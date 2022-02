Voetballer in België slikt sneller rode kaart

We zijn 28 speeldagen ver, er zijn 249 wedstrijden gespeeld en in totaal zijn er al 74 rode kaarten getrokken op de Belgische velden. Gemiddeld komt dat neer op 2,64 rode kaarten per speeldag. Opvallend: van de 47 rechtstreekse rode kaarten werden er 17 gegeven op aanraden van de VAR.

Enkel in Portugal moeten nog meer spelers met rood naar de kant: 81 op 206 matchen (gemiddeld 3,52 per speeldag). In de Nederlandse Eredivisie vielen tot nog toe 38 rode kaarten, in de Premier League werden 28 spelers uitgesloten. Helemaal onder aan de lijst staat de Duitse Bundesliga met amper achttien rode kaarten.

“Het verbaast me”, zegt scheidsrechter Tim Pots, “want de richtlijnen van de FIFA zijn wereldwijd dezelfde. Een van de mogelijke verklaringen is de nivellering van de Belgische competitie. De eerste in de stand kan van de laatste winnen, maar net zo goed gebeurt het omgekeerde. Dat maakt dat elke match op het scherp van de snede wordt gespeeld.”

Nog een mogelijke verklaring volgens Pots is het competitieformat. “Door de play-offs zijn er geen eindeseizoenswedstrijden meer. Elke wedstrijd staat er voor een ploeg wel iets op het spel en dat vergroot de intensiteit.”

Minder kwaliteit

Pots vindt dat we de Belgische competitie niet mogen vergelijken met de grote Europese competities. “De kwaliteit van de spelers en dus van het spel is veel beter in Engeland of Duitsland. Minder technische fouten zullen indirect leiden tot minder overtredingen en dus minder kaarten.”

Tot slot verwijst Pots naar de wekelijkse feedback van het scheidsrechtersdepartement. “Dan merk ik dat bij zo goed als elke fase wordt gealludeerd op het feit dat de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar wordt gebracht. Een criterium dat volgens mij net iets te vaak wordt gebruikt om rood te rechtvaardigen, terwijl dat net het meest subjectieve criterium is. Technische rode kaarten (het ontnemen van een duidelijke scoringskans, KDZ) zijn minder voor interpretatie vatbaar.”