Voetbalbond wil langer door met bondscoach Roberto Martínez

“Het WK is zoiets belangrijks, dat de toekomst van de bondscoach op dit moment geen belangrijk thema is. Wel dat het werk van de afgelopen zes jaar verdergezet wordt. Wat er ook met mij gebeurt.” Aldus sprak Roberto Martínez, een kleine maand geleden.

“We zullen na het WK — als we met de federatie een eerlijke en open evaluatie maken — wel zien wat de volgende stap is.”

Zo lang wil de voetbalbond evenwel niet wachten. Ze vreest namelijk een scenario waarbij er in december gezocht moet worden naar een nieuwe bondscoach, maar er te weinig goede alternatieven op de markt zullen zijn. Net door die timing van het WK in Qatar en de daaraan verbonden contractduur van Martínez. De meeste coaches zullen in november-december namelijk al een club hebben.

Roberto Martínez. Beeld Photo News

Even werd gedacht aan een plan B, dat naar de naam Vincent Kompany luisterde, maar die wordt eerstdaags officieel voorgesteld als de nieuwe T1 van Burnley. De bond wil daarom het contract van Martínez een derde keer verlengen. Eerder tekende de Spanjaard in 2018 — nog voor het WK in Rusland — en in de aanloop naar het voorbije EK in 2021 bij. Dat ging toen al dan niet gepaard met een loonopslag. Martínez strijkt vandaag de dag als bondscoach én als technisch directeur van de KBVB een slordige 3 miljoen euro op.

Relatie met spelers nog goed

De bedoeling is om hem nu (minstens) zes maanden langer vast te leggen, om zo tijd te kopen. Iets wat meteen ook interessant zou zijn voor Martínez zelf, want net zoals de keuze voor een nieuwe bondscoach deze winter beperkt zal zijn — of je moet al iemand ergens gaan wegkopen — zal de bondscoach op dat moment evenmin veel opties hebben. Komt daarbij dat veel trainers liever bij het begin van een nieuw seizoen ergens beginnen. Dan heb je én een wekenlange voorbereiding om je eigen accenten te leggen, én is de transfermarkt nog open.

De Rode Duivels zelf vinden het allemaal prima. Zij lopen nog steeds hoog op met de knowhow en de aanpak van Martínez, die z’n groep geregeld vrijaf durft te geven. En ook al zijn de resultaten de jongste tijd minder, voor sleet op de relatie tussen spelers en coach zorgt het vooralsnog niet.