Voetbalsters krijgen voorstel van 100.000 euro in bitcoins om matchen te vervalsen

Potentiële matchfixers namen de voorbije dagen contact op met voetbalsters via sociale media. Volgens de voetbalbond gaat het niet enkel om speelsters in Belgische competities maar ook in andere Europese landen. In die berichten spreken de matchfixers over bedragen van 100.000 euro per wedstrijd, uitbetaald in bitcoins.

Volgens onze informatie hebben minstens vier speelsters die aanbieding gekregen. Daarbij zat ook een Red Flame. Zeker twee speelsters namen hun verantwoordelijkheid en contacteerden het meldpunt competitievervalsing van de bond. Wegens privacy- en veiligheidsredenen blijft hun identiteit vooralsnog geheim.

De bond stuurde daarop een communiqué naar alle clubs om te waarschuwen voor de wedstrijdvervalsers. Ze wijzen voorts op de meldingsplicht bij potentiële matchfixing en raden aan om de privacy-instellingen van socialemedia-accounts zorgvuldig in de gaten te houden.

Strafklacht

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, laat in een korte reactie weten dat hij blij is met de manier waarop de speelsters zijn omgegaan met de situatie. “De benaderingen zijn direct gemeld. Dat is zeer bemoedigend. We hebben ook gecommuniceerd met alle clubs om nog eens te benadrukken dat er een meldingsplicht is bij pogingen tot matchfixing, want jammer genoeg vindt dit soort praktijken nog steeds plaats. Het is een permanente strijd die we als sport moeten aangaan.”

De bond zou met de berichten naar het federaal parket zijn gestapt en heeft een strafklacht neergelegd. Ook het bondsparket zelf buigt zich over de zaak.

Het is echter nog niet zeker dat de afzender van de berichten effectief de bedoeling had om wedstrijden te vervalsen. Volgens experts van gokmarkten ligt het bedrag van 100.000 euro veel te hoog in verhouding tot de mogelijke winst.

De inhoud van de berichten was zeer onpersoonlijk. Wel werd er gevraagd naar de bankrekening van de speelsters. Het gerecht houdt er rekening mee dat de afzender vooral geïnteresseerd was in het verkrijgen van persoonlijke informatie van de speelsters, om hen zo op te lichten.