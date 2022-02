Vitali Klitsjko, burgemeester van Kiev, en zijn broer Vladimir: de bokskampioenen die nu tegen Poetin in de ring moeten

Vitali en Vladimir Klitsjko zijn broers, bokskampioenen en bovenal Oekraïners. Tegenover Rusland staan ze voor de zwaarste kamp uit hun carrière. ‘We moeten deze agressie samen bestrijden.’

Op 14 februari postte Vladimir Klitsjko (45) een foto op Instagram. Een selfie in Kiev, de stad waar zijn broer Vitali (50) burgemeester is, met een hartje als bijschrift. De zon scheen, de lucht was blauw. Bijna drie weken later ligt de stad onder vuur. De beelden die we nu zien zijn grauw en grijs.

Op sociale media namen de broers donderdag een video op om het Oekraïense volk een hart onder de riem te steken. Vitali: “Ik zal vechten. Ik heb geen andere keus.” Vladimir: “We moeten deze agressie samen bestrijden.” Hij heeft zich intussen aangemeld bij het leger als reservist.

De burgemeester zei even later dat politie en leger in Kiev goed moeten samenwerken om de kritische infrastructuur, inclusief elektriciteit, gas- en watervoorziening voor de burgers, te beschermen.

Plaats in hall of fame

Beide broers hebben de bokssport jarenlang gedomineerd bij de zwaargewichten. In het ‘Klitsjko-tijdperk’ sloegen ze de titel bij elkaar. Vladimir Klitsjko was wereldkampioen in de periodes 2000-2003 en 2006-2015. Hij won 64 kampen, waarvan 54 met knock-out en leed 5 nederlagen. Ook Vitali Klitsjko, bijgenaamd ‘Doctor Ironfist’, kroonde zich tot wereldkampioen. Hij won 45 kampen, waarvan 41 met knock-out, en verloor er slechts 2.

Het zijn twee van de beste boksers aller tijden, ze veroverden allebei hun plaats in de hall of fame. Vitali trad toe in 2018, Vladimir deed dat in 2021. Rauwe kracht en uithoudingsvermogen waren hun grootste kwaliteiten. Gehard in Sovjet-kampen. Zo stevig de vuisten, zo stevig de mentale kracht. “Ofwel haalde je het, ofwel brak je. Ik heb veel geleerd uit die trainingen.”

Vladimir Klitsjko raakt de Brit Anthony Joshua, in april 2017. Beeld AP

De bijnaam van Vladimir Klitsjko was ‘Doctor Steelhammer’. Zijn vuisten als stalen hamers. ‘Doctor’ omdat de Klitsjko’s slimme jongens zijn, geen straatvechters voor wie het boksen de enige uitweg was. Ze zijn ook doctor in de sportwetenschappen. Hun interesses hebben altijd ver gereikt, van andere sporten zoals schaken tot goede doelen. De Unesco zette de broers in de bloemetjes in 2006 door hen te eren als Champions of Sports.

Euromaidan-revolutie

Dan al waren ze bezig met de politieke situatie in Oekraïne, hoewel ze lange tijd in Duitsland woonden. Toen de Oranjerevolutie plaatsvond in 2004 steunden ze het prowesterse beleid van Viktor Joesjtsjenko. Twee jaar na de revolutie stelde Vitali Klitsjko zich een eerste keer kandidaat als burgemeester van Kiev. Hij won niet en probeerde het opnieuw in 2008. Ook toen werd hij niet verkozen. Uiteindelijk richtte hij in 2010 zijn eigen partij op, UDAR (Stoot). Toepasselijker kan niet. Klitsjko stelde de democratisering en de hervorming van Oekraïne als doel.

Toen de Euromaidan-revolutie losbarstte was hij een van de leidende figuren. Uiteindelijk werd Klitsjko in 2014 toch burgemeester van Kiev, de hoofdstad die wordt aangevallen door de Russen en president Vladimir Poetin.

De Instagram-post van Vladimir Klitsjko gisteren laat weinig aan de verbeelding over. “Hij wil de Oekraïense democratie en de soevereiniteit van onze bevolking kapotmaken. Verwoesting en dood komen eraan. Zo is het. Bloed zal worden vermengd met tranen. Deze megalomanie heeft verregaande gevolgen. De Europese manier van leven wordt bedreigd, net als de vrijheid van de mensen om hun eigen beslissingen te maken.”

Bij het oprichten van UDAR zei Klitsjko: “Met een machtige en goedgeplaatste stoot zal ik de muur verpulveren die is opgetrokken tussen de samenleving en de autoriteiten én die de vooruitgang van Oekraïne belemmert.”

Die muur verpulveren is in al die jaren nog niet gelukt, hoe hard ze er al op gebeukt hebben. Maar de strijd geven de broers niet op. Dat past niet bij hun status van wereldkampioenen. Zij blijven de handschoen opnemen. Voor hun Oekraïne.