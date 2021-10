Voetballes, maar zonder veel erg: Club Brugge ondergaat wet van sterkste tegen Manchester City

PSG had geen goesting en RB Leipzig was niet in goede doen. Dat leverde een opportunistisch Club Brugge al vier punten op. En toen kwam Manchester City op speeldag drie voor een reality check. Het werd 1-5. Tweede worden, neen, maar de derde plek blijft haalbaar.

In de Champions League wordt door de echte top voetbal van een andere planeet gespeeld. Club had zichzelf een beetje opgenaaid nadat die eerste twee wedstrijden in de Champions League tegen Paris St-Germain en RB Leipzig zo voortvarend waren verlopen. “Vier punten op zes, twee keer gestunt, waarom dan geen derde stunt,” vroeg Philippe Clement zich af, “en een vierde, enzovoort.”

Neen dus. Het klassenverschil was veel te groot en afgemeten aan de doorgaans fanatieke blauw-zwarte fans, veel groter dan verwacht. Het applaus voor Kevin De Bruyne bij zijn vervanging was atypisch voor Jan Breydel, waar de haat en nijd voor om het even welke tegenstander erg tastbaar is. De Blue Army was gedegradeerd (op opgewaardeerd, zo u wil) van een voetbal- naar een concertpubliek dat anderhalf uur en wat extra minuten naar een demonstratie van opperste kunde had zitten kijken. Een encore hoefde nu ook weer niet, maar de waardering was oprecht.

Het werd 1-5, maar 1-10 had ook gekund, als Manchester City bijvoorbeeld even efficiënt was geweest als AA Gent die laatste zondag van augustus toen Club een 6-1 om de oren kreeg in de Ghelamco. Guardiola en zijn uitgebreide staf kennende zullen ook die wedstrijd wel zijn bekeken en - hoe irrelevant misschien - die zal hen alleen maar hebben gesterkt in hun voornemen om door hoge pressing zo snel mogelijk in balbezit te komen. Eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk ook het spel van Man City, overal en altijd.

Kevin De Bruyne (l) en Hans Vanaken. Beeld Photo News

De deconfiture in Gent werd in Westkapelle bij de nabespreking nog als een accident de parcours weggelachen, maar de twee wedstrijden vertoonden wel degelijk gelijkenissen. Elke ploeg die Club het voetballen kan beletten, maakt een serieuze kans. In België komen Clement en co. die niet elke week tegen, hoewel dit wel een donkere zevendaagse zou kunnen worden voor de landskampioen. Zondag wacht aartsvijand Antwerp op de Bosuil.

Bij de rust was de wedstrijd over. Het stond dan al 0-2 na een heerlijke diepe bal van Phil Foden op Joao Cancelo (man van de match volgens de UEFA) die fijnbesnaard aannam, zijn bewaker Kamal Sowah rustig afhield en dan tussen de benen van Simon Mignolet de bal in doel deponeerde. Tot dan had Club één bal in de zestien van de blauw-witten gekregen en dan nog via een vrije trap. Het tweede doelpunt was een strafschop na een domme fout, illustratief voor de hele wedstrijd want het gevolg van het te grote verschil in handelingssnelheid.

“Het was nochtans onze bedoeling om hen niet in het spel te laten komen zoals we dat tegen PSG hebben gedaan,” zei Hans Vanaken na afloop, “maar het lukte ons niet. We zetten niet goed druk en dan hebben zij de klasse om daar door te spelen.”

Manchester City zal ook de 1-1 tegen het wandelend sterrenensemble uit Parijs wel hebben geanalyseerd en zal hebben geconcludeerd dat winnen in Brugge perfect haalbaar was op voorwaarde dat je je poot zette. City liep vier kilometer meer dan Club en maar liefst 17,2 kilometer meer dan PSG toen die in Brugge kwamen voetballen en dachten het klusje op ralenti te klaren.

Manchester City is een aanvalsmachine zonder weerga. De ene na de andere aanval rolt uit dat middenveld, overlap na overlap, positiewissels bij de vleet, weglopen in de rug, het blijft maar komen. “We wisten dat we goed voor de dag moesten komen,” zei Pep Guardiola, “en ik ben tevreden met wat mijn team toonde. Min vijf minuten op het einde van de eerste helft en de laatste tien minuten van de wedstrijd was onze prestatie af.”

Heel opvallend was de gretigheid waarmee City ook uit de kleedkamer kwam en zich niet liet verrassen. Integendeel het was Kyle Walker die de 3-0 nette en Club de benen afsneed. Clement kon meteen beginnen wisselen met het oog op de competitie. Cole Palmer en Riyad Mahrez scoorden nog vier en vijf. Balen voor de Braziliaanse doelman Ederson toen door slap verdedigen in de eindfase de Brugse gastheren een goaltje konden meepikken, en door wie anders dan Hans Vanaken.

Simon Mignolet. Beeld Photo News

Club moet niet te lang blijven hangen bij deze wedstrijd. Jawel, het is met iets te veel respect aan de wedstrijd begonnen en liep van in minuut één achter de feiten aan, maar wie kan hen dat kwalijk nemen?

Enkele cijfers? Manchester City heeft de voorbije tien jaar 1,68 miljard euro uitgegeven aan spelers. Club deed het met precies tien keer minder. City staat daarmee eerste vóór Man United. De voorbije drie transferperiodes opgeteld heeft City 323 miljoen geïnvesteerd, Club 50 miljoen. Uiteraard verkocht City ook wel eens een speler, maar de transferbalans voor de voorbije tien jaar is negatief; 1 miljard euro in de min. Die van Club: 24 miljoen in de plus.

Zoals gezegd: andere wereld, andere planeet, ander voetbal. Op 3 november kijkt Club in het Etihadstadion City thuis in de ogen. Nu RB Leipzig niet kon stunten in Parijs - het verloor met 3-2 van PSG -, blijft de kloof met de Duitsers vier punten. De enige wedstrijd waarin Club er echt moet staan, is die van 24 november thuis tegen Leipzig.