‘Voetbalzigeuner’ Rodríguez brengt rust en ervaring bij Union

Met José Rodríguez beschikt Union over een handige ‘spion’. De globetrotter kent de tegenstander van vanavond in de Europa League namelijk goed. ‘Union Berlin speelt erg agressief.’

De hits op internet tussen José Rodríguez (27) en José Mourinho zijn legio, ook al is het intussen tien jaar geleden en bleef zijn passage bij Real Madrid beperkt tot vier officiële wedstrijden in het hoofdelftal. Daaronder hoort wel zijn debuut als jongste speler ooit voor Real (17 jaar en 354 dagen) in de Champions League.

Anno 2022 is Rodríguez na omzwervingen in talloze landen bij Union beland. Na enkele invalbeurten start de Spanjaard tegen Union Berlin door de schorsing van Lazare Amani wellicht in de basis.

“Ik hoorde voor het eerst van het aanbod van Union via mijn makelaar”, zegt Rodríguez. “Dat was financieel niet meteen wat ik verwacht had. (lacht) Ik dacht te stoppen met werken met mijn makelaar. Chris O’Loughlin (directeur van Union, BF) drong aan om eens een wedstrijd van Union bij te wonen. Ik ging kijken tegen Charleroi en zag de sfeer, de energie en de ploeg. Mijn hele idee was veranderd. Ik had meteen zin om te komen en dacht niet meer aan geld.”

Tegelijk ziet hij met Union mooie uitdagingen. “Ik wil proberen de titel te winnen en een goed figuur slaan in Europa.”

Fysieke tegenstander

Rodríguez heeft van alle Union-spelers de meeste Europese matchen (21) op zijn teller. Het helpt dat hij vorig seizoen met Maccabi Haifa al twee keer Europees tegen Union Berlin speelde. “Ze spelen zeer fysiek en veroveren agressief de bal. We moeten op topniveau zijn of die ploeg kan ons platdrukken. Ik zie zeker kansen om eerste of tweede te eindigen in onze groep. Dat is mijn doel.”

Rodríguez arriveerde bij Union pas na de voorronde op Rangers FC. Toen bleken enkele spelers onder de indruk van de Schotse heksenketel. In Berlijn moet Rodríguez de hoofden koel houden. “Union heeft me gerekruteerd voor mijn ervaring. Teuma zei me al dat hij serener speelt als ik naast hem sta. Op dit niveau mogen we vooral geen foutjes maken.”

De voetbalwereld kent Rodríguez als de jongste Champions League-debutant voor Real ooit, toen onder Mourinho. Hij blikt er met weemoed op terug. “Ik beleefde toen de meest magische week van mijn leven. In die week speelde ik zowel in de Champions League, in de beker als in La Liga. Bij Real heb ik alles geleerd. Ik speelde en trainde er naast Benzema en Ronald. Een droom, maar uiteindelijk zijn dat ook gewone mensen.”

Mourinho zei toen dat hij van Rodríguez de beste ‘voetbalzigeuner’ ter wereld wilde maken. Rodríguez heeft Roma-roots. “Ik had een andere basiscultuur, maar het maakte geen verschil in mijn opleiding. Die was bij Real de beste van de wereld. Ik voelde me net als iemand anders.”

Hopen op AS Roma

Rodríguez houdt goede herinneringen over aan Mourinho. “Naar de buitenwereld komt Mourinho hard en niet zo sympathiek over, maar intern ging hij zeer menselijk en amicaal om met spelers. Ik vond hem zelfs bescheiden. Met Haifa zag ik hem twee jaar geleden tegen Tottenham opnieuw. Ik vroeg me af of hij me nog zou kennen? Ja, hij kwam me bij de opwarming speciaal begroeten.”

Nog steeds koestert hij zijn band met Mourinho. “Weet je, ik had al bij de groepsloting gehoopt om AS Roma te treffen. Dat is nu voor de volgende ronde.”

Na Real speelde Rodríguez bij teams met veel minder renommee. “Veel mensen stelden me al de vraag waarom het niet bij de absolute top gelukt is”, zegt Rodríguez. “Toen Mourinho bij Real vertrok, verloor ik wat vertrouwen en misschien een deel van mijn capaciteiten.”

Af en toe drijft zijn pure klasse boven. Bij Haifa maakte hij een goal à la Marco van Basten in de EK-finale van 1988. “Het was mijn mooiste goal ooit, al viel ze tijdens een van mijn zwaarste momenten. In die periode was net een naaste van mij gestorven. Ik bedankte God voor die goal, maar voelde me ook zeer triest door dat overlijden.”

Union Berlin - Union om 18.45 uur