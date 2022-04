Voetbaljournalisten over hun sport: ‘Dat hele Qatar-verhaal; daar heb ik nul begrip voor’

Vanavond beginnen KV Mechelen en Charleroi aan de ‘Europe Play-offs’. Morgen trappen Club Brugge, Antwerp, Union en Anderlecht de ‘Champions’ Play-offs’ in gang. Tv-gezichten Aster Nzeyimana (28), Maarten Breckx (37) en Bart Raes (53) pronostikeren.

Voor de fotosessie trekken we naar het Crossingstadion in Schaarbeek, een met veel gemeentegeld opgekalefaterde plek naast het Josaphatpark. Op 7 juni 1984 trapte Bob Dylan daar zijn liveconcert af met ‘Highway 61 revisited’. Andere tijden, andere muziektempels. Nog eerder speelde Crossing Schaarbeek hier vier seizoenen in de hoogste klasse van ons voetbal, met een piepjonge Georges Leekens in de rangen en zelfs een voormalige Tsjechoslowaakse wereldbekerfinalist, de dan al naar voetbalnormen hoogbejaarde Josef Masopust.

Het was de tijd dat de boomers in spe overal in Vlaanderen op woensdagnamiddag gingen voetballen in het dichtstbijzijnde park, waarbij de aanwezigen opgedeeld werden in twee teams. We speelden door tot iemand zijn horloge van een goedkoop merk raadpleegde en zag dat het tijd was om naar huis te gaan. Altijd riep er dan wel een onverlaat ‘Winning goal’, ook al stond Team A op dat ogenblik zeven-nul voor. Scoorde Team B dat laatste doelpunt, dan werd het niet zeven-­één, neen, Team B had alsnog gewonnen.

Wat ons naadloos bij het Belgische play-off­systeem brengt: wie na 34 speeldagen bovenaan staat, is daarom nog geen kampioen. Want: de punten worden gehalveerd en er wordt nog een nacompetitie over zes speeldagen afgewerkt, dán pas weten we wie zich de landstitel 2021-2022 toe-eigent. Een anomalie, net zoals die ‘winning goal’ van vijftig jaar geleden. Ja, toch?

De drie heren die we hebben uitgenodigd om het over de Jupiler Pro League te hebben, geven geen krimp op die voorzet. “Ik ben vooral benieuwd wanneer Club Brugge gaat zeggen dat dit eigenlijk niet eens zo’n slechte formule is”, geeft Bart Raes al meteen een steek onder water. “Jarenlang hadden ze kritiek op de halvering van de punten, maar nu kunnen ze er zelf van profiteren. Al begrijp ik dat dit voor Union frustrerend is. Is het een eerlijk systeem? Wellicht niet. Maar voor ons, tv-makers, is het razend interessant omdat we wekenlang met een spanningsboog zaten: wordt het Anderlecht of KAA Gent? KRC Genk of STVV? Ik hou er dus wel van.”

“Veel play-offs in andere sporten over de hele wereld beginnen vanaf nul”, werpt Maarten Breckx op. “Neem de NBA. Daar zegt niemand van dat het een stom systeem is. Maar die halvering bij ons is uniek en daarom alleen al misschien niet zo’n goed idee, want je decimeert er je reguliere competitie mee. Ariël Jacobs heeft daar ooit nog smalend over gezegd dat je eigenlijk elke week voor anderhalf punt speelt.”

“Van nul herbeginnen vind ik geen goed idee”, repliceert Aster Nzeyimana. “Dan was Union al vanaf januari gas beginnen terug te nemen, omdat het zo goed als zeker was van de kwalificatie. Ik zou het niet erg vinden mochten de play-offs worden afgeschaft en we terug naar een traditionele competitie gaan, maar we zijn vergeten dat er vroeger een heel pak ploegen in de middenmoot met een lang uitgerekt seizoen zaten, waarin er niets meer te winnen viel. Voor clubs als Sint-Truiden en Cercle Brugge zou het dan al in februari gedaan geweest zijn. Is dat beter? Anderzijds begrijp ik de kritiek van Club wel. Zij hebben de ambitie om in de lente nog Europees te spelen. Zit je dan met play-offs, waarin alles nog moet gebeuren, dan zou dat die ambitie doorkruisen.”

Breckx: “Vijf jaar geleden haalde René Weiler zijn beste spelers naar de kant tijdens een kwartfinale van de Europa League op Manchester United, om hen te sparen voor de topper die Anderlecht drie dagen later moest spelen tegen Club.”

Raes: “Hoeveel Belgische ploegen hebben de laatste jaren de kwartfinales in een Europese competitie gehaald? Ik vind dat een hypothetisch probleem. Neen, laten we die play-offs maar behouden: ze geven een aparte dynamiek aan de competitie.”

Van de drie heeft Bart Raes de meeste tv-kilometers op de teller staan. Hij presenteert het voetbalmagazine Sports Late Night op Play4 en de omkaderingen van buitenlandse toppers op Play Sports; daarnaast geeft hij nog zelf commentaar bij Europese matchen. Maarten Breckx is het gezicht van het voetbal op VTM, waar hij het sportluik in het VTM Nieuws presenteert, en de omkaderende programma’s in de Champions League en bij de wedstrijden van de Rode Duivels. Aster Nzeyimana is de benjamin van het gezelschap. In januari nam hij Extra Time over van Frank Raes. Hij is ook nog anker en commentator bij Eleven Sports, en mag dit najaar commentaar geven op het WK in Qatar. Drie generaties presentatoren, alle drie gek van het spelletje.

Ik ga jullie niet vragen wie de positieve verrassing van het seizoen tot nog toe was, omdat het antwoord voor de hand ligt. Wie had het succes van Union zien aankomen?

Breckx: (snel) “Vincent Kompany. Nog voor de openingswedstrijd, Anderlecht-Union, had die voorspeld dat Union het goed ging doen, omdat de ploeg met dezelfde kern en dezelfde trainer kon werken als vorig jaar in 1B. ‘We maken geen kans, want Union heeft veel meer automatismen dan wij’, zei hij. Daar werd toen wat meewarig over gedaan, tot het effectief 1-3 werd.”

Aster Nzeyimana: 'Op buikgevoel zeg ik toch dat Union voor mij favoriet is.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Wie wordt kampioen? Voor Club moet het, voor Union mag het.

Raes: “Toch maar Club. Ze hebben acht wedstrijden op rij gewonnen, zijn veel meer ervaren in dit soort situaties en hebben een bredere spelerskern. Union drijft nog altijd op het enthousiasme van het kampioenenjaar in 1B, ik vrees dat ze het niet zullen kunnen volhouden.”

Nzeyimana: “Het argument dat het voor hen niet moet, gaat volgens mij niet op. In de hoofden van de spelers spookt die titel wel degelijk rond. Voor de meeste van die jongens is het wellicht de enige kans ooit om kampioen te worden.”

Raes: “Eind januari domineerde Union op Club, ook al bleef het nul-nul. Een aantal ervaren voetbaljournalisten schreef toen dat ze de beste ploeg van het land aan het werk hadden gezien. Blijf toch eens rustig, mannen, dacht ik. Club had net een nieuwe trainer en een paar nieuwe spelers, die zich nog moesten inwerken.”

Nzeyimana: “Op buikgevoel zeg ik toch dat Union voor mij favoriet is. Dat Club-trainer ­Alfred Schreuder altijd dominant wil voetballen, op de helft van de tegenstander, is een kolfje naar de hand van een goed georganiseerd elftal als Union.”

Breckx: “In de play-offs heb je elke week wel een topper, dat wordt snoepen. Ik acht zelfs Anderlecht niet kansloos, ook al beginnen die met zes punten achterstand. De vraag is of het verlies in de bekerfinale nog zal nazinderen.”

Raes: “Die bekerfinale midden in het seizoen is eigenlijk competitievervalsing. Ze hebben die daar geplaatst omdat de kalender te zwaar is en omdat ze een window nodig hebben om de play-offs te kunnen organiseren.”

Wie heeft jullie in negatieve zin verrast?

Nzeyimana: “Standard en KRC Genk.”

Raes: “Genk is een gigantische teleurstelling. Kijk naar hun kern, daar moet je meer mee kunnen bereiken, vooral omdat hun sterkhouders gebleven zijn.”

Raes: “Wie mij ook erg ontgoocheld heeft, is Beerschot. Zo’n mooie club, met die fantastische humor van de supporters, zalig om daarnaartoe te mogen rijden als commentator. Als je ziet wat ze er dit seizoen van gebakken hebben, met daarbovenop ook nog eens die rellen: zo jammer.”

Breckx: “In januari hebben ze geen versterking gehaald, zeer vreemd. Je verwacht dan toch een kwaliteitsinjectie.”

Nzeyimana: “Zeker als je een Saudische eigenaar in huis hebt (prins Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al-Saud, red.). Wat is het nut om in een netwerk van clubs te zitten wanneer je op een moment dat de nood het hoogst is, niet kunt rekenen op het geld van die eigenaar? Beerschot krijgt nu een nieuw trainingscentrum, iets waar andere clubs jaloers op zijn, maar wat ben je daarmee als je net gedegradeerd bent?”

Raes: “Weg met de sjeiks! (algemene hilariteit) Ik kan me daar heel kwaad in maken. Dat hele Qatar-verhaal, daar heb ik nul begrip voor. Allergisch ben ik voor wat de sjeiks uitrichten bij Manchester City, Newcastle en PSG. Die arrogantie. ‘We halen Neymar, Mbappé en Messi, en dan zullen we wel de Champions League winnen.’ Blij dat het niet lukt.

“Ik heb overigens hetzelfde met de oligarchen in het voetbal. Rijk worden met olie en gas en dan de halve wereld opkopen, daar heb ik iets tegen. Uit principe verwarm ik al jaren met een warmtepomp. (lacht) Al kan ik daar wel abstractie van maken wanneer ik kijk naar het City van Guardiola.”

Nzeyimana: “Als je met City-supporters over sjeik Mansour praat, hoor je toch ook positieve geluiden over de investeringen die hij gedaan heeft in de wijk waar het stadion is gelegen, in de stad, in het vrouwenvoetbal, in de sociale werking van de club. Maar het blijft natuurlijk een vorm van sportswashing: je doet wat sympathieke dingen met het geld dat je meestal op een minder sympathieke manier hebt verdiend.”

Bart Raes: 'We mogen niet vergeten dat er veel mooie zaken te beleven vallen in het Belgisch voetbal.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Wat was het mooiste moment uit de reguliere competitie?

Breckx: “De kruisraket van Radja Nainggolan in de winkelhaak in de derby op Beerschot. Hij werd uitgelachen door de thuissupporters, de club waar hij begonnen is, zijn overleden moeder werd beschimpt en dan antwoordde hij met de voeten. Dat was ook die wedstrijd waarin een Beerschot-supporter een vuurpijl in het bezoekende vak wierp. Bij de rellen achteraf (een aantal Beerschotfans stormde het veld op, red.) liep Nainggolan daartussen alsof het de normaalste zaak van de wereld was. ‘Voilà, de Radja is terug.’ Heel blij dat hij in België speelt.”

Raes: “Ik was onder de indruk van Union op Club Brugge. Nul-nul, maar een mooie match en Union de beste ploeg. Vooraf vroegen we ons af: waar staan ze, wat kunnen ze? Wel, ze stónden er. Alleen jammer dat hun niveau daarna gezakt is.”

Nzeyimana: “Voor mij zijn dat de opgetelde momenten van Tarik Tissoudali (AA Gent), mijn favoriete speler in eerste klasse. Als jonge voetballer krijg je de boodschap dat je altijd de bal moet afschermen. Tegen Standard kreeg hij de bal aangespeeld met een tegenstander in zijn rug en deed hij net het tegenovergestelde, waardoor de verdediger zo verbouwereerd was dat hij hem niet meer kon tegenhouden. Voor mij het doelpunt van het jaar.”

Wat was het lelijkste moment?

Nzeyimana: “Zondag 5 december 2021. Eerst was er het vuurpijlincident tijdens de Antwerpse derby, waar ik toen commentator was voor Eleven, en een paar uur later werd Standard-­Charleroi bij 0-3 stopgezet omdat er supporters het veld op waren gelopen.”

Breckx: “Wat me opviel: bij Standard liep er zowel bij het tennisballenincident op KV Mechelen (ontevreden fans gooiden tennisballen op het veld, waarna de wedstrijd even onderbroken werd; na de rust namen ze ook even in de middencirkel plaats, red.) als tegen Charleroi een dikke supporter in korte broek mee op het veld. Dan denk ik: je kan die man toch identificeren en ervoor zorgen dat hij het stadion niet meer binnen mag? Hetzelfde met die fans van Beerschot op Union. In Engeland mogen die tien jaar lang geen stadion meer in. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?”

Raes: “Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, heeft gezegd dat hij dit zal aanpakken. Ik hoop dat hij de kans krijgt om het te doen. Wie nu niet beseft dat die gasten eruit moeten, heeft het nog altijd niet door.”

Breckx: “Zou dat de knaldrang zijn na een jaar niet in het stadion te hebben gemogen?

“Als je erover nadenkt, zijn er heel wat lelijke momenten geweest. Elk weekend was er wel iets. Rellen met supporters, 56 mensen en een vennootschap die voor de rechtbank moeten verschijnen in de zaak-Propere Handen, incidenten met de VAR, een onbemande camera waardoor de buitenspellijn niet kon getrokken worden, Marc Overmars... We hebben het op televisie veel te weinig over voetbal gehad. Zo komen wij in buitenlandse voetbalprogramma’s in het nieuws: als het land waar een vuurpijl tussen de supporters van de tegenstander wordt gegooid.”

Raes: “Kunnen we toch ook even over de positieve dingen praten? Ik wil best kritisch zijn, maar we mogen niet vergeten dat er veel mooie zaken te beleven vallen in het Belgisch voetbal. Dit doet me denken aan een interview dat ik zelf meer dan twintig jaar geleden gaf toen ik Stadion mocht beginnen te presenteren. Ik had het over ‘amateurs hier en amateurs daar’. Dirk Abrams, de toenmalige chef sport bij VTM, riep me op het matje omdat ik te negatief geweest was. Hij somde op wat er positief is aan ons voetbal. Hij had gelijk.”

Eerst nog even dit: wat doen we met de VAR, heren? In het vijfde seizoen blijven er pijn­punten.

Nzeyimana: “Wij kunnen in België niet zomaar zeggen dat we het systeem afschaffen, dat wordt hogerop beslist.”

Raes: “Het probleem is niet alleen de VAR, het gaat om de arbitrage in het algemeen.”

Nzeyimana: “Het allerkutste aan de VAR is dat je als speler of supporter niet meer onbekommerd kunt juichen om een doelpunt. Moeten we echt zoveel opgeven om vijf procent juistere beslissingen te hebben? Die drang naar perfectie werkt verlammend. Vroeger keek een speler die gescoord had even achterom naar de grensrechter: stak die zijn vlag niet omhoog, dan mocht het doelpunt gevierd worden.”

Breckx: “Dat moet je toch gecorrigeerd krijgen. Ik denk aan het piepsignaal dat je op Wim­bledon hoort wanneer de bal uit is. Waarom kan je dat niet met buitenspel doen? En als er dan discussie is over een bal die al dan niet over de doellijn is, komt de VAR niet eens tussen, want daarvoor heb je doellijntechnologie nodig, die we in België niet hebben.”

Maarten Breckx: 'Ik ben heel blij dat Radja Nainggolan weer in België speelt.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Nzeyimana: “Dat is volgens de clubs te duur voor de zeldzame keren dat het maar gebruikt zou worden.”

Raes: “Zowel vroeger, zonder VAR, als nu, mét VAR, draait het nog altijd om interpretatie. Ik heb twee keer een presentatie bijgewoond van Bertrand Layec, de technisch directeur van de Belgische arbitrage. Als je die man hoort praten, begrijp je waarom er een groot probleem is. Hij liet een in mijn ogen correcte tackle zien uit de wedstrijd Genk-Eupen. Hij zette het beeld stil, maakte er een foto van en dat zag er verschrikkelijk uit: de speler van Genk had een omgeplooide enkel. Voor Layec was dat een schandalige overtreding, strafschop en een rode kaart voor de verdediger van Eupen, maar voor mij bleef dat een correcte tackle. Ik dacht: dít is het probleem. Als je off the record met scheidsrechters praat, geven ze dat ook toe.”

Nzeyimana: “Ik was een grote voorstander van de VAR, nu niet meer. Het enige wat we kunnen doen is de VAR beperken in wat hij doet.”

Breckx: “Ik ben voor doellijn- en buitenspeltechnologie. Meer hoeft niet.”

Raes: “Ik zie twee redenen om de VAR niet op te geven. Eén, de meest flagrante vergissingen uit het verleden gebeuren nu niet meer. Twee, als tv-maker is het heel interessant, want je kunt er uren over doorbomen.”

Hoe frustrerend is de periode die eraan komt voor VTM, Maarten? Jullie mogen alleen korte samenvattingen van de Belgische competitie uitzenden in VTM Nieuws.

Breckx: “Uiteraard waren we heel teleurgesteld toen we in 2017 Stadion kwijtspeelden. We trekken ons plan, focussen op nieuws, proberen zoveel mogelijk hoogtepunten mee te pikken. Frustrerend zou ik het niet noemen. Vergeet niet dat wij de rechten op de Champions League, de wedstrijden van de Rode Duivels en de beker van België hebben. Dat compenseert ruimschoots. Werk genoeg.”

Op Play4 is er het samenvattingsprogramma Sports Late Night op zaterdag- en zondagavond, Bart, waarvan jij een van de presentatoren bent. Waar zijn de analisten naartoe?

Raes: “Ik zou ze heel graag zien terugkeren. Drie jaar lang hebben we dat op zondagavond gedaan, maar er zijn een aantal redenen waarom het niet meer mag. Een ervan zit naast mij. (lacht en kijkt naar Aster Nzeyimana) De VRT vond dat wij het gras voor de voeten van Extra Time wegmaaiden. Niet akkoord. Wij voerden een gesprek van vijf minuten over een wedstrijd die net gespeeld was, in Extra Time kunnen ze daar een dag later met andere analisten, meer recul en veel langer over praten. De Pro League zou moeten beseffen dat hoe meer er over hun product gepraat wordt, hoe beter dat is.

“Nog een opmerking over de zondagavond: een wedstrijd om negen uur is echt geen goed idee. Sports Late Night kan dan ten vroegste om elf uur beginnen, dat is heel laat. En je zult maar een supporter zijn die een uitmatch wil bijwonen.”

Breckx: “Je maandag naar de kloten.”

Nzeyimana: “Daar wordt geen rekening mee gehouden. Dat komt omdat de clubs niet op hetzelfde tijdstip wíllen spelen, ze eisen maximale exposure.”

Is er iemand van jullie die ’s zaterdags om 16.15 uur naar Eupen-Seraing kijkt?

Nzeyimana: “Ik. In functie van Extra Time, dat ook, maar het leuke aan voetbal is dat de mooiste matchen niet de op papier interessantste hoeven te zijn. Je kan daar ook spelers ontdekken.”

Jullie hebben zeer veel variatie in jullie job. Goed voor het geestelijk evenwicht, denk ik dan.

Raes: “Dat is zo. Twee weken geleden heb ik vier uur commentaar gegeven bij de Masters in Augusta. Toen ik zo oud was als Aster had ik me nooit kunnen inbeelden dat ik golf zou becommentariëren, ik keek daar niet eens naar. Een paar jaar geleden ben ik zelf beginnen te golfen. Fantastische ervaring. Mooiere tv-sport dan voetbal.”

Nzeyimana: “Maar neen, jong! Er gebeurt niets.”

Breckx: “Toch wel: een innerlijke mentale oorlog voor de spelers van de eerste tot de laatste minuut.”

Aster, je bent nu drie maanden het gezicht van Extra Time. Als ik die eerste keer vergelijk met nu, zie ik een presentator die veel meer rust uitstraalt.

Nzeyimana: “Ik voel dat zelf ook zo aan. Ik zit er op mijn gemak, al is er nog veel progressiemarge. Wat de kijker niet ziet, is dat er honderd-­en-een dingen zijn waarmee je in je hoofd rekening moet houden.

“Ik probeer het programma nog meer naar mijn hand te zetten. Stapsgewijs, niet te bruusk. Een van mijn betrachtingen was om meer spelers naar de studio te halen, daar ben ik heel blij om. Voetballers zijn niet altijd de beste praters, maar ik vind hun aanwezigheid wel belangrijk om relevant te blijven.”

Breckx: “Je doet dat heel goed, vind ik.”

Raes: “Helemaal mee eens.”

Laten we nog wat verder vooruitblikken. Wat mogen we van de zogeheten ‘gouden generatie’ verwachten op het WK in Qatar?

Breckx: “The last dance. Ik denk dat er een aantal internationals na het toernooi zal stoppen bij de Rode Duivels: Mertens, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, misschien ook Lukaku.”

Nzeyimana: “Veel zal ervan afhangen wat Eden Hazard deze zomer gaat doen. Een Hazard op topniveau zullen we nodig hebben tegen Spanje, Duitsland, Brazilië of Portugal. Hij moet zo rap mogelijk weg bij Real.”

Raes: “Hij heeft eigenlijk twee jaar nauwelijks gevoetbald. Haalt hij zijn niveau nog?”

Breckx: “Marc Degryse zegt dat Hazard naar Newcastle moet gaan. Bij de sjeiks, Bart. (lacht) Maar goed, wij kunnen dat allemaal wel vinden, maar ik laat me vertellen dat hij zich prima voelt in Madrid.”

De kop ‘Wij worden wereldkampioen’ hoef ik niet boven dit stuk te zetten?

Raes: “Neen.”

Breckx: “We gaan met minder druk en minder verwachtingen naar Qatar dan dat we naar Rusland of naar het EK gegaan zijn. Dat lijkt me aangenamer.”

Wie mag er, naast de certitudes Mignolet en Vanaken, uit de Belgische competitie mee naar het WK?

Nzeyimana: “Charles De Ketelaere! Ik denk dat Martínez hem sowieso zal meenemen voor de ervaring. Je kunt hem op de wingback zetten, in de pocket (achter de spits, red.), in de spits.”

Breckx: “Vonden jullie hem dan zo goed tegen Ierland en Burkina Faso?”

Raes: “Neen, maar die wedstrijden moet je vergeten. Hij kan mee met de toppers. Sinds de doorbraak van Kevin De Bruyne bij Genk is hij het grootste talent dat ik in België bezig heb gezien.”

Nzeyimana: “Als Origi er tien binnen legt volgend seizoen bij Milan, wordt het kiezen vooraan. Origi? Doku? Trossard? Januzaj? Mertens?”

Raes: “ Er zijn enkele Rode Duivels over hun hoogtepunt heen. De vraag is: durft Martínez Dries Mertens of Eden Hazard thuis te laten?”

Breckx: “Martínez zal nog liever Hazard op een half been meenemen dan iemand nieuw selecteren. Ik zie de bondscoach in staat om tegen De Ketelaere te zeggen: ‘Jouw tijd komt nog, nu doe ik het nog één keer met Mertens’.”

Raes: “Moeten we dan geen nieuwe bondscoach zoeken?” (lacht)