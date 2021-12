Voetbalclub Beerschot dient klacht in tegen ‘disproportioneel politiegeweld’

De beelden van de ongeregeldheden gaan sinds zondag de wereld rond. Een hooligan die het terrein oploopt en een brandende fakkel werpt naar de supporters in het uitvak. Tientallen hooligans van Beerschot die na de wedstrijd in de richting van hun stadsrivalen stormen maar teruggeslagen worden door de politie. En tenslotte een groep politiemensen van de arrestatieteams in burger die de hooligans achtervolgen tot in de tribune en klappen uitdelen met de vuist en metalen wapenstokken.

Luther Rommens, perswoordvoerder van Beerschot: “Wij hebben hieromtrent alles grondig geanalyseerd en er zijn al stappen gezet die een duidelijk signaal geven. Alle beeldmateriaal werd opgevraagd en er werd samengezeten met de supportersgroepen om alles grondig te bespreken.”

Uit de beelden en getuigenissen zou volgens de perswoordvoerder blijken dat er door de politie werd geslagen “op het moment dat de geviseerde persoon nog geen direct of indirect gevaar vormde”. Luther Rommens: “Bovendien waren er heel wat kinderen en jonge supporters getuige van dit tafereel. De beelden die zijn toegekomen, alsook de verschillende getuigenissen die we de laatste dagen mochten ontvangen zijn zorgwekkend. Vele mensen hebben ons gemeld dat zij niet enkel ontdaan waren van de individuele actie van de vuurpijlgooier, maar ook van het politiegeweld dat achteraf plaatsvond.”

Uiteraard keurt men bij Beerschot elke vorm van geweld af, zegt de perswoordvoerder. “Maar wij wensen wel dat degenen die de exclusiviteit hebben om geweld te mogen gebruiken om onze veiligheid te waarborgen dit ook conform de regels doen. We hebben nu besloten om zowel als club als in naam van voorzitter Francis Vrancken een klacht neer te leggen bij zowel comité P en intern toezicht van de Antwerpse politie als bij de onderzoeksrechter. De bevoegde instanties zullen uiteindelijk moeten oordelen over de proportionaliteit van het geweld en bij disproportioneel geweld zullen zij moeten optreden en dit moeten afkeuren.”

Intussen liet de lokale politie Antwerpen al weten dat ook bij hen een intern onderzoek loopt. ”Om na te gaan of er fouten zijn gemaakt”, zei perswoordvoerder Willem Migom. “Het is belangrijk om onze eigen werking in vraag te blijven stellen.”

Zes klachten

De derby’s tussen de fans van het Kiel en hun eeuwige rivalen van Deurne-Noord gaan altijd gepaard met geweld. De hooligans van Beerschot hadden zich voorbije zondag terdege voorbereid op een treffen. Zo hadden ze zich versterkt met vijftig Nederlandse hooligans van het bevriende FC Groningen. Bij de politie werd een agent opgemerkt in een opvallende outfit: hij droeg een sweater met de piratenvlag van Sankt Pauli uit Hamburg, een club die in het hooliganmilieu bekend staat als militant antifascistisch en antiracistisch. Of dit voorval deel uitmaakt van het intern politie-onderzoek is niet geweten.

Voorlopig hebben ook zes fans van Beerschot een klacht ingediend tegen het politiegeweld. Een van de klagers werd gewond tijdens het politie-optreden nadat hij klappen op het hoofd zou gekregen hebben. “Zoiets is absoluut verboden”, zegt een politieman die aanwezig was op het derby. “Op de politieschool is ons ingepeperd dat we nooit met een matrak op iemands hoofd mogen slaan. Desnoods wel op benen en armen.”