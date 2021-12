Voetbal weer achter slot en grendel? ‘Wetenschap zegt dat stadion een veilige omgeving is’

Vorige week vond het Overlegcomité het niet nodig om minder publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. Nu ziet het ernaar uit dat de stadionpoorten in één klap gesloten zullen worden. ‘We hopen ook in deze moeilijke tijden ontspanning blijven voorzien voor de fans’, klinkt het bij de Pro League.

Op vrijdag 25 november oordeelde de politiek dat er 30.000 supporters in hetzelfde stadion konden zitten. Een week later kan die werkelijkheid er helemaal anders uitzien. De expertengroep GEMS wil professionele sportwedstrijden zonder publiek laten doorgaan, ook al vinden die in de buitenlucht plaats. Die regel geldt op dit moment al voor de zaalsporten.

De kans bestaat dat koning voetbal nu zal moeten volgen. Dat de mondmaskerplicht op de tribunes de voorbije weken maar halfslachtig opgevolgd werd, speelt niet in het voordeel van de perceptie, maar was niet bepalend. Vooral de verplaatsingen naar het stadion - volle bussen, treinen en carpoolauto’s - zijn een potentiële bron van besmetting.

Lees ook Drie keer verstrengen in drie weken: een pijnlijk beeld voor politici en virologen

Het advies van de GEMS is niet bindend. Coronacommissaris Pedro Facon maakt een eerste schifting. Vrijdagochtend zit hij op zijn beurt samen met het Overlegcomité, dat de uiteindelijke knoop zal doorhakken. Vanuit liberale hoek werd er al op de rem geduwd. Maar ook binnen het profvoetbal is men ervan overtuigd dat de kans reëel is dat er geen of op z’n minst minder supporters naar het stadion zullen mogen afzakken.

Zo dreigt een herhaling van het verhaal van het vorige anderhalve seizoen. De supporters die een smak gegeven hebben voor een abonnement, maar minder wedstrijden kunnen zien dan waarvoor ze betaald hebben. En dat terwijl veel fans al afgezien hebben van financiële compensaties voor hun corona-abonnementen.

‘Gigantische verliezen’

En aan de andere zijde zijn er de clubs. Gemiddeld 300.000 euro per wedstrijd. Zoveel kost het de gemiddelde Belgische profclub om zonder publiek te spelen. Weg inkomsten uit ticketing, catering en VIP-arrangementen. Een kleine ploeg als Eupen kan zo’n 100.000 euro per wedstrijd mislopen. Topclubs als Racing Genk (500.000 euro) of Club Brugge (800.000 tot 1 miljoen euro) een veelvoud daarvan. Hoe meer supporters, hoe zwaarder de financiële impact.

“Als we weer een tijd zonder publiek moeten spelen, zijn de verliezen gigantisch”, zei Michel Louwagie, algemeen manager van AA Gent, bij een vorige golf.

Zien we dit beeld niet meer terug in 2021? Beeld Photo News

Bij de Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever klinkt hetzelfde geluid. “We hebben de voorbije maanden permanent en constructief met de verschillende overheden samengewerkt. Een voetbalwedstrijd bijwonen in de tribunes gebeurt in een veilige omgeving, dat wordt ook bevestigd door wetenschappelijke studies. Zo kunnen we ook in deze moeilijke tijden ontspanning blijven voorzien voor de fans. Het is geen geheim dat wedstrijden achter gesloten deuren een enorme financiële klap zouden betekenen voor onze clubs, die bovendien nog steeds kampen met de gevolgen van de lege tribunes vorig seizoen.”

Als de stadionpoorten weer (deels) zullen sluiten, zullen nog meer van dit soort reacties volgen. Zeker met in het achterhoofd dat de politiek aan de RSZ-voordelen voor voetballers heeft getornd. Die sociale bijdragen moeten volgend jaar al 30 miljoen euro opbrengen, waarvan het overgrote deel uit het voetbal zal komen. Daarnaast zullen de fiscale bijdragen (10 miljoen) opgevijzeld worden. De rekening wordt steeds gepeperder.