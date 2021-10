Voetbalmakelaar Veljkovic ziet 4 miljoen euro aan ‘illegale inkomsten’ verbeurdverklaard

Een villa in Schoten, meerdere Rolex-horloges en juwelen. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die Dejan Veljkovic kocht met het geld dat hij verdiende als spelersmakelaar. ‘Illegaal verworven geld’, oordeelde het gerecht. Maandag kwam het nieuws dat een definitief memorandum werd ondertekend tussen Veljkovic en het gerecht.

Veljkovic krijgt een strafvermindering voor alle verklikkerijen van coaches, voetballers en bestuurders maar moet daar ook voor inboeten. Het gerecht besloot - naast een celstraf van vijf jaar met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro - in totaal zo’n 4 miljoen euro verbeurd te verklaren, illegale inkomsten die hij binnenhaalde als spelersmakelaar.

Villa en tientallen bankrekeningen

Daarbij gaat het vooral over zaken die hij kocht met die inkomsten. Sommige zaken werden al in beslag genomen en verkocht, andere zullen in de toekomst verkocht worden. Eerst en vooral is er de beruchte villa in de chique wijk Koningshof in Schoten. De villa werd echter nooit afgewerkt. In 2018 legde de aannemer de werken stil nadat het gebouw in beslag genomen werd door het gerecht. Dit naar aanleiding van het onderzoek in ‘Operatie Zero’. Het gebouw werd openbaar verkocht door de FOD Financiën. Waarde: meer dan één miljoen euro.

De villa in de chique wijk Koningshof in Schoten. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Naast het vastgoed en cash geld zijn ook tal van bankrekeningen - op zijn naam en die hij gebruikte - aangeslagen. Zo beheerde de makelaar bij één bank in Genk maar maar liefst 30 rekeningen beheren. Naast twee rekeningen die op zijn eigen naam stonden, had hij ook volmachten op heel wat andere. En daarnaast stuurde Veljkovic - volgens gerechtelijke bronnen - commissies en zogezegde commissies op transfers naar vennootschappen in fiscale paradijzen zoals Belize.

Rolex-horloges

Als laatste zijn er de luxehorloges van Veljkovic: meerdere Rolex-horloges. Dergelijke horloges zijn een gegeerd item binnen de voetbalwereld. Zo opperde RBTF dat voetbalmakelaar Mogi Bayat de play-offs van de Jupiler Pro League in het seizoen 2013-2014 zou beïnvloed hebben door luxehorloges uit te delen aan spelers. De horloges van Veljkovic zouden alvast niks te maken hebben met Bayat. Bayats advocaat Tom Bauwens bevestigt dat ook. “Dit is een totaal ander dossier. De zaak-Veljkovic heeft helemaal niks te maken met ons.”

Het hof van beroep moet nu nog het akkoord tussen het parket en Veljkovic over de 4 miljoen euro goedkeuren, waarna de rechtbank de straf uitspreekt.