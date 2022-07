Vingegaard verovert geel na magistraal ploegenspel van Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma liet de Tour volledig kantelen. Hij won etappe elf, werd klassementsleider en had dat allemaal net zo hard aan zijn ploeggenoten te danken als aan zichzelf.

Aan het succes, waarvoor het nodig was geletruidrager Tadej Pogacar van Team UAE te onttronen, lag een vrij complex plan ten grondslag dat de ploegleiding met haar acht Tour-renners weken geleden speciaal voor deze etappe was overeengekomen. De uitvoering ervan was ware reclame voor de wielersport en begon onmiddellijk bij de start.

Die was niet in de vertrekplaats Albertville maar daarbuiten, herkenbaar aan een drie meter hoge ‘0' in de berm. Daar zwaaide de wedstrijdleiding met een geel vlaggetje en weg was Wout van Aert. Tot dusver is hij de meest succesvolle renner van Jumbo-Visma als tweevoudig ritwinnaar, een paar dagen drager van het geel en daarna van het groen als aanvoerder van het sprintersklassement.

Punten meepikken

Van Aert leek uitsluitend weg te stuiven om zeventien kilometer verderop twintig punten voor die groene trui op te halen in de tussensprint van de dag. Hij kreeg alleen Mathieu van der Poel mee en de twee hadden de grootste lol om hun aanval die vooral fietsplezier uitstraalde.

Een emotionele Jonas Vingegaard boekt boven op de Col du Granon de mooiste overwinning in zijn carrière. Beeld BELGA

Van der Poel haalde het einde van de etappe niet en stapte uit de Tour voor de beklimming van de Col du Télégraphe. En Van Aert? Die reed na de tussensprint zo hard als hij kon door, even later in gezelschap van ploeggenoot Christophe Laporte. Waarom ze dat deden, werd later duidelijk.

De twee vooruitgeschoven Jumbo-Visma-mannen maakten deel uit van een kopgroep van twintig renners die een maximale voorsprong bij elkaar fietsten van bijna negen minuten. Als een groep zo ver vooruit is, zit de uiteindelijke etappewinnaar er vaak in. Laporte en Van Aert hadden hoegenaamd geen belangstelling voor de ritzege. Ze hadden een opdracht.

Primoz Roglic (links) en Jonas Vingegaard bestoken de leider om de beurt. Geraint Thomas klampt ook nog aan. Beeld Photo News

Ver achter hen was de andere wedstrijd gaande, die om de gele trui, vast om Pogacars schouders. Om de Sloveen zwermden echter steeds minder ploeggenoten van hem, waar Jumbo-Visma juist kon bogen op een surplus aan renners in dienst van Vingegaard. Achter ‘Pogi’, zoals de tweevoudige Tour-winnaar zichzelf noemt, maakten ze zich klaar om de aanval op de gele trui te openen. Dat betekende dat de ene na de andere Jumbo-Visma-renner van Pogacar weg zou sprinten.

Tussen de Télégraphe en het dak van de Tour, de 2.642 meter hoge Galibier, kwam het hoogtepunt van het steekspel. Primoz Roglic, de oorspronkelijke kopman van Jumbo-Visma, en Vingegaard beloerden de inmiddels van ploeggenoten verstoken Pogacar. Daar ging Roglic en zijn landgenoot ging erachteraan. Dan kwam het weer bij elkaar totdat Vingegaard ging. En daarna Roglic weer, enzovoort.

Het putte Pogacar uit, maar ze bleven bij elkaar. Wel werd duidelijk dat Roglic in dienst reed van de zichtbaar betere Vingegaard. “Daaruit blijkt wat voor een grote renner hij is”, vond de Deen. “Roglic ging echt diep, zodat we Pogacar konden uitdagen.”

Bij de beklimming van de Galibier wisten steeds meer ploeggenoten van Pogacar en Vingegaard zich bij het te voegen. “We wilden het niet op een een-tegen-eengevecht met Pogacar laten aankomen”, legde Steven Kruijswijk uit. “We hebben iedereen ingezet om hem onder druk te zetten en dat pakte geweldig uit.”

Beeld AP

Want bij de Nederlandse ploeg voegden zich ook nog de twee ‘satellietrenners’ zoals Vingegaard de mannen duidde die vroeg op pad waren gegaan: Van Aert en Laporte. Aldus creëerde Jumbo-Visma een gepland overtal om Pogacar en zijn weinige ploeggenoten de duimschroeven aan te draaien.

Uniek tv-beeld

Op de slotklim van de dag, de volgens Vingegaard monsterlijke Col du Granon, betaalde het ploegenspel zich uit. Vingegaard viel aan op 4,3 kilometer van het einde. Pogacar gaf zijn laatste adjudant Rafal Majka opdracht om erachter te gaan, maar de Pool ontplofte.

Beeld AP

Daarop nam zijn kopman het van hem over en leverde ongewild een uniek tv-beeld: nooit eerder sinds zijn stormachtige entree in 2020 had Pogacar een moment van zwakte getoond. Dit ging verder: hij stond bijna stil. Schuddend op de fiets gaf hij bijna drie minuten prijs op Vingegaard. Niet dat die het gemakkelijk had. “Die laatste twee kilometer heb ik zo verschrikkelijk geleden. Ik kon alleen maar denken: laat het afgelopen zijn.”

De Tour kent nog tien etappes en bij Jumbo-Visma denken ze niet de genadeklap aan Pogacar te hebben uitgedeeld. “Met hem weet je het nooit”, zei Kruijswijk. En Vingegaard: “Ik verwacht dat hij me elke dag zal aanvallen. Het wordt een keiharde strijd tot Parijs.”