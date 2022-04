Voetbalmakelaar Mino Raiola op 54-jarige leeftijd overleden

Raiola had al een tijdje gezondheidsproblemen. In januari deden geruchten de ronde dat hij met spoed werd opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis van Milaan en daar ook werd geopereerd. Raiola’s entourage beweerde echter dat het louter om een medische controle ging. De afgelopen weken zou de gezondheidstoestand van de voetbalmakelaar echter zijn verslechterd.

Raiola was een van de meest gereputeerde zaakwaarnemers en behartigde de belangen van onder meer Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba. Ook Romelu Lukaku deed enkele jaren beroep op zijn diensten. Na de transfer van Lukaku naar Manchester United raakten ze in onmin. Ook de transfervrije Adnan Januzaj nam Raiola begin maart onder de arm op zoek naar een nieuwe club.

Mino Raiola met Zlatan Ibrahimovic. Beeld Photo News

Raiola werd geboren in Italië, maar groeide op in het Nederlandse Haarlem, waar zijn Italiaanse ouders een restaurant openden. De familie van Raiola bevestigt ook zijn overlijden, nadat eerder deze week geruchten over zijn dood nog fout bleken.

“Het is met immens verdriet dat wij het heengaan melden van de meest zorgende en fantastische voetbalmakelaar die er ooit geweest is”, opent een bericht op de Twitteraccount van Raiola, ondertekend door de familie Raiola. “Mino vocht tot het einde met dezelfde kracht die hij aan de onderhandelingstafel toonde om zijn spelers te verdedigen. Zoals steeds maakte Mino ons trots en besefte hij het nooit.”

“Mino raakte zovele mensen door zijn werk en schreef een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het moderne voetbal”, klinkt het nog. “Zijn aanwezigheid zal altijd worden gemist. Mino’s missie om van het voetbal een betere plek te maken voor spelers zal voortgezet worden met dezelfde passie. Wij danken iedereen voor de enorme steun in deze moeilijke tijden en vragen de privacy van de familie en vrienden te respecteren in deze momenten van rouw.”