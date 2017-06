Voetbal is niet meer hetzelfde met nieuw hulpmiddel: de videoref zorgt voor commotie

Natuurlijk zien we op dit beeld niet het materiaal waarover de assistenten van de scheidsrechter in hun videokamer beschikken. Konden zij andere en juistere looplijnen trekken dan op de foto hierboven? Het valt te hopen van wel, maar toch: voetbal mét videoref is een heel ander spelletje dan voetbal zonder videoref. Wanneer bij dat laatste de scheidsrechter naar de middenstip wijst, weet iedereen dat het goal is - nu is dat niet langer het geval. Zeker op de tweede dag van de Confederations Cup, het voorbereidingstoernooi in Rusland op het WK van volgend jaar, zorgde dat voor de nodige commotie. In Portugal - Mexico was er nog tevredenheid nadat een aanvankelijk goedgekeurde goal van de Portugezen terecht geannuleerd werd wegens buitenspel (lees HIER ), enkele uren later zat het spel op de wagen na de goal van Vargas. In menig tv-studio en op de sociale media, waar bovenstaande foto de ronde deed, werd de intrede van de videoref al meteen met de grond gelijk gemaakt.

Ook in de slotfase van Kameroen - Chili in de Otkrytie Arena in Moskou was er onduidelijkheid. Nu werd een goal van opnieuw Vargas door de scheidsrechter afgekeurd door de lijnrechter, wegens vermeend voorafgaand buitenspel van Alexis Sanchez. De Chileense vreugde was dus van korte duur, maar snel daarna wijzigde de videoref de beslissing van de lijnrechter. Géén offside, wél doelpunt. En konden de Chilenen opnieuw aan het feest. Gerechtigheid geschied in dit geval, maar vreemd was het allemaal wel. Of hoe voetbal met videoref plots een andere dimensie krijgt. Juichen doe je, zowel als speler en supporter, bij de minste twijfel best eerst even ingetogen.



Even voor die late 0-2 was Chili acht minuten voor tijd verdiend op voorsprong geklommen toen Arturo Vidal een knappe voorzet van de ingevallen Arsenal-aanvaller Sanchez binnenkopte (zie video helemaal onderaan). Vooral aanvallend stelde de ploeg van Hugo Broos weinig voor vanavond. Bij Kameroen startten Sebastien Siani (KV Oostende) en Collins Fai (Standard) in de basis. In de andere match in groep A neemt Australië het maandag op tegen wereldkampioen Duitsland.