Vlak voor de Tour duikt het coronaspook weer op

Corona blijkt eigenlijk nooit weggeweest uit de wielersport. Gisteren, voordat de vijfde etappe van Ambri naar Novazzano in de Ronde van Zwitserland begon, besloot het Nederlandse Jumbo-Visma zich volledig terug te trekken uit de voorbereidingskoers voor de Tour de France. Reden was een coronabesmetting binnen de ploeg. Of het om een renner of een begeleider ging, liet Jumbo-Visma in het midden.

Ook de andere Nederlandse wielerploeg op het hoogste WorldTour-niveau, Team DSM, is getroffen door corona in de Ronde van Zwitserland. Liefst drie renners verlieten de rittenkoers, maar ze namen opmerkelijk genoeg niet de hele ploeg mee. In overleg met de wedstrijdleiding en de internationale wielerunie UCI besloot DSM in koers te blijven. “Terwijl we de situatie monitoren en doorgaan met onze beschermende inspanningen”, meldde de ploeg in een verklaring.

DSM gaat door met nog maar drie van de oorspronkelijke zeven deelnemers. Thymen Arensman, het jonge rondetalent dat in de Giro hoge ogen gooide, verliet Zwitserland al eerder omdat hij problemen had met de hitte. De wielerploeg doet tegelijkertijd mee aan de Baloise Belgium Tour; ook daar zijn twee DSM-renners besmet en ook daar blijft de ploeg in koers.

Dat geldt eveneens voor Ineos-Grenadiers. Kopman Adam Yates stapte gisteren niet op in de Ronde van Zwitserland. Ook de Brit testte positief op corona en heeft milde symptomen, maar Ineos fietst zonder hem gewoon door. “In lijn met de UCI-protocollen en die van het team”, klonk het.

Dagelijks testen

Ploegen hanteren hun eigen coronaprotocollen die, zoals bij Jumbo-Visma, veel verder kunnen gaan dan wat de UCI en de wedstrijdleiding van ze vraagt. In rittenkoersen van zeven dagen of langer mag alleen worden deelgenomen na een negatieve PCR-test, afgenomen bij renners en de complete begeleidingsstaf. In de Tour de France, die over ruim twee weken begint, moet bovendien iedereen op beide maandagse rustdagen negatief testen.

“Wij testen iedereen elke dag”, zegt een woordvoerder van Jumbo-Visma. “Een coronageval isoleren we meteen en om elk risico uit te sluiten op besmetting, óók van renners van andere ploegen, nemen we zoals nu in de Ronde van Zwitserland de hele ploeg uit koers. Daarmee nemen we, vinden we, onze verantwoordelijkheid.”

Het schrikbeeld van Jumbo-Visma is dat een renner in een wedstrijd een uiterste inspanning levert en achteraf corona blijkt te hebben. Dat is gevaarlijk, want volgens specialisten kan de hartspier ontsteken bij een inspanning gedurende een virale infectie zoals corona.

De laatste keer dat een wielerploeg besloot zich volledig uit een rittenkoers terug te trekken was in februari dit jaar toen het Australische BikeExchange-Jayco de Ronde van Valencia verliet. Sindsdien zijn er tal van renners uitgestapt wegens een coronabesmetting waarna hun ploeg doorging. Organisatoren vaardigen rondom wielerwedstrijden wel allerlei coronaregels uit voor ploegen en volgers zoals de pers, maar de naleving en handhaving ervan zijn verslapt.