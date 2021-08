Vlap officieel naar Twente: ‘Wil niet zeggen dat ik mislukt ben bij Anderlecht’

Vlap is zeer gelukkig met zijn overstap naar Twente, naar eigen zeggen een club “die hij altijd al geweldig gevonden heeft”. “Er was interesse van een aantal Eredivisie-clubs, maar toen ik hoorde dat Twente me erbij wou, was mijn keuze gemaakt”, vertelt Vlap in een eerste interview met het Algemeen Dagblad.

Over zijn wisselvallige periode bij Anderlecht wil Vlap geen slecht woord kwijt. “Ik wil niet zeggen dat ik mislukt ben. Anderlecht is een grote club en daar worden al eens andere keuzes gemaakt. Soms vallen die keuzes in jouw voordeel, soms ook niet. Ze kunnen bij Anderlecht alleszins nooit over me zeggen dat ik er met de pet naar gegooid heb. Het is balen, maar waar deuren dichtgaan, gaan ook nieuwe deuren open.”