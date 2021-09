Vleugje genialiteit ontbreekt bij nieuwe lichting Duivels

Het grote verschil tussen de gouden generatie en wat daarachter komt – de toekomst van de nationale ploeg, met andere woorden – valt samen te vatten met het woord ‘genie’. Het ontbrak de Rode Duivels in Kazan aan ‘genie’. Batshuayi is Lukaku niet, Lukebakio is Hazard niet, Trossard is geen Mertens, Tielemans is geen De Bruyne.

Youri Tielemans is deze week in de Madrileense pers in verband gebracht met Real Madrid. “Hij wordt gevolgd”, klonk het. Tielemans is 24. Gistermiddag is toevallig Eduardo Camavinga gepresenteerd bij Real. De Fransman bezet zo’n beetje dezelfde positie van Tielemans, een ‘postbode’ tussen middenveld en aanval. Camavinga is wel nog maar 18.

Roberto Martínez vindt dat Tielemans op het EK té veel zijn best wilde doen. Wat was het in Rusland? Tielemans moet straks de leider worden van alles wat na de gouden generatie komt. Hij kan dat, absoluut. Maar sinds het EK is dat talent minder zichtbaar.

Martínez hield Eden Hazard, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere op de bank. De eerste is het vleesgeworden genie, de twee Club-jongens hebben op hun beurt toch iets meer diamantjes in de schoenen dan de titularissen Dodi Lukebakio en Leandro Trossard. Het was daarom niet verwonderlijk dat analist Jan Mulder in de studio van DPG het voetbal van de Rode Duivels ‘zoekende’ noemde.

Voor Albert Sambi Lokonga was er trouwens geen plaats op de bank. De 21-jarige middenvelder van Arsenal ondervond te veel hinder aan de hamstrings om in actie te komen in het Centraal Stadion van Kazan. Vorige week mocht Sambi Lokonga nog zeventien minuten invallen tegen Estland, maar dat debuut kreeg gisteravond dus geen vervolg tegen Wit-Rusland.

Van champagne naar cava

De Duivels cirkelden rond het zestienmetergebied van Wit-Rusland, maar hadden geen idee hoe de rode muur te slopen. Michy Batshuayi bewoog veel, was aanwezig, maar je gaat van een champagne (Lukaku) toch naar een cava.

De Belgen kwamen op voorsprong na een bruggetje van Alexis Saelemaekers en een flukse afwerking van Dennis Praet (0-1). Saelemaekers is trots op zijn lef, maar compenseert dat zijn positionele chaos? Martínez diende in Kazan de Milan-speler vaak te wijzen op zijn positie en zijn looplijnen.

Na een uur spelen tegen een ploeg die het niveau van een Schotse caféploeg nauwelijks overstijgt waren er niet zoveel kansen geweest voor de Duivels. Batshuayi vroeg in de partij, Lukebakio die domweg zijn eigen ruimte dichtliep bij een counter vroeg in de tweede helft.

Wat de ploeg wel heel goed deed, was het collectief meeverdedigen zonder bal. De spirit en de teamgeest zitten goed, en daar begint toch alles bij. Wie niet geniaal is, moet iets meer zweten voor zijn centen.

Linke slotfase

Na een uur kwam het genie: Hazard. Voor hem breken cruciale weken aan. Hazard moet de strijd aangaan met Vinícius voor een stek in de basis bij Real Madrid. Zijn doelpuntje tegen Tsjechië maakte alvast indruk in Spanje. Het videootje van de goal ging aardig rond, plus het bijhorende artikel over ‘De verrijzenis van Hazard’. Hij had nog meer hoge ogen kunnen gooien, mocht Batshuayi hem in Kazan gewoon de 0-2 hebben aangeboden in plaats van zelf vierendertig keer te draaien en dan zelf te knallen.

Het bleef 0-1 en dat werd toch link in de slotfase. De B-ploeg liet na om de wedstrijd rustig uit te spelen, iets waarop Martínez voor de wedstrijd op had gehoopt, en dat mogen zij zich aanrekenen.

De conclusie: de Belgische voetbalwereld kijkt met één oog naar de aflossing van de wacht voor de oudjes van de gouden generatie, en dat is na het EK niet onlogisch. Maar de realiteit, waar de bondscoach al voor heeft gewaarschuwd, toont dat niet zó veel klaarstaat om de fakkel over te nemen. Er is wel talent, maar het genie ontbreekt.

België heeft hetzelfde meegemaakt in het tennis. Yanina Wickmayer en Elise Mertens hebben talent, maar missen het geniale van Kim Clijsters en Justine Henin.

