waren nederlagen tegen Union, Westerlo en Club Brugge en draws tegen Antwerp, Kortrijk en Standard. In de wetenschap dat er zondag gewonnen móét worden tegen Cercle Brugge schrijft Riemer enkele sterkhouders toch best verplichte rust voor.