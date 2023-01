Voetbalbond onderhandelt met coach Tedesco, Bosz blijkt plan B

Afgelopen zaterdag kwam het nieuws dat Domenico Tedesco (37) nadrukkelijk in beeld is als bondscoach van de Rode Duivels. De jonge Duitser werkte al voor RB Leipzig, Spartak Moskou en Schalke 04. Hij vinkt bijna alle vakjes af in de vacature die de Belgische voetbalbond had uitgeschreven. Hij is datagericht, staat voor energiek voetbal en heet een uitstekende peoplemanager te zijn. Alleen een veelwinnaar is hij niet, met één Duitse beker op zijn palmares.

De taskforce van de KBVB ziet in zijn jeugdigheid de ideale aanvulling op de ervaring van technisch directeur Frank Vercauteren. De 66-jarige Vercauteren werkte eerder voor de KBVB in 2008 en 2009, eerst als assistent van René Vandereycken en na diens ontslag als bondscoach ad interim tot de komst van Dick Advocaat.

Polyglot

De tweede en laatst overgebleven kandidaat is Peter Bosz, een Nederlander van 59 jaar – een profiel dat toch enigszins verschillend is met dat van Tedesco. Bosz zit zonder werk nadat hij vorige herfst werd ontslagen door Olympique Lyon. Daarvoor werkte hij bij de Duitse topclubs Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund. In eigen land trainde hij Ajax, waarmee hij in 2017 de finale van de Europa League bereikte (0-2 verlies tegen Manchester United).

Dat zijn vier mooie clubs uit de Europese (sub)top. Maar prijzen pakken lukte Bosz enkel met Heracles: hij werd kampioen, in tweede klasse. Net als Tedesco is hij een polyglot. Na zijn passage als speler bij Toulon en als trainer bij Lyon is zijn Frans uitstekend, niet onbelangrijk voor een bondscoach van België.

Peter Bosz trainde in het verleden onder meer Ajax, Dortmund, Leverkusen en Olympique Lyon. Beeld EPA

Alles wijst erop dat de voetbalbond vandaag de knoop wil doorhakken. Het is een teken aan de wand dat de KBVB gisteren naar Duitsland is gereisd om gesprekken te voeren met Tedesco. Daaruit werd duidelijk dat de Duitser zijn vaste assistent Andreas Hinkel (40) wil meenemen, naast keeperstrainer Max Urwantschky (41). Ze werkten al samen bij Spartak Moskou (2019-2021) en RB Leipzig (2021-2022).

Komt de bond er financieel uit met Tedesco en zijn assistenten, dan wordt hij de nieuwe bondscoach. In het andere geval komt Bosz in beeld.