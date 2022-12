Vlamingen Griffo en Legendre adapteren klassieker Nello en Patrasche naar volwassenenstrip

De VS en Japan dwepen ermee, maar in België sloeg het nooit echt aan. Met hun volwassen interpretatie van de Engelse klassieker A dog of Flanders trachten Griffo en Marc Legendre het tij te keren. Al bleek een verschillende cover voor de Nederlandstalige en Franstalige markt noodzakelijk.

“Je weet dat ik van Dickensiaanse verhalen houd? Wel, mijn bedoeling was opnieuw zo’n soort verhaal te maken, maar het te laten afspelen in Antwerpen”, verduidelijkt Antwerpenaar Griffo (73) vanop zijn Canarische eiland La Palma. “Alleen besefte ik snel dat het in Vlaanderen ontbrak aan zulke verhalen.”

Althans, dat dacht hij, tot een vriend hem vertelde over Nello en Patrasche. Die twee protagonisten, een arm weesjongetje en zijn hond, stonden centraal in de Engelse roman A Dog of Flanders van schrijfster Marie Louise de la Ramée die de roman in 1872 uitbracht onder het alias Ouida.

“Volgens die vriend zou het verhaal in Korea, Japan en de VS een echte klassieker zijn. Hij wist ook te vertellen waarom er op de Handschoenmarkt net voor de Antwerpse kathedraal, decennia geleden al eerst een gedenkteken (1985, GDW) en later een beeld (2016, GDW) van werd aangebracht. Dat zou jaarlijks busladingen Japanners lokken. Maar eerlijk, ik kende het niet. Dat ik een buitenlander nodig had om me er op te wijzen”, grijnst hij.

Typisch, meent scenarist Marc Legendre (66). “De hele wereld kent dit verhaal, en het is al vaak verfilmd. Alleen in Vlaanderen wordt er wat lacherig over gedaan. Men denkt te weten dat het een kinderverhaaltje is over een arm weesjongetje dat met zijn hondje over Vlaamse velden zwerft en dat ze samen op kerstavond in de Antwerpse kathedraal van ontbering sterven. Don Quichot wordt ook afgedaan als een verhaal over een man die windmolens bestrijdt, terwijl het zoveel meer is. A dog of Flanders gaat over armoede in Vlaanderen en de oprukkende industrialisering. Ook Rubens’ schilderijen spelen een belangrijke rol omdat ze het artistieke talent van Nello doen ontluiken.” Hij zucht. “Jaja, die kleine sterft. Maar waarom we voor de rest de schouders ophaalden voor dit Dickensiaanse verhaal, begrijp ik niet.”

Ouida

In een poging het verhaal te herwaarderen, wilden beide auteurs het zodanig loswrikken van zijn status als kinderverhaal dat het ook volwassenen zou kunnen bekoren.

Al bleef het duo maar aan het scenario sleutelen. Ondanks zijn bekendheid als bestellerauteur in Frankrijk (Giacomo C. Beatifica Blues), leek geen enkele uitgever geïnteresseerd in de adaptatie, zegt Griffo. “Toen ook Dupuis het te Vlaams vond, heb ik Legendre ingeschakeld. Omdat hij zowel het verhaal als Antwerpen goed kende.” Maar het was zoeken naar de juiste volwassen toon, zegt hij. “Eerst was het een echt sociaal drama à la Daens, maar daar ontbrak dan weer de luchtige sfeer die Dickens in zijn sociale drama’s stak.”

Legendre bracht de oplossing door Ouida centraal te zetten. “In een eerste versie had ze amper een stem en zette ik vooral de industrialisering van Hoboken en Antwerpen en de scheepswerven van Cockerill extra in de verf. Ouida refereert eraan in haar verhaal, maar niet zo uitgebreid. Pas nadien beseften we echter dat we de stem van een verteller misten. Dat werd de schrijfster.”

Omdat het verhaal haar ook persoonlijk had aangegrepen, klinkt het. Ouida verbleef immers effectief vier dagen in Vlaanderen en deed daar inspiratie op voor haar roman. “Eindelijk mag ook zij eens centraal staan.”

De strip begint in het Londense Langham Hotel, waar Ouida verbleef, haar romans schreef en bekende schrijvers als Dickens en Conan Doyle samenkwamen . “Al was het uiteindelijk niet Dickens die haar aanzette tot het schrijven ervan, wel Dickens’ leeftijdgenoten en collega-schrijvers Wilkie Collins en Algernon Swinburne”, zegt Griffo. “Dat leek ons net wat realistischer.”

Coverbeleid

Nello en Patrasche verscheen tegelijk op de Nederlandstalige en de Franstalige markt. Opvallend: op de eerste cover prijkt de Antwerpse kathedraal, op de tweede de staalfabriek Cockerill.

“In eerste instantie had ik voor de cover het Antwerpse Vleeshuis voorzien”, verduidelijkt Griffo. “Omdat dat het middeleeuwse gedeelte was waar ik in mijn studententijd zo vol van was. De uitgever meende echter dat de kathedraal bekender en opvallender was. Dat begreep ik wel.”

Dat echter dat iconische gebouw moest verdwijnen op de Franstalige editie, daar was Griffo eerst niet mee opgezet. “Dat heeft niets te maken met de Waalse, maar alles met de Franse gemeenschap”, reageert uitgever Dimitri Kennes. “In Wallonië kennen ze de Antwerpse kathedraal wel, maar in Frankrijk is dat minder het geval en men heeft er een eerder seculiere instelling.”

Bijkomend element: het mocht ook niet té Vlaams worden. “Want Nello en Patrasche is een universeel verhaal dat zowat in de hele wereld bekend is.”

“De Fransen kijken natuurlijk ook anders tegen het Vlaanderen van de negentiende eeuw aan”, zegt Griffo. “Voor hen stond dat landsgedeelte voor een sociale puinhoop. En dat klopt, overal was er miserie. Als je de foto’s uit die tijd er op naslaat, zie je hoe verpauperd alles was, de kathedraal incluis. Maar de uitgever wou meer dat industriële op de achtergrond, want in het verhaal komt natuurlijk Cockerill voor. Goed, dan staat er nu een scheepswerf op de achtergrond, wat enigszins raar is. Cultuurverschillen, hé.”

Nello en Patrasche verscheen bij Kennes, 104 p.