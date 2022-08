Voetbalclubs in paniek door torenhoge energiefacturen: ‘Na twee jaar corona komt dit heel ongelegen’

De indrukwekkende led-stroken die de Ghelamco Arena omhullen, nochtans hét paradepaardje van het Gentse stadion, lichten niet zo vaak meer op als vroeger. De stadionverlichting van de Cegeka Arena in Genk wordt meteen na de match uitgeknipt. Het personeel van Cercle Brugge werkt voortaan in een energiezuinig huurkantoor in plaats van onder het dak van Jan Breydel. Want net als elk gemiddeld gezin krabben ook onze voetbalclubs zich in het haar bij het zien van de maandelijkse energiefactuur.

Bij AA Gent gaat de factuur met 160 procent de lucht in. KV Oostende heeft een factuur die 26 procent duurder is. KV Mechelen: maal drie. “Da’s 750.000 euro extra energiekosten op jaarbasis”, rekent algemeen directeur van KV Mechelen Frank Lagast uit. Ook Cercle Brugge krijgt tegenwoordig een factuur van dubbel tot driedubbel zoveel in de bus. “Het is kwestie van er als een goede huisvader mee om te gaan. Na twee jaar corona met al zoveel inkomstenverlies komt dit uiteraard heel ongelegen”, zegt financieel directeur van Cercle, Pascal Platteau.

Kunstlicht in de zomer

De meesten zetten al bij de eerste verhoogde energiefactuur de zeilen bij. Verlichting op sensoren, airco’s die beter getimed worden, led-verlichting op het veld, zonnepanelen... “We hebben bewegingsmelders, timers, verwarmen enkel als het echt niet anders kan, we vangen hemelwater op ons dak op om dat voor ons sanitair te gebruiken... We doen al zoveel en toch heb ik schrik dat het einde nog niet in zicht is”, zegt Dirk Piens, directeur organisatie bij AA Gent.

“Wat na de winter? We zitten in september samen met een specialist om te kijken waar en hoe we nog die laatste stukjes van ons verbruik kunnen afhalen. De meeste stadions worden eens om de 14 dagen intensief gebruikt, voor de thuismatchen. Maar de Ghelamco Arena heeft naast zijn voetbal ook nog eens 300 evenementen per jaar die niets met voetbal te maken hebben. We moeten het stadion niet alleen op matchdagen, maar quasi elke dag van elektriciteit en verwarming voorzien. Dat doet de factuur gigantisch oplopen.”

Vooral de lichtmasten op wedstrijddagen nemen een grote hap uit het budget. Die moeten op vraag van rechtenhouders altijd branden. “Mochten we in de zomer al niet met kunstlicht moeten spelen, zou dat al heel wat uitsparen”, klinkt het bij KV Oostende.

De Diaz Arena van KV Oostende. Beeld Twitter KVO

Zonnepanelen in sneltempo

Heel wat voetbalclubs zetten zich schrap voor de winter. Het ergste moet nog komen, vrezen velen. In Mechelen worden offertes opgevraagd om hun stadion van extra zonnepanelen te voorzien. In Genk hebben ze er nog geen en proberen ze er in sneltempo nog op het dak van hun Cegeka Arena te krijgen. “Aanvankelijk twijfelden we nog, omdat er wel wat onduidelijkheden zijn rond ons stadion en de renovatie daarvan”, zegt KRC-stadiondirecteur Kobe Schepers. “Maar gezien de hoogdringendheid en de korte terugverdientijd tegenwoordig is de kans groot dat we het nu toch gaan doen. Led-verlichting is ook een optie, maar dat zijn gigantische investeringen. Dat doe je niet van vandaag op morgen.”

Beeld Photo News

Het is een bijkomend probleem voor velen: door de verouderde stadioninfrastructuur is het lang niet overal mogelijk om zomaar energiezuinige maatregelen te nemen. Dat is onder meer het geval in Jan Breydel in Brugge. “We weten niet wat de toekomst voor de site brengt”, zegt Platteau. “Wat gebeurt in de komende weken en maanden in het stadiondossier van Club Brugge? Zonnepanelen zouden we zeker overwegen, maar op dit moment kunnen we niet anders dan de kat uit de boom kijken. Onze administratieve diensten verhuisden we al naar een energieneutraal kantoor op een andere locatie. We doen alles wat we kunnen, maar eigenlijk moeten we hopen op een zachte winter.”

Ook amateurvoetbal in de problemen: “Hoge energiekosten kunnen levensbedreigend zijn voor sommige clubs” Niet alleen nationaal baren de stijgende energiekosten zorgen. Ook in het jeugd- en amateurvoetbal zitten ze met de handen in het haar. Bij KFC Zwarte Leeuw Rijkevorsel moeten ze noodgedwongen het lidgeld verhogen. “Onze energiefactuur is meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar”, zegt voorzitter Luc Sysmans. “We zitten nu op een maandelijks voorschot van 4.155 euro voor gas en elektriciteit. Op jaarbasis gaan we boven de 50.000 uitkomen. Hoe we dat moeten opvangen is onduidelijk. Ons lidgeld is noodgedwongen 50 euro meer dan vorig seizoen en we gaan na met welke activiteiten we geld in het laatje kunnen brengen. In het slechtste geval zullen we aan onze leden moeten vragen om thuis te douchen. Maar je kan niet wekelijks een spaghettiavond organiseren en je kan niet alles op je leden afwenden. De huidige situatie kan op termijn levensbedreigend zijn voor sommige clubs.” Bij KFC Lichtervelde klinkt eenzelfde verhaal. “Vorig seizoen bedroeg onze voorschotfactuur nog 6.500 euro, maar we vrezen een verdubbeling en meer op ons bord te krijgen”, zegt voorzitter Johan Vandenbussche. “Dat is problematisch. Vorig jaar kwam de lokale overheid nog tussen met coronasteunmaatregelen, nu vallen die weg. De vraag is of daar nieuwe maatregelen worden getroffen, maar we beseffen ook dat de gemeente dit niet kan blijven op zich nemen. En alles ophalen via de kantine of sponsoring zie ik ook niet gebeuren. Dit is geen gemakkelijke situatie. We zijn een laagdrempelige club, hebben een sociale functie. Dan verhoog je niet graag het lidgeld.”

Jan Breydel. Beeld Photo News