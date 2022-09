Voetbalwereld neemt afscheid van Michel Verschueren, 800 mensen op begrafenis

Bloemenkransen in paars-wit waren aan de ingang van de basiliek neergelegd. Ex-speler Jan Mulder mocht, na de geestelijken die toevallig ook in paars-wit gekleed gingen, als eerste het woord nemen. Hij kende de Zilveren Vos eerst als “de ideale fysiektrainer, die onder stroom leek te staan”. “Je had een onstuitbare drang naar voren. Het was nooit saai. Op het laatste doofde het onblusbaar geachte vuur toch uit.”

Na hem volgden Michel Van Praag, voormalig voorzitter van Ajax, en David Steegen, die tot afgelopen zomer de persverantwoordelijke was bij Anderlecht. Ten slotte nam Michael Verschueren het woord. Ondanks het verdriet van het verlies vond hij troost in het feit dat Mister Michel opnieuw bij zijn vrouw Marie-Louise kon zijn, die in mei overleed. “Je moet alles uit het leven halen”, herinnerde hij een uitspraak van zijn vader. Hij bedankte ook de fans van Anderlecht “die hij in hart droeg”.

‘Mister Michel’ leidde Anderlecht 23 jaar lang naar nieuwe hoogtes en werd geroemd om zijn doorzettingsvermogen en kracht. “Il faut le faire, et tu l’as fait”, besloot zijn zoon Michael Verschueren.

Nog aanwezig bij de begrafenis waren voormalige Anderlecht-spelers zoals Gilles De Bilde en Olivier Deschacht maar ook de ‘président’ van Verschueren, Roger Vanden Stock, was aanwezig. Vincent Mannaert, Michel Louwagie en Sven Jaecques vertegenwoordigden de concurrentie in de vaderlandse competitie. Ook Pro League-CEO Lorin Parys tekende present.

(BELGA)