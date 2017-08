Vladimir Klitschko (41) bergt bokshandschoenen op

Klitschko werd op 11 april door Anthony Joshua met technische KO verslagen in het met 90.000 toeschouwers volgelopen Londense Wembleystadion. De 27-jarige Brit stelde een nieuwe kamp voor in november in Las Vegas maar die komt er dus niet. Klitschko beëindigt zijn loopbaan met 64 zeges en vijf nederlagen.



"Ik had nooit durven voorspellen dat ik zo'n lange en succesvolle bokscarrière zou kunnen uitbouwen", zegt Klitschko. "Na mijn laatste gevecht tegen Anthony Joshua heb ik veel tijd genomen om over een beslissing na te denken. Ik heb als amateur en prof alles bereikt. Nu kan ik gezond en tevreden een nieuwe carrière starten."



Klitschko (1m98, 206kg) mag terugblikken op een carrière van 21 jaar. Ruim een decennium domineerde hij, samen met zijn ook al gestopte broer Vitali, de zwaargewichtklasse. "Doctor Steelhammer", zoals zijn bijnaamd luidt, was wereldkampioen bij de zwaargewichten tussen 2000-2003 en 2006-2015. Hij werd in november 2015 na negen jaar heerschappij definitief onttroond door Tyson Fury.



Tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta deed Klitschko voor het eerst van zich spreken door goud te veroveren bij de superzwaargewichten. Het bleek het begin van een lange en succesvolle bokscarrière met 64 zeges (54 knockouts) en slechts vijf nederlagen.